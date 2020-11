Kyllä vain: horoskooppimerkkisi voi paljastaa, millainen tyyppi olet aamuisin. Lue myös täsmävinkki siihen, miten saat omista aamuistasi parempia.

Oinas (21.3.–19.4.)

Oinas herää innokkaana, pirteänä, energisenä ja toiveikkaana uuteen aamuun. Hän nousee herätyskellon ensimmäiseen piipahdukseen ja halveksii melkein avoimesti torkuttajia. Mutta: sama tyyppi tarvitsee myös vastapainoksi yhden aamun kuussa, jolloin kukaan ei häiritse ja tempo on rauhallinen. Oinas unohtaa aamupalan tai syö sen lennossa.

VINKKI: Sovi aamiaistreffit. Näin se ärsyttävä pirteys leviää muihinkin, ja itse saat kerrankin rauhaisan ravintoannoksen aamulla.

Härkä (20.4.–20.5.)

Mukavuudenhaluinen härkä nukkuisi mieluusti aina pari tuntia pidempään kuin saa. Hän on parhaimmillaan, kun pystyy heräämään ilman herätyskelloa. Sitten hidas nouseminen hiljaisuudessa, rauhallisesti, siistissä asunnossa. Aamu-tv saa olla päällä, hiljaisella, mutta sen pitää olla Yle eikä mikään riehakas Kolmonen. Härkä osaa arvostaa sänkyyn tuotua kahvikupillista ja päivän lehteä. *

VINKKI: Hommaa kotiisi joku, joka toimittaa edellämainitut, ja ehkä vielä paijaa sinut lempeästi hereille.

Kaksonen (21.5.–21.6.)

Jos on olemassa ihminen, joka herää hyvännäköisenä ja hymy naamalla kello 6.30, hän on varmasti kaksonen. Kaksosen aamutunnelman voi pilata ainoastaan se, että hän herää puoli yhdeltätoista tajutakseen, että merkittävä osa aamusta meni ohi. Kaksosta ärsyttää, jos hänen aikataulunsa alkavat jätättää. Nopeatempoinen kaksonen saattaa vähän roiskia aamun läpi; joskus jää kahvinkeitin päälle ja pari asiaa menee sinne päin, mutta ei se mitään. Ilon kautta ja nopeasti nyt, hän miettii.

VINKKI: Jos joku on brunssi-ihminen, niin kaksonen! Muiden voi tosin olla hankala saada aterialla suunvuoroa.

Rapu (22.6.–22.7.)

Millainen ilma ulkona? Miten yö meni? Ravun aamu riippuu aivan päivän tunnelmasta. Yleensä rapu on reipas ja toiveikas aamuihminen, mutta hän menee helposti tolaltaan, jos ympäristössä jokin ei ole kohdallaan. Ravulle kannattaa olla aamulla kiltti, jotta hän pystyy antamaan parastaan. Jos hänelle keittää neljän viljan puuroa ja tarjoilee rakkaudella, saa varmasti palkinnon.

VINKKI: Tunteellisen merkin kannattaa vältellä aamulla järkyttäviä uutisia aamun lehdestä.

Leijona (23.7.–22.8.)

Oikeasti leijona ei ole mikään aamuihminen, mutta koska hän on kunnianhimoinen ja kaipaa ihailua, hän suorittaa heräämisen kunnialla ja paahtaa toimissa töitä täysillä jo aamuvarhaisella. Ennen toimistoon pääsyä hän suorittaa ihailtavalla tehokkuudella aamurutiinit alta pois: Jukurtti! Marjat! Tehosekoitin! Kahvi! Vitamiinit! Leijonan aamu ei ole mikään verkkainen hiljaisuuden retriitti – siinä on paljon toimintaa, melua, laajoja kaaria ja pörheä vilkaisu peiliin: valmis ja täydellinen!

VINKKI: Palavasieluinen merkki voi olla altis sydänvaivoille, joten pekoni ja paistetut munat ei ehkä ole paras aamiaisidea.

Neitsyt (23.8.–22.9.)

Neitsyen herätyskello soi aikaisin, koska hän ei voi sietää kiirettä ja on tärkeää pitää mahdollisuudet avoinna. Ne voivat hyvin viedä, koska neitsyt on niin sairaalloisen tarkka: kaiken on oltava täsmälleen oikean näköistä ja sopivan tuntuista, kahvin oikean vahvuista ja laukku pakattuna niin, että mitään ei varmasti puutu. Kun neitsyt on valmis, hän lähtee liikkeelle hyvissä ajoin ja saapuu perille etuajassa. Huom! Lahkeesta ei todellakaan riipu edellisen päivän sukkahousuja.

