Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 18.–24.11.

Vaaka! Nyt kannattaa suunnata energia kohti jotain rakentavaa.

OINAS 21.3.–19.4.

Arvioi, mikä on tämänhetkinen asemasi ennen kuin valitset suuntasi. Anna intuitiosi ohjata sinua, jos tie ei ole selvä. Älä anna periksi, jos joku yrittää painostaa sinua. Pysy totuudessa ja pidä pää kylmänä. Hoida velvollisuutesi, niin vältät kritiikin.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Älä tee suurta numeroa sen paremmin omista tekemisistäsi kuin muiden tekemättä jättämisistäkään. Jääräpäisyys aiheuttaa vain ongelmia. Kiinnitä huomio hyvinvointiisi ja pidä huolta ihmissuhteista. Ole olkapää ihmisille, joka on sen tarpeessa.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Ole tarkkana, kenelle jaat henkilökohtaisia tietojasi. Liiallinen avoimuus saattaa sinut haavoittuvaan asemaan. Älä ryhdy mihinkään, jos tiedät jo lähdössä, ettet saa työtä valmiiksi. Käytä energiasi johonkin, mistä on sinulle eniten henkilökohtaista hyötyä.

RAPU 22.6.–22.7.

Siirry pois mukavuusalueeltasi, niin huomaat, että sinulla on kykyjä, joita et tiennyt itselläsi olevan. Mieti, miten saat elämästäsi vähemmän stressaavaa. Ilmassa on romantiikkaa, mutta tunteesi kulkevat vuoristorataa. Vedä henkeä ja mieti, miksi olet epävarma.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Ala tavoitella pontevammin unelmiasi ja muista, että sinun ei tarvitse kulkea kenenkään toisen jalanjäljissä. Odottamaton tieto rohkaisee tekemään strategiaan muutoksen. Pidä itsesi etäällä ristiriitatilanteista. Liikunta helpottaa stressiä.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Saat odottamattoman tiedon, joka koskee ystävää, sukulaista tai kumppania. Suunnitelmiin tulee muutos, mutta siitä on sinulle vain hyötyä. Pidä fyysistä etäisyyttä, mutta ota yhteyttä läheisiin somessa tai soittamalla. Rohkaisun sanat tiivistävät suhdetta.

VAAKA 23.9.–22.10.

Suuntaa energiasi johonkin rakentavaan äläkä murehdi asioita, joille et voi mitään. Tartu yhteistyön mahdollisuuteen, kaksin saat enemmän aikaan. Jos haluat kohennusta kotiisi, älä painosta muita perheenjäseniä osallistumaan projektiisi.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Tartu hetkeen. Ihmissuhteiden vaaliminen vaatii henkistä läsnäoloa. Älä juutu vihaan, menneet ovat menneitä. Vapauta itsesi kaikesta, mikä pidättelee sinua suuntaamasta katsetta tulevaan. Panosta henkiseen kasvuun, se buustaa myös itsetuntoasi.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Astu askel taaksepäin ja arvioi kaukonäköisesti, miten on paras jatkaa. Joku pihtaa itsellään tietoa, mistä olisi sinulle hyötyä. Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Pysyttele kotioloissa ja vältä hankaluuksia. Minimalistinen elämäntapa on nyt arvossaan.

KAURIS 22.12.–20.1.

Käytä kokemusta ja tietoasi hyödyksi. Huolellinen strategia helpottaa, kun epävarmuus iskee. Joku yrittää aiheuttaa hässäkkää. Älä provosoidu tilanteessa, jossa vaaditaan älyä ja vakautta. Positiivinen muutos kotona tai töissä yllättää sinut.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Pidä henkilökohtaiset tietosi ja raha-asiasi visusti omassa tallessa. Selvitä mitä ihmiset ympärilläsi ajattelevat ennen kuin avaat suusi. Jos olet hyvä kuuntelija, olet paremmassa asemassa, mitä ikinä jatkossa seuraa. Huomaat, että tunteita on vaikea ohjata.

KALAT 20.2.–20.3.

Tee suunnitelma, joka tukee tavoitteitasi ja vie loppuun aloittamasi työt riippumatta siitä, mitä muut tekevät. Tärkeä ihmissuhde lujittuu, jos kerrot rehellisesti toiveesi. Huomaat, että sinulla on enemmän vaikutusvaltaa kuin kuvittelit.

