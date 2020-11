Tällaisia eri horoskooppimerkit ovat raha-asioissa: impulsseihin sortuva oinas, laatutietoinen kauris, uhkapelaileva kaksonen...

Jos tykkäät autella lähipiiriäsi avokätisesti, se voi johtua mistäpä muustakaan kuin horoskoopistasi. Oletkohan vesimies?

Horoskooppimerkin väitetään paljastavan ihmisestä yhtä sun toista.

Olemme aiemmin kertoneet, millaisia eri horoskooppimerkit ovat ystävinä, millainen koti eri horoskooppimerkeillä on ja millaisia eri horoskooppimerkit ovat töissä.

Jotain horoskooppimerkki voi kertoa myös siitä, millainen rahankäyttäjä ihminen on. Osuuko luonnehdinta omalla kohdallasi oikeaan?

Oinas (21.3.–19.4.)

Oinasta pidetään tähtiradan luontaisena johtajana. Siksi merkki hakeutuu usein urallaan yhä korkeampiin asemiin. Ei ole myöskään epätavallista, että oinas perustaa oman yrityksen, koska hän ei pidä siitä, että muut käskyttävät häntä. Palkkaneuvotteluissa oinas pysyy tiukkana ja yrittää veivata tilanteen aina kotiin päin. Eniten raha-asioissa oinasta kismittää se, jos hän kokee ansaitsevansa kykyihinsä nähden liian vähän.

Tuliluonteinen oinas saattaa olla rahankäytössä äkkipikainen. Hän tekee helposti impulssiostoksia ja saattaa äityä törsäämään, jos ei tietoisesti yritä hillitä itseään. Yleensä oinas käyttää rahansa asioihin, jotka ovat hänen mielestään uusia ja inspiroivia. Hän satsaa kokemuksiin, kuten esimerkiksi matkusteluun ja ravintolaillallisiin.

Samaan aikaan oinaan takaraivossa tykyttää muistutus siitä, että pahan päivän varalle kannattaa aina olla jonkinlainen pesämuna. Jos oinas haluaa saavuttaa jonkin säästötavoitteen, hän pystyy tarvittaessa pihistelemään melkein kaikesta. Sijoittajana oinas ei karta riskejä, sillä hän saa energiaa pienestä jännityksestä.

Härkä (20.4.–20.5.)

Työteliäs härkä nauttii siitä, että hänen elämänsä peruspalikat ovat hyvässä järjestyksessä. Hän arvostaa sitä, että tulot ja työajat ovat tasaiset, jotta hän voi nauttia vapaa-ajastaan juuri haluamallaan tavalla. Härkä ei välttämättä kaipaa elämäänsä suuria rahavirtoja, kunhan perustoimeentulo on riittävä.

Härkä on valikoiva ja taitava rahankäyttäjä. Hän tunnistaa kuin luonnostaan, mistä kannattaa pihistellä ja mihin voi törsätä enemmänkin. Jos tilanne sitä vaatii, härkä tulee toimeen myös hyvin vähällä. Siitä syystä härkä sopii hyvin myös yrittäjäksi.

Sijoittajana ja säästäjänä härkä on säntillinen ja pitkäjänteinen. Hän luottaa yleensä perinteisiin säästötapoihin, joissa ei ole suuria riskejä, sillä härkä kaipaa elämäänsä rauhaa. Säästämällä härkä hakee elämäänsä turvallisuuden ja hallinnan tunnetta. Eniten raha-asioissa härkää kismittää se, jos joku lainaa häneltä rahaa eikä maksa luotettavasti takaisin.

Kaksonen (21.5.–20.6.)

Jos kaksonen saisi valita ihan vapaasti, hän todennäköisesti pestautuisi työhön, jossa pääsisi tekemään vähän kaikkea. Sosiaalinen ja mukautuva kaksonen sopii hyvin esimerkiksi monenlaisiin kaupan alan ammatteihin.

Rahankäyttäjänä kaksosella on kaksi puolta. Toisaalta hän pystyy säästämään säntillisesti ja pitkäjänteisesti, jos niin haluaa. Säästöoperaation jälkeen kaksonen saattaa kuitenkin hävitä kaiken yhtäkkisessä innostuksen puuskassaan, jossa hän laittaa rahansa viimeistä senttiä myöten peliin. Kaksonen ei kuuntele impulssejaan tai kuluta turhamaisuuksiin, mutta tykkää riskinotosta.

Kaksosen kannattaa sijoittaa rahansa osakkeisiin, mutta samaan aikaan hänellä on kuitenkin hyvä olla jonkinlainen varasuunnitelma, jos rahatilanne äityy yhtäkkiä huonoksi. Jos kaksosen taloustilanne ottaa hieman osumaa, hän jää harvoin murehtimaan sitä pitkäksi aikaa. Sen sijaan hän lähtee optimistisesti ottamaan uusia riskejä ja viittaa kintaalla menneille mokille.

