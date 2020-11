Juttuhetken paikka, skorpioni.

SKORPIONI

On aika istua alas rakkaasi kanssa ja jutella tulevaisuudesta. Hänellä on sinulle ehdotus tai toive. Yhteistyö ja kuunteleminen on nyt tärkeintä.

JOUSIMIES

Hermosi lepäävät fyysisen homman parissa. Stressi pysyy kaukana, kunhan pidät itsesi liikkeessä. Läheiselläsi on sinulle yllätys.

KAURIS

On aika viedä suunnitelmasi seuraavalle tasolle. Hetki on otollinen rohkean vedon tekemiselle, vaikka et olisi aivan varma asiastasi. Ilmassa on romantiikkaa.

VESIMIES

Anna jokaisen hoitaa omat sotkunsa. Anna kysyttäessä neuvoja ja henkistä tukea, mutta älä väsytä itseäsi muiden ongelmia vatvoessa. Pidä ennen kaikkea huolta itsestäsi.

KALAT

Luota mielikuvitukseesi tänään kaikessa, mihin ryhdyt. Sinun on aika ottaa ohjat käsiisi ja tehdä rohkeita päätöksiä. Keskity ennen kaikkea ihmissuhteisiin.

OINAS

Annos realismia on nyt tarpeen. Ota käsittelyyn yksi etappi kerrallaan kiirehtimättä asioissa eteenpäin. Liikunta pitää stressin kaukana.

HÄRKÄ

Positiiviset muutokset ovat vain sinusta itsestäsi kiinni. Älä jää jumiin vanhaan kaavaan, joka vain rajoittaa sinua. Ota kaikki irti onnenpotkusta, jonka kohtaat tänään.

KAKSONEN

Ole tarkkana tietoa jakaessasi, oli kyse sitten omistasi tai muiden yksityisasioista. Salamyhkäisyys on nyt vain hyvä juttu. Palauta omat tavoitteesi mieleesi.

RAPU

On aika ottaa laskelmoitu riski. Epäonnistumista ei kannata kammota liikaa. Salli itsellesi mahdollisuus mokaamiseen, sillä sitä sattuu kaikille.

LEIJONA

Tee jotain energisoivaa. Saat enemmän päivästä irti, kun pidät itsesi liikkeessä. Yksittäinen takaisku voi kääntyä voitoksesi, jos asennoidut oikein.

NEITSYT

Lähde liikkeelle. On aika ottaa ideasi puheeksi muiden kanssa. Ole valmis neuvottelemaan ja joustamaan omalta puoleltasi.

VAAKA

Hermostuminen olisi ajan hukkaa. Kanavoi energiasi sinne, missä siitä on hyötyä. Kompromissit ja diplomatia ovat tänään tarpeen.