VINKKI: Aikatauluissa täytyy olla joustoa, jos meikkaaminen, asuvalinta tai asun silitys vievät odotettua pitempään.

Vaaka (23.9.–22.10.)

Rise and shine! Vaaka on yleensä aamuihminen: hänelle on helppoa herätä ja kohdata uusi päivä. Vaaka tykkää aamuista juuri siksi, että ne tarkoittavat uutta päivää ja uutta mahdollisuutta: tämä ihminen haluaa ennen kaikkea jättää menneet töpeksinnät taakseen rivakasti. Aamuvaa’an saa helposti huijattua kaikkeen hassuun kuten kokkaamaan pannareita aamupalaksi, leikkaamaan paahtoleiviä kolmion mallisiksi tai yrittämään uppomunien saralla. VINKKI: Aamuliikunta on vaa'alle mahdollisuus eikä uhka!

Skorpioni (23.10.–22.11.)

Tähtikartan perusteellisimman paneutujan on vaikea jättää asioita puolitiehen. Jos esimerkiksi yöuni on jäänyt vajaaksi, siitä luopuminen kesken kaiken on äärimmäistä tuskaa. Onneksi torkutus on keksitty! Niitä tarvitaan vähintään neljä, joskus seitsemän. Skorpioni kuuluu myös niihin tyyppeihin, jotka lukevat päivän lehden heti aamusta alusta loppuun, vaikka mikä olisi.

VINKKI: Varoitus lähipiirille: älä pidä turhaa ääntä aamiaispöydässä. Skorpioni haluaa keskittyä omaan puuroonsa ja uutisiin.

Jousimies (23.11.–21.12.)

Tässäpä meillä ei todellakaan ole aamuihminen! Jotenkin hän onnistuu silti kampeamaan joka aamu sängystään ja pääsee vieläpä melkein ajoissa töihin; ehkä siksi, että parantumaton optimisti hänessä luottaa päivän tuovan mukanaan jonkin seikkailun. Lisäksi jousimiehessä on sen verran kunnianhimoa, ettei hän anna uneliaisuuden estää hänen voittokulkuaan.

VINKKI: Jousimies tarvitsee usein reippaan annoksen kahvia käynnistyäkseen. Kannattaa kuunnella hänen juttujaan, kun hän juo sitä – ne piristävät.

Kauris (22.12.–20.1.)

Kurinalainen kauris koettaa herätä aikaisin silloinkin, kun ei ole pakko. Hän haluaa ajatella itseään tehokkaana aamuihmisenä, koska sellaisia yhteiskunnassa arvostetaan. Kauriin kyky nauttia kiireettömistä aamuista on rajallinen: eihän nyt kunnon ihminen tuhlaa aikaa laiskotteluun! Kauris kuitenkin osaa nauttia hyvästä aamupalasta.

VINKKI: Jääkaapissa odottava Premium-appelsiinimehu tai puolikas suklaapatukka saattaa olla kauriille tärkein motivaattori nousta sängystä.

Vesimies (21.1.–19.2.)

Vesimies ei torkuta. Kovana stressaajana hän on saattanut olla jo neljä tuntia hereillä siinä vaiheessa, kun muut vielä kääntävät kylkeä – ja aamulla hänellä on kiire suorittamaan uutta päivää omalla, korkealla tasollaan! Älä koeta saada vesimieheltä empatiaa omalle aamupöhnällesi; ei sitä ehkä tule. Mutta jos nukut vesimiehen vieressä, koeta päästä hänen peesiinsä. Saatat saada reippaan startin ja paljon aikaan!

VINKKI: Uusi päivä lähtee mukavasti käyntiin vaikkapa täysimittaisella triathlonilla.

Kalat (20.2.–20.3.)

Tämä tyyppi tarvitsee paljon unta ja haaveilua, ja hän nukkuu mielellään pitkään. Herääminen on herkälle kalalle ratkaiseva hetki: jos hän kellahtaa vahingossa väärälle kyljelle, koko päivä voi mennä pilalle. Aamulla rutiinit ovat kaloille tärkeitä. Ei kannata ehkä myöskään hirveästi jututtaa häntä, ennen kuin päivä on aamupalan myötä lähtenyt käyntiin. Oikeanlaisen, turvallisen ja hellämielisen aamun turvin kalat pärjää hienosti koko päivän.

VINKKI: Kalat ei ole toimintakykyinen ilman aamusta toiseen samanlaisena toistuvaa aamupalasettiä. Ruispaloja kannattaa siis olla jemmassa pakkasessa siltä varalta, että joku ajattelematon syö pussista viimeisen siivun.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivustolla joulukuussa 2018.