Rapu (22.6.–22.7.)

Työteliäs ja tunnollinen rapu tähtää siihen, että raha-asiat ovat hyvässä tasapainossa. Hän saattaa tehdä työtä niin intohimolla kuin vähän intohimottomamminkin, mutta palkkapäivän kohdalla hän on tyytyväisimmillään.

Rapua ei voi kuvailla erityisen pihiksi eikä kummoiseksi tuhluriksi. Hän käyttää rahojaan harkiten, ja esimerkiksi vaateostoksilla hän satsaa käytännöllisiin ja laadukkaisiin materiaaleihin. Ravulla ei ole taipumusta käyttää rahaa vain hetken mielijohteesta, vaan hän yrittää aina miettiä vähintään tovin, onko ostos oikeasti hyvä. Tyhjänpäiväisyyksiin rapu ei rahojaan hassaa.

Intuitiivisella ravulla on hyvä perstuntuma sijoitusasioissa, mutta hän saattaa olla arka ottamaan riskejä esimerkiksi osakemarkkinoilla. Sen sijaan rapu tykkää sijoittaa rahansa turvallisiin ja sydäntään lähellä oleviin asioihin, kuten asumiseen.

Leijona (23.7.–22.8.)

Vesimies on todellinen oman tiensä kulkija. Hänellä on roimasti luovuutta ja usein myös rohkeutta kokeilla hassuja ideoitaan. Jos vesimies löytää todellisen intohimonsa, hän mitä todennäköisimmin alkaa tienata sen avulla myös rahaa.

Antelias vesimies ei halua haalia rahaa vain itselleen. Hän tykkää avustaa niin lähipiiriään kuin muitakin. Vesimies pitää yksinkertaisesta elämästä, mutta ei kuitenkaan nuukaile suuremmin, jos oikeasti haluaa johonkin panostaa.

Toisinaan vesimiehen voi olla vaikeaa käyttää rahaa itseensä tai säästää ihan vain itseään varten. Jos hän kuitenkin intoutuu sijoittamaan, hän saattaa löytää itsestään yllättävän lahjakkaan sijoittajan, sillä hänellä on usein hyvin uniikkeja ideoita.

Kalat (20.2.–20.3.)

Ylväällä leijonalla on luontainen taito johtaa joukkoja, tehdä isoja päätöksiä ja delegoida asioita eteenpäin. Leijonan löytääkin mitä todennäköisimmin yrityksen johtoportaasta tai oman yrityksensä puikoista. Jos leijona on alaisena, hän kaipaa työhönsä itsenäisyyttä.

Leijona voi olla hyvä tienaamaan rahaa, mutta hän on myös tehokas käyttämään sitä. Toisinaan leijona saattaa jopa äityä kilpavarusteluun ja ostaa tiettyjä asioita lähinnä osoittaakseen, että rahaa on.

Impulsiivisuutensa takia leijonalla saattaa olla toisinaan vaikeuksia säästää. Halutessaan hän pystyy kuitenkin jämptisti noudattamaan itselleen asettamiaan tavoitteita. Ja jos leijona intoutuu sijoittamaan, hän on siinä todennäköisesti hyvä, koska merkki ajattelee asioita laaja-alaisesti.

Neitsyt (24.8.–23.9.)

Perfektionismiin taipuvainen neitsyt on parhaimmillaan tarkkuutta vaativissa töissä. Hän panostaa työhönsä satasella, tutkii asioita pieteetillä ja on sopivasti varovainen. Työasioissa neitsyen ainoa heikkous on se, että hän saattaa tyytyä liian pieneen korvaukseen, jos muuten kokee olevansa yhteisössä tarpeellinen.

Myös raha-asioissa neitsyt on hyvin tarkkaavainen. Jos hän alkaa sijoittaa, hän perehtyy kohteisiin täysillä ja haluaa ymmärtää täysin, mitä on ostamassa. Asuntomarkkinat sopivat neitsyelle sijoituskohteeksi, koska niihin sijoittaessa tietoa on yleensä hyvin saatavilla.

Neitsyt ei törsää rahojaan syyttä suotta. Hän on harkitsevainen ja minimalistinen. Talousasioissa neitsyt pystyy helposti pitämään kuluistaan ja menoistaan kirjaa. Todennäköisesti neitsyt tietää melko tarkalleen rahatilanteensa ihan perstuntumallakin.

Vaaka (24.9.–23.10.)

Diplomaattinen vaaka kiinnittää huomiota oikeudenmukaisuuteen, oli hän töissä missä tahansa paikassa. Raha saattaa olla hänelle elämässä toisarvoinen asia. Sen sijaan hän keskittyy helposti siihen, että hänen ympärillään olevilla ihmisillä on hyvät oltavat.

