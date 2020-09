Me Naiset

Koetko, ettei horoskooppimerkkisi sovi sinulle lainkaan? Entä uskotko olevasi tyypillinen merkkisi edustaja? Vastasit niin tai näin, tämä testi on juuri sinulle.

Mikä olet horoskoopiltasi? Lähes jokainen osaa vastata kysymykseen. Moni lukee horoskooppeja puhtaasti viihdyttääkseen itseään, vaikkei niihin uskoisikaan.

Astrologiaan hurahtanut ottaa tietenkin horoskooppiasiat vakavasti ja analysoi tuntemiaan ihmisiä näiden aurinkomerkkien kautta. Se on kyllä niin tyypillinen kaksonen! Ai, enpä olisi uskonut, että olet oinas.

Moni samastuu horoskooppimerkkiinsä, mutta toisia oman merkin luonnekuvaukset lähinnä ihmetyttävät ja huvittavat: enhän minä ole yhtään tuollainen!

Asiaan perehtynyt toteaisi tähän väliin, että tarkistapa nouseva merkkisi. Horoskooppimerkki – eli astrologian kielellä aurinkomerkki – on astrologien mukaan vain yksi tapa kuvata ihmisen luonnetta ja käytöstä. Aurinkomerkin lisäksi on olemassa esimerkiksi kuumerkki, laskeva merkki ja nouseva merkki. Nousumerkki on kiinnostava, koska se kertoo siitä, miten muut meidät näkevät.

Horoskooppeihin liittyy kuitenkin aimo annos mystiikkaa – ehkä joku toinen aurinkomerkki tosiaan sopisi itselle paremmin kuin se, mihin on syntynyt.

Asian selvittäminen on nyt helppoa, sillä olemme laatineet leikkimielisen mutta tietenkin äärimmäisen perusteellisen testin, joka kertoo, mikä horoskooppimerkki sopii sinulle ihan oikeasti. Saatko tulokseksi oman oikean aurinkomerkkisi vai kenties nousevan merkkisi?

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Menaiset.fi:ssä syyskuussa 2019.