Tiedätkö jo nousevan horoskooppimerkkisi? Se paljastaa, miten muut näkevät sinut – katso tulkinnat jokaiselle merkille

Nousumerkki voi auttaa selvittämään, miten muut sinut näkevät.

Mikä olet horoskoopiltasi? Useimmat osaavat vastata tähän kysymykseen – uskoi sitten horoskooppeihin tai ei.

Horoskooppimerkki, eli astrologian kielellä aurinkomerkki, on kuitenkin astrologien mukaan vain yksi tapa kuvata ihmisen luonnetta ja käytöstä. Horoskooppeihin perehtyneet tietävät, että aurinkomerkin lisäksi on olemassa muun muassa kuumerkki, laskeva merkki ja nouseva merkki.

– Kokonaisuus ratkaisee. Ajattelen tähtikarttaa tuhannen palan palapelinä, eli siellä on paljon muitakin tekijöitä kuin aurinkomerkki tai nouseva merkki, astrologi Johanna Vilén kertoo.

Nousevan merkin tarkastelu on kiinnostavaa, koska nousumerkki kuvaa sitä, miten muut ihmiset meidät näkevät ja miten haluaisimme tulla nähdyiksi.

– Nousumerkki on kasvomme maailmaan ja ihmisiin. Se kertoo ensivaikutelmasta, jonka annamme, ja siitä, mitä haluamme ihmisten näkevän meissä. Samalla se on silmälasti, minkä kautta katsomme maailmaa. Kyse ei ole vain naamiosta vaan myös ulkoisesta identiteetistä, siitä, mitä tuomme tietoisesti tai tiedostamatta esiin persoonamme kautta, Vilén sanoo.

Kellonaika kertoo nousumerkin

Nouseva merkki perustuu syntymäkellonaikaan. Tarkan kellonajan lisäksi merkin selvittämiseen tarvitaan syntymäpäivä ja syntymäsairaalan koordinaatit. Samalla kun selvittää nousumerkkinsä, saa selville myös laskumerkkinsä, sillä laskumerkki on aina nousumerkille vastakkainen merkki.

Siinä missä nouseva merkki kuvaa omaa suhdettamme ihmisiin ja maailmaan, laskeva merkki kertoo siitä, minkä tyyppisiä ihmisiä vedämme puoleemme. Joskus harvoin laskumerkin tulkinta saattaa Vilénin mukaan olla niin yksioikoista, että kun laskeva merkki on kalat, vetää puoleensa kaloja.

Yleensä asia on kuitenkin monimutkaisempi, sillä tähtikartat eivät ole yksioikoisia. Ihminen, jonka laskumerkki on kalat, saattaa houkutella lähipiiriinsä esimerkiksi ihmisiä, joiden tähtikartalla kalojen hallitseva planeetta Neptunus näkyy selvästi.

Vaikutus alkaa näkyä vasta iän myötä

Vaikka muuta väittäisimme, yleensä meitä kiinnostaa ainakin hiukan se, mitä muut meistä ajattelevat. Nousumerkki on tapa ottaa selvää tästä.

– Nousumerkki voi auttaa oman ulkoisen identiteetin tunnistamisessa, Johanna Vilén sanoo.

Erikoista nousevassa merkissä on se, että se ei yleensä ole nähtävissä kovin nuorena. Nousumerkin voi toki laskea vaikka vastasyntyneelle lapselle, mutta sen vaikutus alkaa usein näkyä vasta murrosiässä tai vasta noin 30 ikävuoden tienoilla.

– Kokonaiskartta vaikuttaa tähänkin. Toiset saattavat käydä nousumerkkiä läpi jo hyvin nuorena, toiset taas vasta 30 vuoden kohdilla.

Nousumerkin saa selville esimerkiksi astro.fi -sivustolta. Selvittämiseen tarvitse muun muassa syntymäkellonajan sekä -paikan.

Kun olet katsonut nousevan merkkisi, lue alta Johanna Vilénin tulkinnat siitä, mitä nousumerkki kertoo sinusta.

Nousumerkkinä oinas

Rohkealla nousevalla oinaalla on auktoriteettia. Hänet tunnetaan dynaamisena tyyppinä, joka ei pelkää tarttua toimeen. Oinas uskaltaa ottaa riskejä.

