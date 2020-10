Me Naiset

Horoskooppi | Me Naiset

Nyt se on selvitetty! Tällaisia eri horoskooppimerkit ovat töissä – listasimme myös merkeille parhaiten sopivat ammatit

Horoskooppi kertoo, millaisia uratykkejä tähtiradan eri merkit ovat. Horoskooppi voi paljastaa myös sen, missä ammatissa kukin merkki viihtyy parhaiten.

Horoskooppimerkin väitetään paljastavan ihmisestä enemmän tai vähemmän yhtä sun toista. Olemme aiemmin kertoneet, mitkä ovat horoskooppimerkkien suurimmat vahvuudet, millaisia eri horoskooppimerkit ovat ystävinä ja millainen koti eri merkeillä on.

Jotain horoskooppimerkki voi kertoa myös siitä, millainen ihminen on työelämän tuiskeessa. Osuuko luonnehdinta omalla kohdallasi oikeaan?

Oinas (21.3.–19.4.)

Oinas on energinen ja intohimoinen tyyppi. Merkki kaipaa työhönsä vauhtia eikä kaihda vaarallisia tilanteita. Sen takia oinaalle sopii hyvin palopelastajan, ensihoitajan tai poliisin ammatti. Myös aktiiviset ja urheilulliset ammatit, kuten personal trainerin työ, voivat sopia oinaalle.

Osa oinaista nauttii fyysistä toimeliaisuutta enemmän aivotyöstä. Tutkijana oinas voi olla erittäin etevä, varsinkin jos hän pääsee luomaan jotain ihan uutta.

Kun oinas haluaa saavuttaa jotain, on risujen ja männynkäpyjen syytä väistyä. Merkki etenee työssä kuin työssä nopeasti. Päämäärätietoinen ja kunnianhimoinen oinas sopii monenlaisiin johtotehtäviin. Yrittäjän rooli sopii merkille myös, sillä oinas on mielellään oma pomonsa.

Härkä (20.4.–20.5.)

Pitkäjänteinen ja asioihin paneutuva härkä nauttii ammateista, joissa hän pääsee näkemään luonnon kasvun ja kehityksen. Härkä on juureva käsillä tekijä. Merkille sopivat esimerkiksi maanviljelijän, puutarhurin, leipurin tai vaikka kätilön ammatti.

Härällä on taipumusta myös materialismiin. Ei ole epätavallista, että merkki hakeutuu työskentelemään rahan parissa. Lisäksi härällä on usein terävä rahan vainu, minkä vuoksi härkä saattaa päätyä perustamaan oman yrityksen.

Johtajana härkä on empaattinen ihmisihminen, jolla on rauhoittava ja lämmin vaikutus alaisiinsa. Merkki osaa pitää itsensä tyynenä tiukassakin paikassa ja, mikä parasta, hän osaa myös välittää rauhallista asennetta muihin.

Kaksonen (21.5.–21.6.)

Jokainen työpaikka tarvitsee yhden kaksosen. Sosiaalinen ja aurinkoinen kaksonen on nimittäin ilopilleri, jonka läsnäololla on piristävä vaikutus koko työyhteisöön. Kaksonen sopii aloille, joissa hän saa olla tekemisissä ihmisten kanssa. Merkki ei pidä puuduttavasta ja yksitoikkoisesta työstä. Myyjän työ tai hommat viestinnän parissa sopivat hyvin kaksoselle.

Kaksonen on myös taitava kielen käyttäjä ja ihmisyyden kuvaaja, minkä ansiosta kirjailijan ammatti voi sopia merkille hyvin. Kaksonen on myös luontaisesti utelias ja tiedonjanoinen. Näiden ominaisuuksien ansiosta ei ole ihme, jos kaksonen päätyy toimittajaksi. Nokkelalle ja hauskalle kaksoselle voi sopia myös radiojuontajan työ.

Monet kaksosen sosiaaliset luonteenpiirteet tekevät merkistä etevän pomon, mutta kaksoselle ei ole luonteenomaista ryhtyä johtajaksi. Jos kaksonen pomoksi päätyy, hän pyrkii tasa-arvoon alaistensa välillä.

Rapu (22.6.–22.7.)

Lämmin ja lempeä rapu haluaa pitää huolta muista. Siksi hän sopii hyvin hoitotyöhön, esimerkiksi sairaanhoitajaksi, lähihoitajaksi tai sosiaalityöntekijäksi. Empaattinen ja hoivaava luonne tekee ravusta myös hyvän opettajan. Ruuanlaittoon liittyvät ammatitkin saattavat vetää rapua puoleensa, koska ravulle ruoka on välittämisen osoitus.

