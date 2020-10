Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 7.–13.10.

Mitä tähdet lupaavat sinulle tällä viikolla?

OINAS 21.3.–19.4.

Valjasta energiasi johonkin sellaiseen, joka on mahdollista toteuttaa. Vakaus ja tyyneys johtavat tuloksiin. Älä muistele menneitä vaan keskity nykyhetkeen ja siihen, miten voit tehdä tulevasta parempaa. Liittoudu ihmisten kanssa, jotka tuovat sinusta parhaat puolet esiin.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Jaa ajatuksesi ja tunteesi ihmisen kanssa, jolla on kanssasi samanlaiset päämäärät. Ystävällisyys ja huomaavaisuus kantavat pitkälle. Kohtaat vastustusta, ellet sitoudu sääntöihin. Älä ota turhia riskejä, suosi kompromisseja.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Pidä parempaa huolta raha-asioistasi ja hyvinvoinnistasi. Saata loppuun, mitä olet aloittanut. Älä lähde mukaan mihinkään, mikä ei kiinnosta sinua tai mistä ei ole sinulle henkilökohtaista hyötyä. Tukeudu ihmisiin, joiden kanssa työskentelystä sinulla on hyviä kokemuksia.

RAPU 22.6.–22.7.

Mieti, miten teet arjestasi enemmän omannäköistäsi. Muista, että positiivinen asenne vie paljon pitemmälle kuin valitus ja kritiikki. Et pidä muutoksista, mutta pysy silti perillä siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Tulokset osoittautuvat paljon paremmiksi kuin pelkäsit.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Älä tee päätöksiä sen perusteella, mitä muut tekevät tai sanovat, sillä muuten tulet pettymään. Älä anna tunteidesi olla menestyksen esteenä. Muutokset töissä eivät ole mieleesi, mutta kun aikaa kuluu, ne koituvat hyödyksesi. Älä sano mitään, mitä joudut myöhemmin katumaan.

NEITSYT 23.8.–22.9.

On ihan ok muuttaa mieltään tai tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Älä usko ihmiseen, joka lupaa sinulle kuun taivaalta. Jaa ajatuksesi luotetun ystävän kanssa. Keskustelu auttaa tekemään kauaskantoisen päätöksen. Älä osta mitään, mitä et oikeasti tarvitse.

VAAKA 23.9.–22.10.

Tuttu menneisyydestä tuo mieleesi asian, jonka olet luullut jo käsitelleesi. Älä turhaan käytä aikaa tapahtuneen murehtimiseen vaan keskity tekemään tulevaisuudestasi parempaa. Kohenna kotiasi budjettisi mukaan. Pidä salaisuudet ominasi, muuten kohtaat ongelmia.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Älä anna muiden tekemisten järkyttää mielenrauhaasi. Käytä älyäsi estääksesi vastoinkäymiset. Ilmassa on rakkautta, ole avoin kumppanillesi. Joku yrittää vaikuttaa tunteisiisi saadakseen tahtonsa läpi. Tarjoa neuvojasi, mutta älä rahojasi.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Mieti, mitä haluat, ja ala tehdä töitä tavoitteesi eteen. Vältä ihmisiä, jotka yrittävät johtaa sinua harhaan. Joudut ikävään tilanteeseen, jollet ota etukäteen selvää faktoista. Keskity velvollisuuksiisi ja hoida työsi ajallaan. Pysy erossa tilanteista, joiden lopputulosta et voi ennustaa.

KAURIS 22.12.–20.1.

Toimi käsikirjoituksen mukaan. Poikkeamat polulta johtavat helposti kaaokseen. Menneisyyteen on turha vilkuilla, muista, että ajat ovat nyt ihan toiset. Käytä enemmän aikaa vaaliaksesi merkityksellisiä ihmissuhteita. Vältä väittelyitä, joissa voit hävitä.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Olet laiminlyönyt sinulle tärkeitä ihmisiä, mutta vielä ei ole liian myöhäistä: kuuntele ja huomioi, mitä muilla on sanottavanaan. Ystävällisillä sanoilla on suurempi vaikutus kuin tajusitkaan. Pidä huolta terveellisistä elintavoista. Kohtuus on avainsana.

KALAT 20.2.–20.3.

Ole aktiivinen ja aloitteellinen töissä, niin tyytyväisyys työhön paranee. Pyydä rohkeasti apua, kun olet sen tarpeessa. Panosta parisuhteeseen. Hyviä asioita tapahtuu, jos olet selväsanainen ja reilu. Älä anna kenenkään käyttää sinua hyväkseen.

