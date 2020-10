Me Naiset

VAAKA

Muista pitää puolesi vaativaksi heittäytyvän ihmisen kanssa. Pidä huoli siitä, että rajojasi kunnioitetaan. Liikunta pitää stressin kaukana.

SKORPIONI

Mielesi voi muuttua nyt vauhdilla, ja muilla saattaa olla vaikeuksia pysytellä perässäsi. Vanha tuttu menneisyydestä on tekemässä paluuta elämääsi.

JOUSIMIES

On aika pohtia, voisitko hoitaa raha-asiasi paremmin. Pidä silmät auki otollisten vinkkien varalta. Hoida ongelmalliset tilanteet itse ilman välikäsiä.

KAURIS

Ympäröi itsesi ihmisillä, jotka kannustavat ja inspiroivat sinua. Oikea seura saa ihmeitä aikaan. Päivä tuo tullessaan annoksen romantiikkaa.

VESIMIES

Satsaa täysillä itseesi. Avunpyytäjät saavat toisinaan odottaa, sillä olet ansainnut omaa aikaa. Rahan säästäminen olisi nyt hyvä idea.

KALAT

Raha-asioihin on luvassa onnenpotkuja. Se saattaa merkitä tilaisuutta kehittää eteenpäin ideaa, joka on lähellä sydäntäsi. Ilmassa on romantiikkaa.

OINAS

Vältä turhia riskejä. Etenkin työasioissa on parasta edetä rauhallisessa tahdissa ja varmistellen. Saat tilaisuuden esitellä kykyjäsi.

HÄRKÄ

Unohda odottelu ja tartu toimeen. Varovaisuutesi voi kääntyä sinua vastaan, jos et uskalla välillä irrotella ja luottaa onneesi. Sinun ei tarvitse hallita kaikkea.

KAKSONEN

Ole jatkuvasti kuulolla ja tarkkaile etenkin uusien tuttavien reaktioita. Liiallinen innokkuus voi tuoda mutkia matkaan. Kärsivällisyys vie pitkälle.

RAPU

Luota mielikuvitukseesi. Sinun on aika tehdä haaveestasi totta. Mieti, minkä ensimmäisen askeleen voit ottaa jo tänään.

LEIJONA

Ilmassa on epävarmuutta, joten pelaa varman päälle. Nyt ei kannata vetää mutkia suoriksi. Läheiselläsi on sinulle hyviä uutisia.

NEITSYT

Pidä katseesi päämäärässäsi. On aika tehdä muutoksia sinne, missä niitä kaivataan. Päästä epäröimättä irti menneisyyden lasteista, joita on turha kantaa mukana.