VAAKA

On hyvä hetki tutustua uusiin ihmisiin. Mielipiteiden vaihtaminen kiinnostavassa seurassa laajentaa horisonttiasi. Perheenjäsen saattaa aiheuttaa sinulle huolia.

SKORPIONI

Keskity yhteen asiaan kerrallaan. Luova puolesi on nyt vahvoilla. Anna mielikuvituksellesi vapaat kädet, niin yllätyt iloisesti.

JOUSIMIES

On hyvä hetki panostaa itseesi. Anna enemmän aikaa ja energiaa projektille, joka on lähellä sydäntäsi. Läheiselläsi on sinulle uutisia.

KAURIS

Menneisyytesi palaa kuvioihin muistuttamaan jostain tärkeästä. Älä lykkää huomiseen jotain merkittävää, jos voit tarttua siihen jo tänään. Annos optimismia tekee ihmeitä.

VESIMIES

Hienotunteisuus on tänään tarpeen. Joku lähipiiristäsi kaipaa kuuntelijaa ja tukea hankalan tilanteen keskellä. Läsnäolosi on arvokasta.

KALAT

Yhteistyö saa merkittäviä muutoksia aikaan. Saat nähdä, kuinka panostuksesi alkaa kantaa hedelmää. Ajoittaista takapakkia voi myös olla luvassa.

OINAS

Kuuntele järjen ääntä tänään. Tylsältä kuulostava ratkaisu voi olla nyt paras vaihtoehto. Pelaamalla varman päälle ajat yhteisiä asioita.

HÄRKÄ

Elämässäsi on nyt paljon meneillään. Sinulle on tarjolla enemmän mahdollisuuksia kuin tajuatkaan. Avaa silmäsi ja anna uteliaisuutesi johdattaa.

KAKSONEN

Älä usko sokeasti kuulemaasi juttua. Pyydä saada tarkempaa tietoa etenkin, jos kyse on työasioista. Liikunta auttaa stressin purkamisessa.

RAPU

Mielikuvituksesi on tänään paras valttisi. Sinulla piisaa nyt ideoita ja halua kokeilla uusia asioita. Ole valmis tarttumaan haasteisiin.

LEIJONA

Hoida tärkeät hommat ilman välikäsiä. Voit saada nyt liikaakin neuvoja innokkailta ulkopuolisilta. Kuuntele silti tarkkaan, sillä niiden joukossa on hyödyllistä tietoa.

NEITSYT

Älä odottele muutoksia tai lupaa toimia ulkopuolelta. Oma-aloitteisuus on paras valttisi tänään. Lähde liikkeelle ja luovu täydellisyyden tavoittelusta.