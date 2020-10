Päivän horoskooppi 1.10.

Loistava tilaisuus osuu tänään kohdallesi, skorpioni.

VAAKA

Keskity raha-asioihin. Tarkkuus on nyt tarpeen, sillä yksityiskohdilla on väliä. Tarjolla on hyviä vinkkejä, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan.

SKORPIONI

Loistava tilaisuus osuu kohdallesi. Älä anna epävarmuuden tunteiden ottaa valtaa. Nyt on hyvä hetki kokeilla jotain uutta ja jännittävää.

JOUSIMIES

Kerää ympärillesi ihmisiä, jotka saavat sinut tuntemaan olosi hyväksi. Seura on omiaan kohottamaan tai laskemaan itsetuntoasi. Hyvinvointisi on pääasia.

KAURIS

Ota etäisyyttä riidanhaluiseen ihmiseen. Väittelyt saattavat äityä nyt nopeasti konflikteiksi, jos osapuolilta puuttuu kärsivällisyyttä. Lepuuta hermojasi rauhallisemmassa seurassa.

VESIMIES

Onni on puolellasi raha-asioissa. Saatat löytää kätevän tavan ansaita hieman ylimääräistä tai säästää tulevaa hankintaa varten. Läheiselläsi on sinulle kysymys.

KALAT

Kokeile jotain erilaista. Luota vaistoosi, jos se ohjaa sinua uudelle polulle. Kiinnostavin vaihtoehto tuskin löytyy tutun ja turvallisen keskeltä.

OINAS

Ilmassa on epävarmuutta työasioihin liittyen. Nyt ei kannata kiirehtiä tekemään päätöksiä. Tarkkaile tilannetta ja kysy tarvittaessa kokeneemman neuvoa.

HÄRKÄ

Tutki asioita omin päin ennen uuteen hankkeeseen sitoutumista. Kysele ja kaivele esiin lisää tietoa. Liikkeellä on hämmentäviä huhuja, joita ei pidä ottaa todesta.

KAKSONEN

Käänny hyvän ystävän puoleen. Myös perhepiiristä saattaa löytyä apua hankalaan tilanteeseen. Tähtää tasapainoon kaikessa, mihin ryhdyt.

RAPU

Kokeile tehdä jotain erilaista ja tavallisesta poikkeavaa. Et voi saada aikaan kovin ihmeellisiä tuloksia mukavuusalueellasi pysyttelemällä. On aika ottaa riski.

LEIJONA

Ota tunnepitoinen asia käsittelyyn niin pian kuin mahdollista. Hankala aihe vain kasvaisi ulos mittasuhteistaan, jos et tartu siihen jo alkumetreillä.

NEITSYT

Nosta äänesi kuuluviin. Nyt kannattaa olla tarkkana, ettet jää suurten persoonien varjoon. Usko itseesi ja siihen, mitä olet tekemässä.