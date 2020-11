Me Naiset

Horoskooppi | Me Naiset

Ratkaisuja luvassa, vaaka!

SKORPIONI

Tarvitset lisää tietoa asiasta, joka on alkanut kiinnostaa sinua. Älä tyydy liian vähään, vaan ole valmis ottamaan riskejä. Itsenäinen ajattelu on nyt valttia.

JOUSIMIES

Keskity yhteen asiaan kerrallaan tänään. Koti ja perhe vaativat nyt tavallista enemmän huomiota. Joku kertoo sinulle yllättäviä uutisia.

KAURIS

Kerro suunnitelmistasi läheisellesi. Saat hyvän neuvon tulevaa varten. Nyt kannattaa pitää korvat auki jatkuvasti, sillä voit oppia jotain arvokasta.

VESIMIES

Mieti, kaipaako jokin arjessasi uudistusta. Kokeile uutta ajatusmallia ja katso, minkälaisiin muutoksiin se vie sinut. Uteliaisuus on hyvä juttu.

KALAT

Vanhat ystävät tarjoavat sinulle arvokasta tietoa ja henkistä tukea suuren päätöksen keskellä. Luvassa on viime hetken muutoksia. Pidä pää kylmänä.

OINAS

Pysy kaukana oikuttelevan tyypin tieltä. Tähtää harmoniaan ja tasapainoon kaikessa, mihin ryhdyt. Ole rehellisesti oma itsesi joka tilanteessa.

HÄRKÄ

Käy suunnitelmasi huolellisesti läpi ennen liikkeelle lähtemistä. Tarkka valmistelu on nyt puoli voittoa. Läheiselläsi on sinulle yllätys.

KAKSONEN

Älä päästä ketään tungettelemaan yksityisasioihisi. Sinun on pidettävä itse huoli rajoistasi ja muistutettava niistä tarpeen vaatiessa muita.

RAPU

Pidä pää kylmänä riippumatta siitä, mitä muut aikovat. Nyt on parasta ottaa haltuun yksi etappi kerrallaan. Et voi hallita kaikkea, mitä elämässäsi on meneillään.

LEIJONA

Tee se, mitä sinulta pyydetään. Kritisointiin ei kannata haaskata aikaa. Lähde liikkeelle tilanteen positiivisista puolista ja etsi ratkaisuja.

NEITSYT

Onni on tänään puolellasi. Ota haaste vastaan ja kokeile kykyjäsi. Vaikutuksen tekeminen on nyt toissijaista, joten kuuntele itseäsi.

VAAKA

Muuta ne seikat, jotka eivät toimi kohdallasi. Keskity nyt kotiin ja lähipiirin asioihin. Moni kysymys löytää tänään ratkaisunsa.