Pesänrakentajahenkisenä tyyppinä rapu voi päätyä myös alalle, jolla on jotain tekemistä kodin ja asumisen kanssa. Sisustussuunnittelijan tai vaikkapa kiinteistönvälittäjän hommat voivat kiinnostaa rapua.

Johtaminen ei ole ravulle ihan tyypillisintä toimintaa, mutta oman pienen yksikkönsä johtajana merkki voi osoittautua kerrassaan oivalliseksi. Joskus ravun voi tosin olla vaikeaa ilmaista suoraa kritiikkiä, sillä hän ei haluaisi loukata ketään.

Leijona (23.7.–22.8.)

Hyvin persoonallisella tavalla luova leijona ei helposti jää varjoihin makoilemaan. Sen sijaan hän päätyy usein liki huomaamattaan asemaan, johon liittyy vähintään jollain tasolla esiintymistä tai ohjaamista. Leijona osaa vakuuttaa yleisön ja ilmaisee itseään selkeästi. Siksi merkki voi päätyä näyttelijäksi, puhujaksi tai kouluttajaksi.

Luontaisena johtajatyyppinä hän pyrkii korkeaan asemaan ja voi siksi päätyä pomoksi tai toimitusjohtajaksi. Leijona taitaa delegoinnin eikä pelkää pyytää apua alaisiltaan tilanteissa, joita ei itse hallitse. Leijona luottaa usein itseensä vahvasti ja noudattaa ohjetta, jonka mukaan anteeksi pyytäminen on aina helpompaa kuin luvan kysyminen.

Arvovaltaa janoavana, hurmaavana ja parrasvaloissa viihtyvänä tyyppinä leijona voi päätyä myös poliitikoksi. Toisaalta samat ominaisuudet voivat tehdä leijonasta oivallisen opettajan.

Neitsyt (23.8.–22.9.)

Jos haluat saada työn tehtyä, laita asialle neitsyt. Korkealla työmoraalilla varustettu neitsyt haluaa saada hommat hoidettua asiallisesti ja juuri niin kuin kuuluukin. Neitsyelle sopivia ammatteja ovat esimerkiksi myymäläpäällikön, editoijan ja analyytikon työt.

Neitsyt työskentelee mielellään omassa rauhassaan ja pitää siitä, että saa tutkailla asioita pitkäjänteisesti. Neitsyt pitää melko yksitoikkoisistakin hommista, kunhan hänelle tulee niistä olo, että työllä on jokin merkitys. Neitsyt loistaa tutkijana tai kirjanpitäjänä. Luovalle neitsyelle voivat sopia myös koodarin hommat.

Tehokkaalla ja tunnollisella neitsyellä on tapana edetä johtoasemiin, sillä hän vakuuttaa muut järjestelmällisyydellään. Vastuun kantaminen saattaa olla neitsyelle kuitenkin hieman hankalaa, sillä merkki stressaantuu helposti, jos asiat eivät suju suunnitelmien mukaan.

Vaaka (23.9.–22.10.)

Vaa’alla on usein hyvin oleellinen rooli työyhteisössä. Hän on pidetty tyyppi, joka tulee kaikkien kanssa toimeen. Vaaka on reilu ja oivallinen ristiriitojen selvittelijä, joka pystyy pitämään ihmiset sovussa keskenään.

Vaaka viihtyy ihmisten seurassa ja on taitava lukemaan muiden eleitä ja toiveita. Oikeudentajuiselle merkille voi sopia juristin työ. Vaaka voi toteuttaa luontaisia piirteitään myös myyjänä, diplomaattina, assistenttina tai vaikkapa nuoriso-ohjaajana.

Vaaka ei ole erityisen kunnianhimoinen ihminen. Hän ei mielellään ajattele työtä asiana, jonka pitäisi johtaa tuloksiin. Siksi vaa’an kannattaa valita ammatti, jossa ei ole suuria tulospaineita.

Skorpioni (23.10.–22.11.)

Tarkkasilmäinen, strateginen ja jännityksestä pitävä skorpioni kaipaa työhönsä kiihkeyttä. Hän sopii erityisesti pankki- ja pörssimaailmaan, koska raha ei koskaan nuku, ja se saa skorpionin sykkimään itsekin. Skorpioni nauttii myös haasteista, ja saattaa hyvinkin päätyä lääkäriksi tai kirurgiksi.