Nousumerkkinä härkä

Härkä on maanläheinen, käytännöllinen ihminen. Usein hän on myös aistikas: hänestä näkee heti, että hän nauttii kauniista asioista, kosketuksesta ja esimerkiksi hyvästä ruuasta. Härkä tarvitsee arkeensa aitoja asioita ja saattaa olla nautinnonkaipuussaan jopa mukavuudenhaluinen.

Nousumerkkinä kaksoset

Kaksosten ominaispiirteitä ovat nopeus, levottomuus ja puheliaisuus. Kaksosille kommunikointi muiden kanssa on helppoa ja mieleistä. Nämä piirteet voivat tehdä kaksosista helposti lähestyttävän – hän osaa mukautua tilanteeseen kuin tilanteeseen nopeasti.

Nousumerkkinä rapu

Rapu on äärimmäisen herkkä, tunteellinen ja muiden tunteita helposti aistiva. Saattaa vaikuttaa siltä, että rapu suhtautuu asioihin hyvin mietteliäästi ja tunnustelevasti. Kyse on pohjimmiltaan siitä, että hän aistii ympäristöään ja muiden tunteita. Usein rapu haluaa hoivata ja auttaa muita ihmisiä, jotta heidän olisi parempi olla.

Nousumerkkinä leijona

Leijona on luova ja lämminsydäminen. Hän on valovoimainen ja idearikas, mutta saattaa ihastua omiin ideoihinsa niin, että pitää niistä lapsenomaisesti ja itsekeskeisesti kiinni.

Nousumerkkinä neitsyt

Neitsyt tunnetaan huolehtivaisuudestaan, tarkkuudestaan ja analyyttisyydestään. Neitsyeen liittyy myös käytännönläheisyys. Usein hän aistii ympäristöään ja analysoi, miten muut toimivat ja reagoivat. Niinpä hän saattaa vaikuttaa siltä, että ratkoo koko ajan mielessään asioita. Neitsyt haluaa muuttaa maailmaa paremmaksi.

Nousumerkkinä vaaka

Vaaka on hyvin tasapainohakuinen ja mukavuudenhaluinen tyyppi. Hän jää ihmisten mieleen diploomaattisuutensa ja estetiikantajunsa vuoksi. Joskus diplomaattisuus ilmenee niin, että vaa'an on vaikea valita kantansa, sillä hän näkee asioiden molemmat puolet. ”Toisaalta” on hänelle erittäin tuttu ilmaus.

Nousumerkkinä skorpioni

Skorpioni on intohimoinen ja syvälle porautuva ihminen. Hän saattaa olla myös hallitseva luonne kaikessa intensiivisyydessään. Uusiutuminen on skorpionille tyypillistä. Hän käy elämässään läpi vaiheita, joissa luopuu jostakin kasvaakseen uudenlaiseksi ihmiseksi.

Nousumerkkinä jousimies

Jousimies on täynnä seikkailunhalua ja tiedonjanoa. Hän kaipaa vapautta. Hän opastaa mielellään muita, ja hänet tunnetaan idealistisena totuuden etsijänä. Jousimiehelle on tyypillistä järkkymätön usko omaan totuuteensa.

Nousumerkkinä kauris

Kauris tiedetään vastuulliseksi tyypiksi. Hän on kärsivällinen ja pystyy keskittymään tiukasti, kun keskittää energiansa johonkin asiaan. Koska kauris kuuntelee muita keskittyneesti ja vakavasti, hän saattaa vaikuttaa vakavalta ja tunteettomalta ihmiseltä. Sisäisesti hän on kuitenkin lämmin ja vahvasti tunteva.

Nousumerkkinä vesimies

Vesimies on riippumaton, idealistinen ihminen. Individualismi on hänelle tyypillistä. Hän on älyllinen maailmanmuuttaja, joka toimii mielellään suurten kokonaisuuksien eteen. Hän haluaa nähdä kaikki ihmiset tasa-arvoisina, ja hänessä on aimo annos kapinallisuutta.

Nousumerkkinä kalat

Kalat on herkkä, sympaattinen ja helposti lähestyttävä. Hänet tiedetään myös kaunosieluiseksi. Kalojen maailmanparannusvietti suuntautuu yksilöihin. Hän tahtoo auttaa henkilökohtaisesti, tunnepohjaisista syistä. Realistisuus ei ole hänen vahvuutensa, ja niinpä hän saattaa jopa hukata itsensä täyttäessään toisten tarpeita.

