Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 2.–8.12.

Romantiikka tuskin olisi pahitteeksi, kaksonen?

OINAS 21.3.–19.4.

Ota tiukempi vastuu raha-asioistasi. Yhteinen projekti osoittautuu ongelmalliseksi. Pysy tyynenä, ota selvää kaikista faktoista ja laita asiat takaisin raiteilleen. Ole suunnitelmissasi mieluummin etukenossa kuin viime tipassa. Muista positiivinen asenne!

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Älä anna tunteiden häiritä tekemistäsi. Mieti, miten voisit ilahduttaa läheistäsi. Yhteinen hyvä tiivistää suhdetta. Suhtaudu luottavaisesti tulevaan. Joku kyseenalaistaa pätevyytesi. Ole valmis vastaamaan. Optimismi ja viehätysvoimasi vakuuttavat.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Romantiikka arjessa tai hauskanpito perheen kesken on juuri sitä, mitä nyt tarvitset. Kiinnitä huomiota, mitä muut tekevät ja puhuvat. Pidä huolta ihmissuhteista välttämällä riitoja ja väärinymmärryksiä. Pidä huoli velvollisuuksistasi ja pysy liikkeessä.

RAPU 22.6.–22.7.

Aikatauluta työt hyvin, niin vältät kiireen ja stressin. Punnitse mahdolliset seuraukset ennen kuin teet muutoksia elämässäsi. Jos osallistut hankkeisiin, joihin liittyy rahanmenoa, pidä huoli tasapuolisuudesta. Muuten kohtaat taloudellisia ongelmia.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Työskentele uutterasti saavuttaaksesi tavoitteesi ja hankkiudu tekemisiin samanmielisten ihmisten kanssa. Muutokset eivät ole mieleesi, mutta jos teet parhaasi, selviät mistä tahansa tilanteesta. Harkitse ennen kuin reagoit ja vältä vastakkainasettelua.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Hoida loppuun työ, joka on kesken. Kotona ongelmat kärjistyvät, jos suhtaudut asioihin tunteella. Kuuntele mutta älä vastaa ennen kuin olet selvittänyt omat ajatuksesi. Muista kuitenkin, ettei ole kohtuullista pitää läheistä epävarmuudessa pitkään.

VAAKA 23.9.–22.10.

Kysy, niin sinulle vastataan. Älä anna kenenkään ulkopuolisen epävarmuuden haitata unelmiesi toteuttamista. Hoida loppuun keskeneräiset paperityöt. Ihminen menneisyydestä alkaa häiritä elämääsi, jos olet liian mukava. Älä tee samaa virhettä toistamiseen.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Pidä kiinni suunnitelmastasi riippumatta siitä, mitä muut tekevät tai sanovat. Saat apua, kun avaat suusi ja pyydät. Mieti, miten voisit kehittää taitojasi. Kohtaat ongelmia, jollet noudata sääntöjä. Huolehdi asiasta, jota olet lykännyt ihan liian kauan.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Pidä lupauksesi, niin teet vaikutuksen johonkuhun, jolla on tarjota sinulle jotakin erityistä. Tarkista, että saamasi tieto on totta. Älä hätiköi: ei kannata aiheuttaa paniikkia, kun kaikkia faktoja ei ole vielä saatavilla. Odota, kunnes sinulla on selvä kuva tulevasta.

KAURIS 22.12.–20.1.

Saavutat taloudellista hyötyä, jos pelaat korttisi oikein. Haasteet tuovat sinusta parhaat puolet esiin. Suhtaudu varauksella ihmiseen, joka yrittää saada sinut tekemään jotakin, mistä et ole varma. Jos haluat saada hommat tehtyä, suuntaa työhön kaikki energia.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Älä ota osaa hankkeisiin, jotka vaikuttavat epärealistisilta. Tulossa on parempiakin vaihtoehtoja. Epäselvä tilanne jättää sinut hämmentyneeksi. Ole tarkkana, ettet niele vain yhden ihmisen kertomusta tilanteesta, vaan ota aikaa ja selvitä asia itse.

KALAT 20.2.–20.3.

Kuuntele mitä läheisellä on sanottavanaan, mutta älä anna mielipiteiden painostaa sinua. Auta niitä, jotka tarvitsevat apua: sano vähemmän, tee enemmän ja pysy erossa hankaluuksista. Ystävällisyytesi ja charmisi vievät sinut pitkälle.

Lue täältä myös Me Naisten päivähoroskooppi jokaiselle päivälle.