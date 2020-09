Me Naiset

Oletko antelias leijona, tulisieluinen oinas vai suorasanainen jousimies? Horoskooppi kertoo, millaisia ystäviä tähtiradan eri merkit ovat.

Horoskooppien väitetään paljastavan ihmisestä varsin monenlaisia asioita. Olemme aiemmin kertoneet muun muassa, että millainen koira sopii kullekin tähtimerkille.

Astrologia antaa myös oman vastauksensa siihen, millaisia eri horoskooppimerkit ovat ystävyyssuhteissa.

Osuuko luonnehdinta oikeaan?

Kalat (20.2.–20.3.)

Kalojen ystävällisyydessä on jotain herkkää ja mystistä. Hän on hellä ja kuunteleva ystävä, jolla voi olla suuri kosketuksen kaipuu. Hän saattaa halailla ja sivellä itsekin ystäviään, mikä on osa hänen tyypillistä elehdintäänsä. Auttamisenhaluisena hän uskoo, että kosketus ratkaisee monia pulmia.

Romantikkona kalat vetäytyy mielellään päiväunille omaan tai rakkaansa seuraan. Mutta kun hän on ystäviensä kanssa, hän usein hemmottelee heitä eri tavoin.

Kalat osaa kuuntelemisen taidon. Moni ystävä käyttää tätä hyödyksi. Pitkät puhelut ja kahvittelut ystävien kanssa ovat kalamaista toimintaa.

Oinas (21.3.–19.4.)

Oinas on uskollinen ja luotettava ystävä. Hän on hauskaa ja menevää seuraa, joka on helppo houkutella hassuihinkin suunnitelmiin mukaan. Hän on myös nopea liikkeissään, eikä jää odottelemaan vastakaikua keneltäkään. Siksi hänen suhteensa saattavat helposti hiipua, jos toinen osapuoli ei ole täysillä mukana.

Toisinaan tuliluonteisen oinaan kanssa joutuu sietämään oikuttelua. Johtajatyyppinä oinas tykkää olla oikeassa – ja välillä hän saattaa äityä pätemään. Vaikka oinas yrittää ystävien seurassa hillitä taipumustaan, piirre saattaa toisinaan pilkahtaa näkyviin. Silloin kamujen kanssa voi syntyä sanaharkkaa.

Oinas ei kuitenkaan ole koskaan pitkävihainen. Hän ei myöskään jaksa velloa kinoissa ja on valmis pyytämään rehdisti anteeksi, jos on itse mokannut. Oinas on myös helppo lepyttää.

Härkä (20.4.–20.5.)

Lempeä härkä kuuntelee mielellään ystäviään, olipa heillä sitten iloja tai huolia. Hän ei kuitenkaan ole niin valmis jakamaan omia murheitaan. Hänellä on yleensä muutama tosiystävä, joiden kanssa juttelee mistä tahansa. Härkä arvostaa ystävyydessä tietynlaista helppoutta. Hän ei siedä ystävien arvostelua.

Härän kanssa on helppo jatkaa juttua siitä, mihin se jäi vuosia sitten. Hän kerää ympärilleen samantyyppisiä kavereita, helppoja ja positiivisia. Hän tykkää nautiskella ja viehättyy spontaaniudesta sekä siitä, että elämää fiilistellään täysillä.

Härkä vaalii myös omaa aikaansa, vaikka hän rakastaa sosiaalisia tilanteita ja ystäviensä seuraa yli kaiken. Yksin olemalla hän kerää voimia seuraavaan illanviettoon tai pelihetkeen ystäviensä kanssa.

Kaksonen (21.5.–20.6.)

Kaksonen on kuuntelija ja kannustaja, ja odottaa sitä myös ystäviltään. Hän välttelee konflikteja eikä välttämättä uskalla aina sanoa ystävillekään kaikkea, mitä ajattelee.

Kaksonen kaipaa ystäviltään avoimuutta ja rehellisyyttä. Hän viihtyy ihmisten kanssa, jotka saavat nauramaan ja osaavat nauraa itselleen, mutta osaavat myös olla tarvittaessa tukena ja puhua vakavistakin asioista.

Parhaiten kaksonen viihtyy tutuissa ympäristöissä ystäviensä kanssa. Toisaalta hän kaipaa välillä omaa tilaa ja yksinoloa. Isossa ihmisjoukossa kaksonen ei viihdy. Hän ei myöskään voi sietää turhaa arvostelemista tai kiukuttelua, vaan vaatii perusteluja ja mieluiten helppoa yhdessäoloa.

Rapu (22.6.–22.7.)

Rapu on samaan aikaan sekä erittäin huolehtiva luottoystävä että vähän ristiriitainen kaveri. Hän pitää kiinni turvallisuudentunteesta, pehmeydestä ja herkkyydestä – eli lapsuuden ystävistään ja perheestään.

Uusien ihmisten seurassa rapu voi olla etäinen ja vaikuttaa jopa kylmältä. Mutta kun rapu päästää ihmisen lähelleen, tarkoittaa se melkein aina elämänpituista ystävyyttä.

Rapu etsii helposti hoidettaviaan itselleen. Hän rakastaa juhlien järjestämistä ja ystäviensä ravitsemista. Hän on viihdyttävä ystävä, kun hän on täysissä voimissaan. Totuus kuitenkin on se, että moni rapu kokee, että hän pärjää yksin kaikessa, mikä johtaa usein yksin puurtamiseen ja jopa väsymykseen.

Leijona (23.7.–22.8.)

