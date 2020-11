Me Naiset

Kalat saa itsevarmuudelleen tänään vahvistusta.

JOUSIMIES

Pidä itsesi liikkeellä. Paikoilleen jumittuminen ei tee nyt sinulle hyvää. Diplomaattinen ote on hyödyksi kaikessa, mihin ryhdyt.

KAURIS

Saat tahtosi läpi tänään määrätietoisuudella ja oveluudella. On aika suunnitella tulevia reissuja tai muuta hauskaa yhdessä läheisesi kanssa. Jokin kotona kaipaa huomiotasi.

VESIMIES

Karismastasi ja puheenlahjoistasi on tänään sinulle iloa. Raha-asioihin on luvassa positiivisia käänteitä. Onni on tänään puolellasi.

KALAT

Saat kehuja yllättävältä taholta. Saat niistä itsevarmuutta ja motivaatiota eteenpäin jatkaaksesi. Tarkista faktat ennen johtopäätösten vetämistä.

OINAS

On aika kiristää tahtia. Sinulle heitetään uusi haaste, joka voi saada sinut hetkeksi eksyksiin. Ole valmis rikkomaan kaavoja ja kyseenalaistamaan vanhoja ajatusmallejasi.

HÄRKÄ

On uusien alkujen aika. Tartu rohkeasti haasteisiin ja etsi rajoja kaikessa, mihin ryhdyt. Rakkauselämääsi on luvassa onnellisia käänteitä.

KAKSONEN

Tarjoa apuasi sitä tarvitsevalle. Ilmassa on nyt kilpailuhenkeä ja jännitteitä. Anna ilmapiirin motivoida ja kannustaa sinua tähtäämään korkeammalle.

RAPU

Saat tilaisuuden tehdä jotain, mitä olet aina halunnut kokeilla. Päivä tarjoaa sinulle muitakin kiinnostavia mahdollisuuksia. Uteliaisuudesta on nyt iloa.

LEIJONA

Itsetutkiskelu on tänään paikallaan. Älä anna kenenkään sanella sinulle, kuinka sinun tulisi tehdä valintojasi. Ole ennen kaikkea rehellinen itsellesi.

NEITSYT

Lähde liikkeelle. Sinun on aika ryhtyä aktiiviseksi ja ehdottaa ratkaisuja sinne, missä kiikastaa. Onni on tänään puolellasi.

VAAKA

Älä anna kenenkään käyttää hyväkseen heikkoa hetkeäsi. Lähistöllä saattaa liikkua ihminen, jota ajavat kyseenalaiset motiivit. Kriittinen ajattelu on tarpeen.

SKORPIONI

Ilmassa on epävarmuutta. Tutun dilemman loputtomiin pyörittely ei tee sinulle hyvää, joten hanki välillä muuta tekemistä. Palaa asian pariin tuulettunein ajatuksin.