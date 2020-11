Me Naiset

Horoskooppi | Me Naiset

Oi, oi! Kyllä jousimiehen kelpaa, sillä ilmassa on romantiikkaa.

SKORPIONI

Satsaa kaikkesi siihen, mitä olet tavoittelemassa. Se saattaa vaatia aikataulujen tiivistämistä tai menojen karsimista. Seuraa sydämesi ääntä.

JOUSIMIES

On hyvä hetki satsata kotiin tavalla tai toisella. Pidä huoli siitä, että arkesi on juuri itsesi näköistä. Ilmassa on romantiikkaa.

KAURIS

Sinun ei tarvitse yltää uskomattomiin suorituksiin ollaksesi muille mieliksi. Pidä kohtuus mielessäsi ja pysy omana itsenäsi tilanteessa kuin tilanteessa.

VESIMIES

Hoida käytännön asioita pois alta. Raivaamalla tehtävälistaasi tyhjemmäksi jätät tilaa miellyttävämmille yllätyksille. Rakkauselämääsi on luvassa uusia tuulia.

KALAT

Anna luovuutesi kukkia. Nyt on aika ottaa hullutkin ideat tarkasteltaviksi. Älä aseta mielikuvituksellesi rajoja vielä tässä vaiheessa.

OINAS

Pidä silmät auki otollisten tilaisuuksien varalta. Tekosi painavat sanojasi enemmän. Jos haluat saada aikaan muutoksia, on sinun parasta näyttää esimerkkiä.

HÄRKÄ

Ota palaute vastaan, mutta älä muokkaa suunnitelmiasi pelkästään ulkopuolisten mielipiteiden vuoksi. Punnitse kritiikkiä ja kuuntele ennen kaikkea itseäsi.

KAKSONEN

Mieti, mitä itse haluat ja mihin olet matkalla. Välillä on syytä ottaa etäisyyttä ihmisiin, jotka ovat tuottaneet sinulle pettymyksiä menneisyydessä. Keskity positiivisiin seikkoihin.

RAPU

Pidä tunteesi hallinnassasi. Tänään kannattaa olla kohtuullinen ja ottaa yksi etappi kerrallaan haltuun. Keskity siihen, mitä kohti olet menossa.

LEIJONA

Vietä aikaa omia projektejasi kehittäen. Päivä tarjoaa uusia ideoita ja mahdollisesti myös kiinnostavia kontakteja. Älä vaivaa päätäsi muiden mielipiteillä.

NEITSYT

Ota muutokset avosylin vastaan. On aika asettaa uusia tavoitteita ja haaveilla. Älä anna periksi ihmiselle, joka ryhtyy vaatimaan kohtuuttomuuksia.

VAAKA

Lähde liikkeelle. Päivä saattaa koetella hermojasi useissakin käänteissä. Hermostuminen on hukkaan heitettyä aikaa, joten suuntaa huomiosi nopeasti kohti ratkaisuja.