Toisaalta skorpioni on taitava ihmisten tuntija ja hyvä kaivamaan toisten ihmisten salaisuudet esiin. Esimerkiksi psykologin tai psykoterapeutin työ voivat tyydyttää merkin luontaisia taipumuksia.

Johtajana skorpioni ei ole omimmillaan, sillä mystinen tyyppi nauttii enemmän sivussa tekemisestä kuin jalustalla olemisesta.

Jousimies (23.11.–21.12.)

Jousimiehessä on eläinradan merkeistä selkeästi eniten taipumuksia opettajaksi. Merkillä on kyky ilmaista itseään organisoidusti, kiinnostavasti ja järkevästi. Hän tykkää jakaa ymmärrystä maailmasta ympärilleen.

Jousimies ei viihdy pitkiä aikoja paikoillaan ja saattaa kyllästyä, jos työskentelee liian pitkään samassa paikassa. Seikkailunhaluiselle merkille voivat sopia myös matkustamiseen liittyvät hommat, kuten lentäjän tai matkaoppaan työ.

Jousimies on optimistinen ja itsevarma merkki, jolla on aina jotain kiinnostavaa sanottavaa. Jousimies toimii usein inspiraationa muille. Siksi merkki viihtyy ammatissa, johon liittyy ryhmätyötä tai ryhmän johtamista.

Kauris (22.12.–20.1.)

Maanläheinen kauris on melkoisen vakava, askeettinen ja kurinalainen. Työssään hän on ahkera ja kunnianhimoinen ja on valmis käärimään hihansa, jotta saavuttaa tavoitteensa.

Kauriilla on taipumus hahmottaa hyvin isoja kokonaisuuksia ja nähdä asioiden tärkeys- ja arvojärjestys selkeänä päässään. Merkille sopivat muun muassa insinöörin ja arkkitehdin työ. Kauris menestyy todennäköisesti myös yrittäjänä.

Kauris ei välttele vastuuta, minkä vuoksi kauris päätyy usein erilaisiin luottamustehtäviin. Hän loistaa johtajana, projektinvetäjänä, assistenttina ja sihteerinä.

Vesimies (21.1.–19.2.)

Persoonallinen vesimies on jatkuvasti keksimässä jotain uutta. Nykytyöelämässä vesimies hakeutuu usein esimerkiksi IT-alalle, jossa pääsee kehittelemään uusia sovelluksia ja vempeleitä. Luova ja taiteellisesti lahjakas vesimies viihtyy myös graafisena suunnittelijana tai valokuvaajana.

Omaperäistä vesimiestä voivat kiinnostaa myös viihde- ja muotiala. Tällaiselle vesimiehelle sopivat tv- ja elokuvatuotantoon liittyvät työt ja muotisuunnittelu. Toisaalta hän saattaa päätyä esimerkiksi politiikan pariin, koska silloin hän pääsee pelaamaan sosiaalisia pelejä erilaisten ihmisten kanssa.

Tyypillinen vesimies ei haikaile johtajan pallille. Jos hän saa ohjata joukkoja todellisen intohimonsa saavuttamiseksi, johtotyö sopii merkille. Silloin työssä on kuitenkin oltava toimintaa, jännittäviä tilanteita ja muutosta.

Kalat (20.2.–20.3.)

Avuliaana merkkinä tunnettu kalat tykkää auttaa – tavalla tai toisella. Koska monessa ammatissa autetaan ihmisiä, kalat saattaa suuntautua hyvin vaihteleviin hommiin. Perinteisesti kalojen avuliaisuus kuitenkin näkyy hoivaamisena, joten hän saattaa hyvinkin päätyä sairaanhoitajaksi, fysioterapeutiksi, terapeutiksi tai töihin lastenkasvatuksen pariin.

Kalojen luovuus saattaa ohjata merkin taiteen, kirjallisuuden tai elokuvien pariin. Merkki saattaa hyvinkin ryhtyä kirjailijaksi, muusikoksi tai taidemaalariksi.

Kunnianhimo ja valta eivät juuri motivoi kaloja. Merkki menee parhaiten eteenpäin, kun saa toteuttaa omia intohimojaan. Kalat ei välttämättä jaksa ponnistella juurikaan saavuttaakseen tavoitteitaan. Siksi hän saattaa elää elämänsä ilman kummoista menestystä työrintamalla, ikään kuin ajelehtien virran mukana.