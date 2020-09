Me Naiset

Millainen horoskooppi, sellainen sisustaja – katso, millainen kotisi on horoskooppimerkkisi perusteella

Pian tiedät, mitä horoskooppimerkkisi kertoo kodistasi ja luonteestasi sisustajana. Luonnollisestikin kaiken!

Kalat (20.2.–20.3.)

Kalat tunnetaan tähtikartaston unelmoijana. Haaveet johdattavat hänet usein esimerkiksi kauniin taiteen ja luovuuden ääreen, mikä näkyy hänen kodissaankin. Kotona pitää olla harmonista ja tavarat järjestyksessä, mutta ei missään nimessä väritöntä. Meren värit, sininen ja vihreä, näkyvät helposti kalojen kotona. Viimeistään ne tulevat mukaan sisustukseen, kun hän ikääntyy ja tuntee saavansa voimaa näistä merkkinsä omista väreistä.

Sisustuksessa näkyy myös ajallisia kerrostumia – esimerkiksi vanhoja esineitä, joilla on tarinansa. Ne ovat yleensä perintöesineitä tai matkoilta tuotuja, tärkeitä esineitä. Hän kuitenkin harkitsee pitkään kaikkia sisustushankintoja. Joskus pohdinta-aika venyy vuosiksikin. Kalojen maku on tarkka ja hinta-laatusuhteen pitää olla täydellinen. Kotona ei silti tarvitse olla huippukallista designia.

Koti voi olla kaloille erittäin intiimi paikka, johon vain lähimmät saavat tulla kyläilemään. Se on pakopaikka, jossa kalat saa levätä ja nauttia viihtyisästä, omannäköisestä paratiisistaan.

Oinas (21.3.–19.4.)

Oinas tunnetaan tähtimerkistön tulisieluna, uudistajana ja kokeilijana. Hän on sisustajanakin rempseä, oman tiensä kulkija, joka ei piittaa muiden mielipiteistä. Hän kokeilee kotona rohkeasti uusia juttuja, mutta mikään trendien noudattaja hän ei ole. Oinaan koti on persoonallinen, hänen itsensä näköinen. Sieltä löytyy usein värejä ja paljon, mutta sävyt on mietitty tarkkaan. Huomiota herättävinä väreinä oinaan kodissa ovat usein punaisen ja oranssin sävyt.

Kodin sisustuksessa oinas arvostaa sen toimivuutta ja rauhallista tunnelmaa, jossa hänen on hyvä olla. Hän rakastaa selkeää järjestystä, jossa saa olla ripaus leikkisyyttä. Muutokset ovat mieluisia; hän vaihtaa kodin järjestystä melko usein. Olipa kyse kodista tai työpaikasta, oinas tympääntyy helposti, jos kaikki asiat pysyvät samoissa uomissaan liian pitkään.

Erityisesti valaistuksen pitää olla kohdillaan. Mikään ei rasita oinasta enempää kuin liian himmeä valaistus. Oinasta ei siis hurmata kodin tunnelmavaloilla!

Härkä (20.4.–20.5.)

Leppoisana tunnettu härkä ei hosu kodin laittamisessa. Hän harkitsee pitkään uusia huonekaluja sekä muuta kodin uudistamista. Hän rakastaa kauneutta sekä klassikoita, mutta osaa ottaa sisustamisen rennosti.

Eleganssi on yksi määre, joka kuvaa härän sisustustyyliä. Joku voisi kutsua sitä porvarilliseksi tyyliksi. Härän koti on kuin yksi suuri valkokangas, jossa hän ilmaisee itseään. Visuaalisena ihmisenä härkä yleensä nauttii taiteesta ja kauniista yksityiskohdista. Kehystetyt valokuvat, maalaukset ja näyttävät matot kuuluvat niin ikään usein härän lempiasioihin kotona.

Yksi härän suosikkipaikoista on hänen sänkynsä, jossa saa olla kauniita tyynyjä – ja mielellään kaunis sängynpääty sekä päiväpeite. Kun hän on viihdyttänyt vieraita näyttävässä kodissaan tai tulee väsyneenä työpäivän jälkeen sisään, mukava sänky kutsuu ja härkä viihtyy siinä usein 12 tuntia putkeenkin.

Kaksonen (21.5.–20.6.)

Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, kaksosilla on usein kotonakin kaksi eri puolta. Toisaalta silmää miellyttää harmoninen, hillitty värimaailma, mutta myös kirkkaat värit kuuluvat usein kaksosen kotiin. Kontrastia löytyy muualtakin kuin väreistä: kotona voi olla betonia ja puuta. Kiiltävää ja samettia. Siroutta sekä massiivisia huonekaluja.

Kesän lapsena kaksonen rakastaa viherkasveja, mutta hän on usein huono pitämään huolta niistä. Kaksonen kiinnostuu helposti erilaisista jutuista, mutta jättää asiat kesken, elleivät ne sytytä hänen intohimoaan. Kaksonen ei ole horoskooppimerkeistä kaikkein siistein: hänen kodissaan voi olla hetken luova kaaos ennen kuin hän saa siivouspuuskansa.

