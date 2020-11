Me Naiset

Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 4.–10.11.

OINAS 21.3.–19.4.

Älä tee elämästäsi turhan monimutkaista, vaan säilytä rauha ja selkeys. Osoita kumppaniasi kohtaan enemmän huomiota. Lyö tavoitteesi lukkoon ja ala tehdä töitä niiden eteen, mutta ole myös valmis tekemään viime hetken muutoksia.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Rehellisyys ja vilpittömyys pitävät sinut loitolla hankalista tilanteista. Ole ylpeä saavutuksistasi ja aseta tavoitteet jatkossakin korkealle. Pysy omalla polullasi äläkä anna muiden tekemisten häiritä. Harkitse tarkkaan, miten reagoit, jos joku loukkaa tunteitasi.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Jos haluat tehdä muutoksia kotona, ota kaikki mukaan suunnitteluun. Joku antaa ymmärtää olevansa lojaali. Kiinnitä huomiota yksityiskohtiin ja varmista, että näin todella on. Pysy kohtuudessa sekä raha-asioissa että nautinnoissa. Suojaa salasanasi hyvin.

RAPU 22.6.–22.7.

Pidä mielesi avoimena. Seurustelu ystävien ja sukulaisten kanssa osoittautuu hankalaksi, jos yrität kontrolloida tilanteita liikaa. Kuuntele ja ole osa ratkaisua, äläkä problematisoi. Ennen kuin ryhdyt kohentamaan kotiasi, laadi tiukka budjetti.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Tee jotakin erityistä rakkaasi kanssa. Kun mietit, miten hoidat jonkin asian, muistele, miten selvisit siitä aiemmin. Tällä kertaa homma hoituu vankemmalla kokemuksella. Panosta enemmän sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Käy läpi vakuutukset ja muut viralliset paperit ja tsekkaa, että kaikki on ajan tasalla. Positiivinen muutos, jonka elämässäsi teet, avaa uusia mahdollisuuksia. Ole tarkka sen suhteen, mitä toivot, jottei kukaan pääse käyttämään sinua hyväkseen.

VAAKA 23.9.–22.10.

Varaudu kohtaamaan haasteita. Luota kuitenkin intoosi ja viehätysvoimaasi. Selvät suunnitelmat ovat avainasemassa, jos haluat välttää konfliktin läheisesi kanssa. Jos odotat joltakulta jotakin, ole valmis antamaan jotain myös vastapalveluksena.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Selvitä ensin ajatuksesi ennen kuin kerrot niistä muille. Mieti, mikä on parasta itsellesi, niin selviät tilanteesta kuin tilanteesta. Uusi tieto auttaa sinua etenemään suunnitelmissasi. Ole varovainen sen suhteen, mitä kerrot itsestäsi ja perheestäsi muille.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Varo, ettet tule sanoneeksi yhtä ja tehneeksi toista. Arvostuksesi kasvaa, kun pysyt sanojesi takana. Joku yrittää vaikuttaa tunteisiisi, jotta saisi sinut mukaan projektiinsa. Kieltäydy kauniisti, jos et tunne hänen hankettaan omaksesi.

KAURIS 22.12.–20.1.

Tee jotakin arkeasi piristävää. Mitä vähemmän käytät aikaasi ratkaisemattomien asioiden märehtimiseen, sen parempi. Ystävien tai sukulaisten kanssa tulee hankaluuksia, jos ajat omaa asiaasi isoon ääneen. Ole avoin muutoksille.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Aseta itsellesi tavoite, joka on kohtuullista saavuttaa. Liikunta ja ulkoilu saavat sinut viihtymään paremmin omissa nahoissasi. Jos et pidä jonkun ehdotuksesta, älä sano kyllä. Ilmassa on romantiikkaa, anna sille mahdollisuus kukoistaa.

KALAT 20.2.–20.3.

Keskity siihen, mikä on tärkeää ja etsi itsellesi sopiva tapa saattaa haaveet todeksi. Älä anna tunteiden häiritä toimeliaisuuttasi. Koet parisuhteessasi epävarmuutta, ellet sanoita aikomuksiasi selkeästi. Paras selvittää ensin asiat ennen siirtymistä eteenpäin.