Me Naiset

Horoskooppi | Me Naiset

VAAKA

Ole avoin ehdotuksille. Nyt ei kannata tarttua ensimmäiseen vaihtoehtoon liian kärkkäästi, sillä jotain parempaa saattaa olla luvassa. Irti päästäminen on palkitsevaa.

SKORPIONI

Seiso sanojesi takana. Tänään sinun kannattaa osoittaa jämäkkyyttä ja sinnikkyyttä, jos haluat nähdä asioissa liikettä. Päivä sisältää silmiä avaavan keskustelun.

JOUSIMIES

Hoida puolitiehen jääneitä asioita pois alta. On hyvä hetki käydä läpi listoja ja käytännön kysymyksiä. Raivaa arkeesi tilaa uusille elementeille.

KAURIS

Luota itseesi ja ideoihisi. Sinulla on suunnitelma, joka on testaamisen arvoinen. Olet ehkä ottamassa uutta askelta työelämässä.

VESIMIES

Älä vedä liian nopeita johtopäätöksiä. Hetkellinen hermostuminen tai epävarmuus voi viedä huomiosi johonkin epäolennaiseen. Kuuntele vaistoasi.

KALAT

Palaa keskeneräisen asian pariin. Olet viisastutunut viimekertaisesta, ja tiedät jo paljon menneitä paremmin, mitä haluat. Vanha tuttu tekee paluuta elämääsi.

OINAS

Työasiat kannattaa asettaa nyt etusijalle, niin et jää jälkeen aikatauluista. Päivä on täynnä yllätyksiä, joiden ei pidä antaa hämmentää. Ole valmis soveltamaan.

HÄRKÄ

Ideasi on kokeilemisen arvoinen. Seuraa vaistoasi päätöksissäsi, vaikka et voisikaan perustella kaikkea logiikalla. Ilmassa on romantiikkaa.

KAKSONEN

Pidä ajatuksesi itselläsi ja kypsyttele niitä kaikessa rauhassa. Muutokset tapahtuvat nyt nopeasti, ja mielesi saattaa vielä muuttua merkittävän asian suhteen.

RAPU

Pidä puoliasi. Saatat joutua napit vastakkain vahvan persoonan kanssa. Huolehdi siitä, että hän ei heittäydy kanssasi kohtuuttomaksi.

LEIJONA

Pidä huomiosi olennaisessa. Pikkujutusta hermostuminen veisi vain energiaasi, joten mieti tarkkaan onko kyseessä draaman arvoinen asia.

NEITSYT

Luota itseesi. Sinulla on kaikki tarvittava onnistuaksesi, etenkin jos saat hieman apua ulkopuolelta. Ole avoin kaikelle uudelle ja haasteille laidasta laitaan.