Hassua: kun kaksonen hankkii kalusteita tai sisustusesineitä, hän yleensä haluaa niitä kaksi kappaletta. Tai hän tulee vahingossa haalineensa kotiin kaksi samanlaista tavaraa.

Rapu (22.6.–22.7.)

Pehmeää. Herkkää. Intiimiä. Ravussa on itsessään jo paljon lempeyttä, ja sen saman tunnelman hän haluaa tuoda esiin kotonaankin. Lisäksi koti toimii herkän ravun turvapaikkana. Rapu rentoutuu parhaiten luovassa, kodikkaassa ympäristössä. Hän ympäröi itsensä rakkailla esineillä, tekstiileillä ja kuvilla, jotka lisäävät turvallisuuden tunnetta ja näyttävät kauniilta. Sänky saa olla iso ja siinä pellavaiset petivaatteet.

Rapu nauttii usein perheensä seurasta ja järjestää mielellään pieniä illanistujaisia. Hän haluaa, että keittiössä olisi mahdollisimman paljon tilaa kokata ja siellä saisi olla iso pöytäkin.

Koska rapu on todellinen koti-ihminen, muutot ovat hänelle vaikeita. Hän ei haluaisi jättää sisustamaansa kotia, jossa näkyy usein hänen kättensä jälki. Rapu kunnostaa mielellään vanhoja huonekaluja sekä sisustaa pehmeillä ja äärikauniilla materiaaleilla.

Leijona (23.7.–22.8.)

Leijonan energisyys ja valovoimaisuus näkyvät hänen kotonaankin. Hän rakastaa luonnonvaloa sekä viherkasveja. Kodissa on usein eksoottisiakin vaikutteita, vaikka suurimmaksi osaksi leijonaa voisi kuvailla suoralinjaiseksi sisustajaksi. Kirkkaat ja rohkeat värit piristävät siellä täällä, ja erilaisia printtejäkin voi bongata leijonan luolasta. Vai pitäisikö sanoa linnasta?

Leijona haluaa ympärilleen tilaa ja näyttäviä huonekaluja. Hän rakastaa sellaista oleskeluhuonetta, jossa on leikkisää tunnelmaa sekä mielellään takka.

Keittiössäkin leijona viihtyy ja siellä kaiken pitää toimia hänen ehdoillaan. Lopputuloksena ovat herkulliset leipomukset ja ruuat, joihin leijonan vieraat ihastuvat ikihyviksi, kuten taatusti ihastuvat leijonan viihdyttävään seuraankin. Sellainen on ihminen kuin on kotikin!

Neitsyt (24.8.–23.9.)

Neitsyt on tarkkaavainen ja toimelias lähes aina, mutta erityisesti hän on järjestelmällinen kodinsisustaja. Siisteys ja järjestys ovat tärkeitä asioita. Vaikka nurkassa olisikin keskeneräinen kirjapino, koti ei näytä koskaan sotkuiselta – sillä se ei ole koskaan sitä.

Kun vieras saapuu neitsyen kotiin, hän aistii melkein meditatiivisen tunnelman. Rauhallisuutta luovat vaaleat ja neutraalit sävyt sekä materiaalit, kuten puu ja kivi. Huonekalut ovat mukavia ja käytännöllisiä. Vastaan voi tulla jokunen graafinenkin yksityiskohta, mutta muuten koti on seesteiseen makuun sisustettu. Neitsyt ei kaipaa koriste-esineitä eikä näyttäviä sisustustavaroita.

Tila, käytännöllisyys ja arkkitehtoniset elementit ovat tärkeämpiä. Suurimmaksi osaksi hän säilyttää tärkeitä esineitään kaapinovien takana. Eivätpähän ole keräämässä turhaa pölyä!

Vaaka (24.9.–23.10.)

Vaaka tunnetaan hienotunteisena ja pehmeänä ihmisten käsittelijänä, ja sama herkkä tyyli näkyy hänen kodissaankin. Hän tykkää väreistä; liika kliinisyys tai perusvaalea skandinaavityyli ei ole hänen juttunsa. Esteettisyys ja siisteys ovat kuitenkin tärkeää ja hän käyttää mielellään aikaansa kotinsa laittamiseen. Vaa’an kuuluisa tasapaino ilmenee myös järjestyksessä. Vaikka hän rakastaa koriste-esineitä, kotona ei loju koskaan kasoja eikä näy epämääräisiä asetelmia. Ulkoinen epäjärjestys sekoittaa helposti myös hänen mielensä.

Pienet muistoesineet, vaikkapa matkoilta, ja kynttilät ovat tärkeitä. Niitä löytyy joidenkin vaakojen kotoa tosi paljonkin, ja niiden ryhmittely on aina mietitty tarkkaan. Joskus tuntuu, että vaaka sisustaa kotiaan koko elämänsä ajan eikä mikään tule koskaan valmiiksi. Mutta tuskin hän olisi sataprosenttisen tyytyväinen, vaikka hän järjestäisi ja putsaisi kotiaan 24/7. Sisustaminen on vaa’an intohimo ja elämänmittainen projekti.

