Kalat, anna menneiden mennä.

SKORPIONI

Anna negatiivisten puheiden valua yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Sinun ei kannata haaskata aikaa kyräilyyn tai koston hautomiseen. Onnistuminen on paras näpäytys.

JOUSIMIES

Avoin keskustelu johtaa jännittäviin ehdotuksiin. Ole valmis heittäytymään uusiin haasteisiin. Saat yllättävän neuvon rakkaalta ihmiseltä.

KAURIS

Ole valmis sanomaan ei, jos joku tuntuu vaativan liikaa. Ylilyöntejä kannattaa muutenkin välttää tänään viimeiseen asti. Kohtuus ja harkinta ovat parhaat valttisi.

VESIMIES

Pidä elämäsi yksinkertaisena. Sinun ei tarvitse tehdä radikaaleja siirtoja vain siksi, että joku muu on liikekannalla. Ole oma itsesi joka tilanteessa.

KALAT

Anna menneiden mennä. Muutokset tulevat nyt arvaamattomilta tahoilta, mutta ne vievät sinua juuri oikeaan suuntaan. Näköpiiriin ilmaantuu lukuisia kiinnostavia mahdollisuuksia.

OINAS

On aika kiristää tahtia. Pidä kiinni aikatauluista ja ole huolellinen, niin et jätä kenellekään varaa kritisoimiseesi. Pääasia on nyt edistyä asioissa.

HÄRKÄ

Suunnitelmiin on luvassa viime hetken muutoksia. Ole joustava ja valmis tarttumaan uusiin haasteisiin. Intuitiosi ei jätä sinua pulaan.

KAKSONEN

Älä haaskaa aikaasi asioihin ja ihmisiin, jotka aiheuttavat sinulle lähinnä alakuloa. Suuntaa huomiosi johonkin uuteen ja jännittävään, niin alkaa tapahtua.

RAPU

Tee asiat omalla tyylilläsi. Ihmissuhteissa avoimuus on etusijalla. Arvokysymykset saattavat nousta pintaan, kun puhe on tulevaisuudesta.

LEIJONA

Keskity tekemään omaa juttuasi. Pääset suuritöisessä urakassa eteenpäin ottamalla haltuun yhden etapin kerrallaan. On hyvä hetki kiinnostua myös vaihtoehtoisista toimintamalleista.

NEITSYT

Muutokset ovat tänään kiinni sinusta itsestäsi. Avoin dialogi on kaiken hyvän alku. Käänny kokeneemman puoleen, kun tarvitset neuvoja.

VAAKA

Joku yrittää vaikuttaa tekemisiisi kyseenalaisilla keinoilla. Älä anna hänen mennä kohtuuttomuuksiin. Manipuloinnille kannattaa sanoa ei.