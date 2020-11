Me Naiset

Neitsyen into on tänään tarttuvaa.

SKORPIONI

Päivällä on sinulle paljon tarjottavaa. Päättäväisyys on tänään tarpeen, sillä muutamia yllättäviä takaiskuja on myös luvassa. Älä luovu leikistä liian helposti.

JOUSIMIES

Älä pidä ketään tai mitään itsestäänselvyytenä. Kiitollisuudessa on paljon voimaa. Ole valmis avoimeen keskusteluun herkästä aiheesta.

KAURIS

Pidä toimiva tahti yllä ja etene kohti uusia haasteita. Positiiviset muutokset tekevät tuloaan elämääsi. Ota kaikki hyvä vastaan avoimin mielin.

VESIMIES

Tänään sinun on parasta tehdä asiat itse. Saat odotella kauan, jos lasket kaiken muiden varaan. Kokeile jotain uutta ja innostavaa.

KALAT

Ole tehokas ja aikaisin liikkeellä. On hyvä hetki kiinnostua uusista asioista ja avartaa maailmankuvaasi. Joku kertoo sinulle iloisen uutisen.

OINAS

Keskity omiin asioihisi. Nyt kannattaa välttää liian suuria lupauksia, etenkin jos tulet puhuneeksi tunnepuuskan vallassa. Tarkkaile tilanteen kehittymistä.

HÄRKÄ

Valittamiseen ei kannata sortua. Tee muutoksia sinne, missä niitä kaivataan. Lähde joka käänteessä liikkeelle siitä, mihin voit itse vaikuttaa.

KAKSONEN

Käy läpi tavoitteitasi. On aika pohtia tarkkaan asioiden tärkeysjärjestystä. Myös aikatauluja on hyvä tarkastella lähemmin.

RAPU

Yllättäviä muutoksia tuppaa nyt joka suunnalta. Suunta on sinulle juuri oikea. Luota vaistoosi ja tuuriisi, niin osut oikeaan paikkaan.

LEIJONA

Seikkailu houkuttaa sinua. Pidä perusasiat mielessäsi, sillä ylilyönnit veisivät vain huomiosi pois olennaisesta.

NEITSYT

Intosi on tarttuvaa laatua. On hyvä hetki opetella uusia taitoja ja palauttaa mieleesi aikaisemmin oppimaasi. Viime hetken muutos on sinulle eduksi.

VAAKA

Käy menneisyyttä läpi. On aika palata käsittelemään jotain keskeneräistä. Älä anna periksi kohtuuttomille vaatimuksille.