Nyt liikkeelle, skorpioni!

SKORPIONI

On aika lähteä liikkeelle. Älä jää odottelemaan, vaan ota itse ohjat käsiisi. Usko itseesi, sillä sinulla on kaikki tarvittava saadaksesi muutoksia aikaan.

JOUSIMIES

Tunteet nousevat tänään helposti pintaan. Älä takerru pikkujuttuun, sillä suvaitsevainen ja joustava asenne vie sinut paljon pidemmälle. Joku pettää tänään lupauksensa.

KAURIS

Anna kaikkien pitää mielipiteensä. Joudut vain ongelmiin, jos yrität pakottaa muita mahtumaan muottiisi. Älä jätä lupaavasti alkanutta projektia kesken.

VESIMIES

Hoida raha-asiat pois alta. Nyt ei kannata lykätä huomiseen hommia, joihin voit tarttua jo tänään. Hyvä seura auttaa stressin minimoimisessa.

KALAT

Kerro ideoistasi ja pidä silmät auki otollisten yhteistyökumppaneiden varalta. Odottamaton käänne voi saada sinut hetkeksi eksyksiin. Luota onneesi, sillä sattuma suosii nyt sinua.

OINAS

Muutokset ja jännitys vetävät sinua nyt puoleensa. Harkitse kuitenkin vetojesi mahdollisia seurauksia ennen kuin hyppäät uuteen seikkailuun. Saat hyvän neuvon läheiseltäsi.

HÄRKÄ

On aika ottaa riski ja astua ulos mukavuusalueeltasi. Pidä huoli siitä, että sinua kohdellaan hyvin. Rajojen vetäminen on silloin tällöin tarpeen.

KAKSONEN

Tee jotain piristävää. Tuttavalla on sinulle ehdotus, jota on syytä harkita. On hyvä hetki rikkoa kaavoja ja kokeilla uusia asioita.

RAPU

Vältä ylilyöntejä kaikessa, mihin ryhdyt. Muutoksia on nyt luvassa, olit niihin valmis tai et. Satsaa enemmän asioihin, jotka ovat lähellä sydäntäsi.

LEIJONA

Fyysiset haasteet tekevät sinulle nyt hyvää. Ota etäisyyttä ihmisiin, jotka verottavat jaksamistasi. Sinun ei tarvitse perustella läpikotaisin kaikkea, mitä teet.

NEITSYT

Tunteesi voivat heitellä sinua tänään suuntaan ja toiseen. Odottamaton kohtaaminen kääntää päiväsi kulun. On aika kokeilla jotain uutta ja innostavaa.

VAAKA

Luvassa on mielipide-eroja, joista ei tarvitse hermostua. On aika pohtia lähitulevaisuutta ja käydä läpi vaihtoehtoja. Suuntaa energiasi yhteen asiaan kerrallaan.