JOUSIMIES

Vähennä jossittelua, sillä nyt kannattaa kääriä hihat ja ryhtyä toimeen. Yhdistä voimat hyvän tyypin kanssa, niin tuloksia alkaa syntyä. Sinulla on kaikki tarvittava onnistuaksesi.

KAURIS

Kodin ja perheen asiat pyörivät nyt päällimmäisinä mielessäsi. Luvassa on erimielisyyksiä, joista syntyy kiinnostavaa keskustelua. Väittely avaa sinullekin uusia näkökulmia.

VESIMIES

Et voi nyt vaikuttaa kaikkiin epäkohtiin ympärilläsi. Jos meno ei miellytä, ota tilanteeseen reilusti etäisyyttä. Omistaudu projektille, joka on lähellä sydäntäsi.

KALAT

Tarkastele vaihtoehtojasi kaikessa rauhassa. Etenkin työelämään liittyvät päätökset kannattaa nyt tehdä ajan kanssa. Ota yhteyttä vanhaan tuttuun, joka pyörii ajatuksissasi.

OINAS

Mieti tarkkaan, mihin olet ryhtymässä. Olet ehkä tekemässä uutta aluevaltausta tai sitoutumassa johonkin merkittävään. Varmista vielä, että olet täysin rehellinen itsellesi.

HÄRKÄ

Muutokset tekevät tuloaan elämääsi. On aika jutella tulevaisuudesta lähipiirisi kanssa. Joku lähestyy sinua yllättävän ehdotuksen kanssa.

KAKSONEN

On tärkeää, että olet reilu kaikkia kohtaan. Voit odottaa muilta samaa kohtelua, jonka he saavat sinulta. Avoin kommunikaatio on kaiken avain.

RAPU

Luota mielikuvitukseesi. Luova puolesi on nyt paras valttisi. Persoonallisuutesi herättää tänään positiivista huomiota kaikessa, mihin ryhdyt.

LEIJONA

Ota rennosti ja luota siihen, että sinulla on aikaa. Älä anna kenenkään painostaa sinua tekemään liian nopeita päätöksiä. Huolellinen valmistautuminen on tärkeää.

NEITSYT

Päivällä on sinulle paljon opetettavaa. Ota suunnitelmasi puheeksi ja kuuntele saamiasi vastauksia. Tarjolla on muutama varteenotettava neuvo.

VAAKA

Mikään dilemma ei ole sinulle liian hankala selvitettäväksi tänään. Kohdallesi osuu lupaava tilaisuus, josta kannattaa ottaa ilo irti. Epävarmuuden hetket kuuluvat asiaan.

SKORPIONI

On aika ottaa ensimmäinen askel kohti jo kauan päässäsi pyörinyttä haavetta. Pidä huoli siitä, että tulet hoitaneeksi velvollisuutesi sovittujen aikataulujen puitteissa.