Me Naiset

Horoskooppi | Me Naiset

Tiedätkö, mitä vähemmän mairittelevia piirteitä sinun horoskooppimerkkiisi liitetään?

Brittiastrologi Stella Hyde esittelee Darkside Zodiac -kirjassaan kunkin horoskooppimerkin luonteen vahvuuksien sijaan niiden huonoja puolia.

Varoituksen sana: Hyde on luonnehdinnoissaan melko säälimätön.

Mitä mieltä olet, osuvatko astrologin arviot kohdilleen? Tunnistatko niistä itsesi ja läheisesi vai ovatko väittämät täyttä puppua?

Vesimies 21.1–19.2.

Vesimiehet ovat tunteettomia ihmisten tarkkailijoita, jotka eivät reagoi mihinkään spontaanisti. Vesimiehet ovat usein tylyjä, ja vaikka he haluavat tuntea itsensä tarpeellisiksi, heidän on lähes mahdotonta myöntää tarvitsevansa apua muilta.

Kalat 20.2.–20.3.

Kaloilla on taipumusta kateuteen, ja he tekeytyvät usein uhreiksi saadakseen tahtonsa läpi. Kalat ovat manipuloinnin mestareita, jotka muuttavat jälkikäteen sanomisiaan eivätkä pidä kiinni sovituista asioista.

Oinas 21.3.–20.4.

Oinaat ovat ahneita, hyökkääviä, levottomia ja itsekeskeisiä möläyttelijöitä. He ovat lähes pakkomielteisen kilpailunhaluisia ja haluavat yleensä voittaa hinnalla millä hyvänsä.

Härkä 21.4–21.5.

Härät ovat usein mielikuvituksettomia, rahanahneita ja hitaita tylsimyksiä, joiden on vaikea sopeutua muutoksiin.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Viattomalta vaikuttavan ulkokuoren alla piilee tunteeton, huonokäytöksinen juoruilija. Sitoutumiskammoiset, vastuuttomat, helposti tylsistyvät ja jatkuvasti tyytymättömät kaksoset eivät koskaan tunnu aikuistuvan.

Rapu 23.6.–23.7.

Huonotuuliset ja oikuttelevat ravut rakastavat valittamista ja kantavat mielellään kaunaa. Heidän on vaikea uskoa tulevaisuuteen ja he näkevät elämässä paljon toivottomuutta, mikä tekee heistä usein raskashenkisiä murehtijoita.

Leijona 24.7.–23.8.

Leijonat kuvittelevat olevansa maailmanvaltiaita, vaikka todellisuudessa he ovat lähinnä ylimielisiä, kärsimättömiä ja pöyhkeileviä kiusaajia. Leijonat vaativat loputonta ihailua, ja heidän on vaikea myöntää olevansa koskaan väärässä.

Neitsyt 24.8–23.9.

Negatiivisesta luonteestaan tunnetut neitsyet takertuvat mielellään pieniin yksityiskohtiin ja ovat taipuvaisia kritisoimaan muita. Heidän on mahdotonta myöntää olevansa väärässä. Neitsyet suhtautuvat lähes pakkomielteisesti terveyteensä ja saattavatkin hurahtaa milloin mihinkin kulttiin, uskomukseen tai trendidieettiin.

Vaaka 24.9.–23.10.

Oikuttelevat vaa’at kärsivät usein päättämättömyydestä. He ovat valmiita vitkuttelemaan vaikka loputtomasti saadakseen lopulta kaiken haluamansa.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Skorpionien synkempi puoli on sysimusta. He voivat olla toimissaan täysin häikäilemättömiä ja kostonhimoisia. He haluavat pitää ohjat käsissään, halveksuvat heikompiaan ja suhtautuvat mahdollisiin vastustajiinsa armottomasti.

Jousimies 23.11–21.12.

Hienotunteisuus ei ole karkeiden, kiihkeiden ja vaaroista pitävien jousimiesten hyveitä. Röyhkeät jousimiehet eivät anna minkään estää itseään. He välttelevät velvollisuuksia ja syyllistyvät helposti syrjintään.

Kauris 22.12.–20.1.

Kauriit ovat anteeksiantamattomuudessaan ja pikkumaisuudessaan pitkäjänteisiä. He ovat myös valmiita tekemään mitä vain säilyttääkseen sosiaalisen asemansa.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla 03/2016.