Me Naiset

Horoskooppi | Me Naiset

Keskity täysillä omaan juttuusi, vesimies – vaikka kritiikkiä saattaa olla luvassa.

VAAKA

On hyvä hetki hiljentyä suunnittelemaan tulevaa. Käänny hyvän ystävän tai perheenjäsenen puoleen, jos tarvitset neuvoja. Positiivinen asenne avaa ovia.

SKORPIONI

Epätavallinen tilaisuus osuu kohdallesi ja sekoittaa pakkaa. Ole valmis hyppäämään uuteen seikkailuun. Luota siihen, että saat vastauksia kysymyksiin matkan varrella.

JOUSIMIES

Pidä tunteesi piilossa. Nyt on parasta keskittyä tarkkailemaan ja vähentää puhetta, kunnes tiedät enemmän. Ympärilläsi pyörii turhankin uteliasta porukkaa.

KAURIS

Satsaa kauniiseen ja toimivaan kotiin. Viihtyisä ympäristö tekee ihmeitä ajatuksillesi. Myös liikunta auttaa purkamaan syntyneitä ajatussotkuja.

VESIMIES

Anna muiden mennä polkujaan ja keskity sillä välin täysillä omaan juttuusi. Kritiikkiä saattaa olla luvassa. Älä ota lannistavia sanoja turhan vakavasti.

KALAT

Tee voitavasi ollaksesi muille avuksi. Luova puolesi on nyt vahvoilla, ja saatat keksiä ratkaisun kaikkia askarruttaneeseen ongelmaan. Anna mielikuvituksesi lentää.

OINAS

Pidä tänään hauskaa. Päivä tarjoaa lukuisia yllätyksiä ja ilon aiheita. Päästämällä irti odotuksistasi saat tilanteesta paljon enemmän irti.

HÄRKÄ

Ota muutokset avosylin vastaan. Uudet tuulet puhaltavat ja vievät sinut kauas mukavuusalueeltasi. Ilmassa on romantiikkaa.

KAKSONEN

Älä anna kenenkään puhua sinua ympäri tekemään mitään sellaista, joka ei tunnu omalta jutultasi. Jos vaistosi hälyttää, on siihen luultavasti hyvä syy. Kuuntele itseäsi.

RAPU

Yhdistä voimat hyvän tyypin kanssa. Sääntöjen noudattaminen puolin ja toisin on tänään tärkeää. Anna ideoille aikaa kypsyä rauhassa.

LEIJONA

Kotiin tai perhepiiriin on luvassa muutoksia, joita sinun on vaikea sulattaa. Anna väistämättömien käänteiden tulla niitä vastaan taistelematta. On aika ottaa uusia haasteita vastaan.

NEITSYT

Kerro, mitä mielessäsi liikkuu. Sinun on aika ottaa ohjat ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Olisi virhe jäädä odottamaan lupaa toimimiseen ulkopuolelta.