Tasapainoilu näkyy vaa’an elämässä myös rahankäytössä. Usein merkillä on taipumusta kuluttaa sen verran, mitä hän ansaitsee. Vaaka tykkää palkita itseään ja läheisiään mukavilla ja kauniilla asioilla.

Säästäminen ja sijoittaminen eivät ole vaa’an vahvuuksia. Sosiaalisena ja pidettävänä tyyppinä vaa’an on kuitenkin kohtuullisen helppo pyytää neuvoja lähipiiriltään.

Skorpioni (24.10.–22.11.)

Skorpionia pidetään yhtenä eläinradan mystisimmistä merkeistä. Hän on intuitiivinen ja kriittinen tyyppi, joka pystyy tekemään epätavallisiakin päätöksiä. Ominaisuuksista voi olla paljonkin hyötyä, kun puhutaan vaurastumisesta.

Kärsivällinen skorpioni pystyy sijoittamaan asioihin pitkällä jänteellä. Hän ei hevillä hätkähdä, vaikka kurssit kääntyisivät hetkellisesti laskuun – kunhan ne kääntyvät jossain vaiheessa nousuun. Skorpioni ei voi sietää sitä, että rahaa menee hukkaan. Siksi hän saattaa murehtia tappioita ja huonoja ostoksia pitkäänkin.

Skorpioni ei koskaan käytä rahojaan harkitsematta. Hän laskee rahansa sentilleen eikä juuri sorru impulssiostoksiin. Merkin luontainen kriittisyys takaa sen, että skorpioni tekee usein varsin hyviä ostopäätöksiä, joita ei tarvitse myöhemmin katua.

Jousimies (23.11.–21.12.)

Huoleton, suurpiirteinen ja seikkailuja rakastava jousimies saattaa poukkoilla työstä toiseen ihan vain muutoksen ilosta. Jos jousimies löytää itselleen sopivan työpaikan, hän sitoutuu siihen ja tekee työnsä hienosti.

Vaikka jousimies ei ole merkeistä käytännöllisin tai hillityin, hän suhtautuu rahaan vakavasti. Suunnitelmallisuudessa jousimiehen kannattaa ottaa läheisiltään vastaan apua, jos he sitä avokätisesti tarjoavat. Jousimiehelle tekee nimittäin hyvää noudattaa jonkinlaista selkeää ohjenuoraa myös raha-asioissa.

Jousimies käyttää rahansa erityisesti uusiin kokemuksiin, esimerkiksi matkusteluun. Kokonaisuutena merkin suhde rahaan on perin mutkaton, eikä hän joudu tuskastelemaan suuremmin esimerkiksi sen kanssa, mihin asioihin kannattaa tai ei kannata panna rahojaan.

Kauris (22.12.–20.1.)

Työteliäs ja kunnianhimoinen kauris haluaa edetä urallaan. Hän tunnistaa helposti oman arvonsa ja osaa myös tuoda sen esille. Palkkaneuvotteluissa kauris on jämäkkä eikä luovuta hevillä, jos tietää, että ansaitsisi enemmän.

Vaikka kauris ei oikeastaan usko impulssiostoksiin, toisinaan hän käyttää helposti rahojaan asioihin, jotka vain osoittavat hänen arvonsa muille. Esimerkiksi uuden kodin tai auton ostaminen saattaa olla kauriille statussymboli. Muuten kauris on käytännönläheinen ja realistinen rahankäyttäjä. Hän ei piittaa krumeluurista vaan panostaa laatuun.

Kauris säästää mieluummin pankkitililleen kuin sijoittaa rahansa riskillisiin kohteisiin. Raha tuo kauriin elämään tasaista turvallisuuden tunnetta, ja mitä enemmän sitä on, sitä rauhallisempi fiilis kauriilla elämässä on. Siksi kauriilla on myös taipumus paneutua liian intohimoisesti työhönsä ja uupua.

Vesimies (21.1.–19.2.)

Tyypillinen kalat ei ole kunnianhimoinen. Valta ja rahat eivät ole hänelle itsetarkoitus, minkä takia hän saattaa suhtautua melkoisen intohimottomasti työhönsä. Luovilla aloilla kalat saattaa kuitenkin löytää itsestään uusia, jännittäviä puolia.

Vaikka kalat ei ole tähtikartan paras tienaaja, hänellä on hyvä intuitio rahankäytössä ja sijoittamisessa. Kaloihin on usein helppo luottaa, joten hänelle saattaa yllättäen tulla elämässään eteen erikoisiakin ansaintakeinoja.

Ylitsepursuileva anteliaisuus ja tietynlainen haaveileva luonteenlaatu saattavat ajaa kalat helposti vaikeuksiin rahan kanssa. Siispä kalat saattaa hyötyä siitä, että hänen lähipiirissään on joku, joka auttaa häntä pitämään jalat maassa ja tarjoaa konkreettista apua talousasioissa.

