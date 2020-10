Me Naiset

Horoskooppi | Me Naiset

Yhtä merkkiä muistutetaan tänään siitä, että erehtyminenkin kuuluu asiaan.

VAAKA

Nyt kannattaa tehdä selkeä ero työasioiden ja yksityiselämäsi välille. Rajojen vetäminen on terveellistä, ja sitä kannattaa kokeilla tänään muissakin tilanteissa.

SKORPIONI

Älä anna tunnepitoisen selkkauksen paisua vääriin mittasuhteisiin. Ota ongelma puheeksi nopeasti. Kuunteleminen on avain eteenpäin.

JOUSIMIES

On hyvä päivä tärkeiden papereiden ja muiden käytännön asioiden läpi käymiseen. Yksityiskohtiin on syytä kiinnittää erityisen paljon huomiota. Joku pyytää sinulta apua.

KAURIS

Erimielisyydet johtavat väittelyihin tänään. Pidä hermosi kurissa, sillä vastaväitteet voivat avata sinulle kiinnostavia maailmoja. Uteliaisuus kannattaa.

VESIMIES

Ilmassa on epävarmuutta. Tilanteen muuttuvuudessa on se hyvä puoli, että kaikki on mahdollista. Anna kaikenlaisille vaihtoehdoille tilaa.

KALAT

Anna luovuudelle tilaa kaikessa, mihin ryhdyt. Nyt kannattaa heittää ennakkoluulot menemään ja kokeilla reippaasti uusia asioita. Erehtyminenkin kuuluu asiaan.

OINAS

Hidasta tahtia ja käänny hyvän ystävän puoleen, kun tarvitset neuvoja. Joku pyytää sinulta ehkä mielipidettä suureen kysymykseen. Punnitse vastaustasi tarkkaan.

HÄRKÄ

Tunnerikas selkkaus nostattaa pintaan kysymyksiä. Kotiin ja asumiseen liittyvät asiat pyörivät nyt mielessäsi. Anna tilanteelle aikaa kehittyä.

KAKSONEN

Ota tärkeä asia puheeksi. On aika kysyä suoraan, missä mennään. Ristiriitaiset viestit tai välttelevä käytös käyvät ymmärrettävästi hermoillesi.

RAPU

Kohentele kotiasi entistä toimivammaksi ja viihtyisämmäksi. On hyvä hetki ostaa itsellesi jotain ilahduttavaa. Anna uudelle ihmiselle tilaisuus tutustua sinuun.

LEIJONA

Tunteet saattavat karata tänään helposti hallinnastasi. Perhepiirissä on luvassa odottamattomia muutoksia. Pidä silmät auki kyseenalaisten motiivien varalta.

NEITSYT

Keskity siihen, mikä kiinnostaa juuri sinua. On hyvä hetki opetella uutta ja verestää vanhoja taitoja. Rakkauselämässäsi puhaltavat onnelliset tuulet.