Skorpioni (24.10.–22.11.)

Voima. Yksityiskohdat. Yksityisyys. Siinäpä skorpionin voimalauseet viihtyisään kotiin.

Hän on usein koti-ihminen, joka vieläpä nauttii yksinolemisesta. Kodin täytyy olla silloin tip top -kunnossa ja ympärillä vain miellyttäviä asioita. Joskus hänen intohimonsa esimerkiksi yksityiskohtiin saattaa uuvuttaa, kun hän etsii vaikkapa täydellistä maalinsävyä tai seinäkoukkua.

Skorpioni arvostaa laadukkaita huonekaluja ja sisustusratkaisuja. Selkeät pinnat, joissa on joku näyttävä yksityiskohta, on skorpionin juttu. Kodin värit ovat useimmiten vaaleita ja neutraaleja, mutta yksi korosteväri, kuten punainen, kuuluu myös skorpionin lempisisustukseen.

Vesielementin oloon virkeyttä tuovat myös erilaiset vesisisustuselementit, kuten kukkamaljakot tai muut veteen liittyvät koristeet. Kynttilät ja sisustusvalot tuovat kontrastia selkeään sisustukseen sekä rauhoittavat skorpionin mieltä.

Jousimies (23.11.–21.12.)

Suoraselkäisen ja rehdin jousimiehen koti on paikka, jonne ystävätkin haluavat usein tulla. Se on toisinaan hotelli, jossa jousimies kokkaa ja majoittaa tuttaviaan. Jousimies rakastaa kotiaan, mutta hän on usein kiireinen muiden asioiden vuoksi ja viettääkin aikaa paljon poissa kotoaan. Siksi hänen ei kannattaisi ehkä hankkia kotiin uusimpia huonekaluja ja sisustustrendejä, joista hän ei ehdi itse nauttimaan.

Monen jousimiehen kotoa löytyy violetin eri sävyjä, joka on henkisyyden väri. Lisäksi hän suosii vihreää, sillä se väri tuo mieleen luonnon. Muuten koti on pitkälti vaaleiden sävyjen ja luonnonmateriaalien juhlaa. Viherkasvejakin on paljon jousimiehen kotona. Ja tietenkin iso kirjahylly kuuluu jousimiehen kotiin; hän lukee paljon sekä innostuu etenkin kirjoista, jotka kertovat uusista kulttuureista.

Jousimies tykkää muuttaa järjestystä usein, sillä yhdessä muotissa oleminen alkaa nopeasti ahdistaa häntä. Isot, väljät tilat ovat parhaita, ja niissä pitää olla paljon säilytystilaa jousimiehen monien projektien tavaroille.

Kauris (22.12.–20.1.)

Vastuuntuntoinen ja jämpti kauris nauttii kotinsa järjestyksestä. Hän ajattelee kotiaan käytännöllisenä paikkana ja saattaa jopa uhrata mukavuudenkin sen edessä.

Kun kauris innostuu jostakin kodinsisustukseen liittyvästä asiasta, hänen järkevyytensä on usein koetuksella ja hän saattaa ostaa haluamansa asiat yhdellä rysäyksellä.

Kauris viehättyy helposti minimaalisesta tyylistä, mutta samalla hän arvostaa nostalgisia antiikkiesineitä ja muitakin asioita, jotka kestävät aikaa. Luotettavat tuotemerkit, käsityöläisyys ja ammattitaito ovat myös tärkeitä arvoja, kun kauris miettii sisustusasioitaan.

Vesimies (21.1.–19.2.)

Joku saattaisi liittää vesimieheen määreen ”erikoinen”. Jos jollakin, niin vesimiehellä on kotona värikkäitä maalauksia ja paikallisen taiteilijan töitä. Hän rakastaa uniikkeja taideteoksia sekä huonekaluja. Hän on myös laitehifistelijä. Materiaalit sekoittuvat vesimiehen kotona, kuten tyylitkin. Modernit ja pelkistetyt sisustuselementit kohtaavat röyhelöt ja käsityöt.

Vesimies kaipaa usein ympärilleen isoja, selkeitä tiloja. Ne täyttyvät helposti väreistä ja erilaisista sisustustavaroista. Isot ikkunat ja viherkasvit kuuluvat vesimiehen kotielämään. Luonnonvalo on parasta valoa!

Täällä useiden tyylien keskellä ystävät tuntevat olonsa kotoisaksi ja he saavat olla kuin kotonaan, kunhan eivät koske vesimiehen makuuhuoneeseen. Siellä on usein pelkistetty tai ainakin hillitympi sisustus kuin muualla vesimiehen kotona.

Lähteet: Horoskooppien voima -kirja sekä Astro style

Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten sivuilla maaliskuussa 2019.