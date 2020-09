Me Naiset

Horoskooppi | Me Naiset

Onni potkii nyt sinua, kaksonen.

VAAKA

Älä anna kenenkään hidastaa sinua. Muilla on omat epäilyksensä, kokemuksensa ja pelkonsa tulevasta. Keskity niistä huolimatta omiin tuntemuksiisi.

SKORPIONI

Kuuntele saamaasi palautetta. Tee hienosäätöä sinne, missä sitä tarvitaan. Päästät itsesi helpommalla, jos annat menneiden unohtua.

JOUSIMIES

On aika satsata järjestelmällisyyteen. Itsekurista on paljon apua tänään, sillä joudut vastustamaan muutamia houkutuksia. Pidä tavoitteesi mielessäsi.

KAURIS

Muutokset tulevat sopivalla hetkellä ja ohjaavat sinut uuteen suuntaan. Älä takerru menneisiin, vaan suhtaudu kaikkeen uteliaisuudella.

VESIMIES

Tee omaa juttuasi riippumatta siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Keskity siihen, mikä on tärkeää juuri sinulle. Kaikkea ei ole pakko perustella muille.

KALAT

Itsetutkiskelusta on nyt paljon iloa. Älä vaivaa päätäsi sillä, mitä muut mahdollisesti sinusta ajattelevat. Keskity tekemään ja olemaan paras versio itsestäsi.

OINAS

On hyvä hetki hillitä rahan käyttöä ja miettiä toisenlaista strategiaa. Kuulet varteenotettavan neuvon, joka kannattaa painaa mieleen. Harkinta on kaikessa hyödyksi.

” On hyvä hetki hillitä rahan käyttöä ja miettiä toisenlaista strategiaa, oinas.

HÄRKÄ

On hyvä hetki kokeilla jotain erilaista. Etenkin työelämässä rohkeus on nyt valttia. Saatat herättää ympärilläsi aluksi ihmetystä, mutta älä anna sen hidastaa.

KAKSONEN

Itseluottamuksesi on nyt kohdillaan, mikä avaa monta ovea tänään. Tapaat nyt vaivattomasti uusia ihmisiä. Pidä silmät auki, sillä onni potkii sinua nyt.

RAPU

Älä jää väittelemään, jos joku ei ole kanssasi samaa mieltä. Saat päivästä paljon enemmän irti, jos osaat perääntyä vaikeasta tilanteesta ajoissa. Pidä huolta itsestäsi.

LEIJONA

On hyvä hetki tehdä rohkeita siirtoja ja kyseenalaistaa vanhoja ajatusmalleja. Sinun on aika ottaa enemmän vastuuta. Ilmassa on romantiikkaa.

NEITSYT

Kokeile jotain uutta ja yllättävää. Lähde tutustumaan sinua kiinnostavaan asiaan netin lähteiden kautta tai paikan päällä. Punnitse sanojasi tarkkaan.