Apusi otetaan tänään mielellään vastaan, leijona.

JOUSIMIES

Ihmissuhteet ja koti vaativat nyt paljon huomiota. Selvitä mahdolliset väärinkäsitykset niin pian kuin mahdollista. Tänään kannattaa olla aikaisin liikkeellä kaikessa, mihin ryhdyt.

KAURIS

Visualisoinnista voi olla nyt paljon iloa. Piirrä mieleesi mahdollisimman tarkasti tavoitteesi ja suuntaa sitten vasta eteenpäin. Pidä silmät auki otollisten tilaisuuksien varalta.

VESIMIES

Hyppää mukaan uuteen seikkailuun koko sydämelläsi. Älä anna kenenkään lannistaa sinua negatiivisilla puheillaan. Usko itseesi ja asiaasi.

KALAT

Pyydä palvelusta hyvältä tyypiltä. Sinun ei tarvitse löytää ratkaisuja kaikkiin kysymyksiin yksin. Onni on tänään puolellasi etenkin työasioissa.

OINAS

Joku puskee nyt reviirillesi turhan innokkaasti. Pidä huolta rajoistasi ja säästä yksityisasiasi pienen piirin tietoon. Ole tarkkana rahakysymyksissä.

HÄRKÄ

Ole terveen kriittinen liikkeellä olevia huhuja kohtaan. Vähänkin epäilyttävältä kuulostava tarina kannattaa tarkistaa luotettavasta lähteestä. Älä vedä liian nopeita johtopäätöksiä.

KAKSONEN

Aseta rima korkealle. Nyt kannattaa tavoitella tähtiä ja vaatia paljon niin itseltäsi kuin muiltakin. Ole joka käänteessä rehellinen itsellesi.

RAPU

Hoida keskeneräiset asiat pois alta vauhdilla. Muutokset tulevat nyt ryminällä, eikä sinulle juuri jää aikaa sulatteluun. Anna menneiden unohtua.

LEIJONA

Tarjoa apuasi ihmiselle, joka on joutunut hankalaan paikkaan. Se voi johtaa odottamattomaan vastapalvelukseen myöhemmin. Vältä tänään tarpeettomia riskejä.

NEITSYT

Kuuntelemalla opit tänään paljon. Tarjolla on nyt arvokasta tietoa, joka osoittautuu hyödylliseksi lähitulevaisuudessa. Vietä laatuaikaa rakkaan ihmisen kanssa.

VAAKA

Seuraa sydäntäsi tänään. On aika lopettaa jahkailu ja lähteä liikkeelle. Saat kannustusta ja virtaa riittämiin, kunhan valikoit seurasi oikein.

SKORPIONI

Tarjolla on nyt mahdollisuuksia laidasta laitaan. Niihin tarttuminen on kokonaan itsestäsi kiinni. Ennemmin tai myöhemmin sinun on otettava riski.