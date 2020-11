Me Naiset selvitti, mikä horoskooppimerkki on paras ja mikä pahin. Ehdottomasti ihaninta merkkiä on yhä vaikea nimetä, mutta yksi merkeistä nousi selvästi muita vieroksutummaksi.

Jokaisella horoskooppimerkillä on hyvät ja huonot puolensa. Sen todistavat laajat analyysimme, joista selviää, millaisia eri horoskooppimerkit ovat luonteeltaan.

Luonnehoroskoopeistamme voi nähdä, että esimerkiksi oinas on usein ihastuttava innostuja mutta toisaalta itsekeskeinen möläyttelijä. Kaloilta ei hellää herkkyyttä puutu, mikä saattaa toisinaan saada merkin edustajan sulkeutumaan kuoreensa. Neitsyt on tarkka ja analyyttinen – joskus raivostuttavuuteen asti.

Mutta mikä kahdestatoista merkistä on ehdottomasti parempi kuin muut? Entä mikä merkeistä on pahin? Kysyimme tätä Me Naisten lukijoilta.

Kyselyymme pahimmasta ja parhaimmasta merkistä vastasi useita tuhansia ihmisiä. Parhainta horoskooppimerkkiä äänestettiin liki 16 000 kertaa. Pahimmalle merkille ääniä annettiin yli 12 000 kertaa.

Parhaan merkin kruunun saa…

…käytännössä kaikki merkit. Kyselyssämme parhaimmaksi horoskooppimerkiksi äänestettiin kaikkia merkkejä hyvin tasaisesti.

Oinas nousi täpärästi kärkipaikalle 10 prosentin äänisaaliilla. Härkä, rapu, leijona, vaaka ja skorpioni saivat kukin 9 prosenttia äänistä. Kaksoselle, jousimiehelle, vesimiehelle ja kaloille herui 8 prosenttia äänistä. Neitsyttä ja kaurista äänesti 7 prosenttia vastaajista.

Tasainen äänijakauma saa epäilemään, että moni on äänestänyt mielihoroskooppimerkkiään sen perusteella, mitä merkkiä itse edustaa.

Pahimman merkin titteli kuuluu…

…skorpionille. Mystisenä, piikikkäänä ja tarkkanäköisenä pidetylle merkille äänensä antoi 21 prosenttia vastanneista.

– Skorpioni on pahin siksi, että skorpioneilla on usein liiankin vahvat mielipiteet. He saattavat väittää, että heidän mielipiteensä ovat ainoita oikeita. Lisäksi he voivat olla kylmiä, perustelee Susanna, 24.

– Skorpionin kanssa pitää aina miettiä tarkkaan, mitä sanoo. He ottavat kritiikin itseensä ja mököttävät. Saattavat myös paheksua ihmisiä sitä peittelemättä, Silja, 17, kertoo.

– Loppupeleissä skorpioni myrkyttää aina uhrinsa, tokaisee Leena, 69.

Toki skorpionissa nähtiin kyselyn perusteella myös hyviä puolia. Moni skorpionia parhaaksi merkiksi äänestänyt kiitteli merkin edustajia suoruudesta ja syvällisistä keskusteluista.

– Skorpioni on yhtä aikaa herkkä ja intuitiivinen, voimakas ja seksuaalinen merkki, joka ei pelkää haasteita vaan raivaa tiensä vaikka läpi harmaan kiven puolustaessaan omia tai läheistensä mielipiteitä. Hän kulkee rohkeasti omaa, usein varsin kunnianhimoista elämänpolkuaan, kirjoittaa Gabi, 36.

Oikukas oinas on kauheimpien kakkonen

Toiseksi pahimmaksi horoskooppimerkiksi kyselyssä nousi inspiroivana mutta päsmärinä pidetty oinas. Merkki sai äänistä 14 prosenttia.

– Oinas on äkkipikainen herneet nenäänsä vetävä äkäpussi. Merkin edustaja on joko todella luotettava ja sanansa pitävä – tai juuri päinvastoin. Saattaa olla sanoilla loukkaava itserakas pässi, toteaa Satu, 46.

Toisaalta oinasta kuvailtiin kyselyvastauksissa iloiseksi, sosiaaliseksi, vahvaksi ja oikeudenmukaiseksi johtajatyypiksi.

Kaikista vähiten kannatusta pahimmaksi merkiksi sai diplomaattinen vaaka. 4 prosenttia äänistä saanutta merkkiä kuvattiin empaattiseksi, luotettavaksi, leppoisaksi ja avarakatseiseksi.

Härkä, kaksonen ja leijona saivat kukin 9 prosenttia äänistä. Rapua äänesti pahimmaksi merkiksi 6 prosenttia vastaajista. Jousimiestä, kaurista ja vesimiestä äänesti 5 prosenttia vastaajista.