Leijonan tunnistaa isosta kaveriporukasta, itsensä esille tuomisesta ja seikkailuvietistään. Vaikka hänellä olisi ympärillään paljon tuttavia, hän on erittäin valikoiva ja uskoutuu vain muutamalle ihmiselle.

Koska leijona haluaa olla usein kaiken keskipiste, ihmissuhteet voivat kärsiä – elleivät ystävät tue leijonan tarpeita sataprosenttisesti. Leijonan kanssa ei tule taatusti koskaan tylsää, sillä leijonan merkissä syntynyt ystävä keksii jatkuvasti uusia tempauksia. Hän ei ujostele mitään ja on erittäin avarakatseinen sekä kiinnostunut aina eri näkökulmista.

Leijona on erinomainen kuuntelija, mutta samalla hän puhuu itsekin paljon. Kun leijona saa tarvitsemansa huomion, avokätisenä ystävänä hän kyllä muistaa palkita laumansa ja piristää muutenkin oikealla hetkellä.

Neitsyt (24.8.–23.9.)

Jos käytännön neuvot ovat tarpeen, neitsytystävä antaa niitä taatusti. Neitsyelle kannattaa avautua vaikeistakin asioista. Hän pitää taatusti salaisuudet ja lupaukset.

Ihailtavan tarkkaavainen ja järjestelmällinen neitsyt on ystäväjoukon älykkö ja kriittinen pohdiskelija. Hän saattaa vaikuttaa ujolta ja jopa erakolta, joka ei nauti kehuistakaan. Vaikka hän on asioiden suhteen perfektionisti, voi hän olla liian varautunut ottamaan kontaktia muun muassa uudessa ihmissuhteessa.

Neitsyen huumori ja tilannetaju saavat ystävät palvomaan häntä. Hän on myös yksi epäitsekkäimmistä ja uskollisimmista ystävistä.

Vaaka (24.9.–23.10.)

Voiko diplomaattisempaa ystävää olla kuin vaaka? Vaaka tunnetaan lempeänä ystävänä, jolla on aikaa aina kaikille. Joskus hän on jopa liian lempeä eikä osaa tehdä päätöksiä, koska haluaa aina hyvää mahdollisimman monelle.

Vaaka on hyvä sovittelemaan asioita. Tuntuu kuin hän olisi ottanut elämäntehtäväkseen pitää ihmiset sulassa sovussa. Hän on peruskallio, johon ystävät voivat aina luottaa. Moni hakeekin ongelmien ratkaisuun apua vaa’alta.

Vaa’an seura on rentouttavaa, sillä hän haluaa nauttia elämästään – ja ystäviensä seurasta. Hän on erittäin hauska ja aktiivinen seuralainen. Ystäviensä seuran lisäksi vaaka hakeutuu usein järjestöihin ja yhteisöihin. Vaa’an vaarana onkin, että hän laittaa muiden tarpeet omiensa edelle ja uupuu kiireessä.

Skorpioni (24.10.–22.11.)

Skorpioni on uskollisista uskollisin ystävä. Hänellä on usein pitkiä ystävyyssuhteita lapsuus- ja nuoruusvuosilta. Hän haluaa mieluummin vaalia vanhoja suhteita kuin haalia uusia.

Hänellä ei ole mitään suuria odotuksia ystäviään kohtaan. Hänelle riittää, että ystävät ovat olemassa ja he arvostavat suhdetta sekä haluavat myös säilyttää yhteyden.

Skorpioni viihtyy hyvin yksin, mutta ystävät ovat hänelle tärkeitä. Hän on sataprosenttisesti läsnä ystäviensä seurassa ja kutsuu heitä mielellään kotiinsa olipa kyseessä niin juhla- kuin arkipäivä.

Pientä mustasukkaisuutta saattaa ilmaantua toisinaan, koska skorpioni on omistautuva luonne. Skorpioni pitää asioita mielellään myös itsellään eikä tahdo jakaa kulumisiaan ystäviensä kanssa.

Jousimies (23.11.–21.12.)

Jousimies on rehti ja vilpitön ystävä, joka sanoo aina asiat suoraan ilman kaunistelua. Hän voi vaikuttaa toisinaan turhan viileältä suorine puheineen.

Seikkailunhalu ja vapauden kaipuu saavat jousimiehenkin välillä seikkailemaan. Hän kaipaa omaa tilaansa eikä voi aina sietää ystäviäkään. Varsinkaan, jos nämä ovat liian tunteellisia ja ripustautuvia.

Jousimiehen energisyys kostautuu joskus ystävien kustannuksella: hän saattaa luvata enemmän kuin mihin pystyy. Mutta hän ei juurikaan näytä välittävän ongelmista. Hän osaa suhtautua arkisiin pulmiin rennosti ja samaan aikaan rakentavasti.

Jousimies esittää usein ratkaisunsa niin suoralla tyylillä, että jopa ystävä saattaa loukkaantua vinkeistä, vaikka jousimies tarkoittaisi hyvää.

Kauris (22.12.–20.1.)

Kauris tunnetaan tähtikartaston vastuunkantajana. Hän voi tiputtaa haaveilevan ystävänsä helposti maanpinnalle, mutta sen jälkeen jämpti kauris toimii tukena ja turvana. Hän kokee velvollisuudekseen auttaa ystäviään eikä koskaan petä ystävänsä luottamusta.

Spontaanit ja seikkailunhaluiset ystävät voivat tuoda päänvaivaa kauriille, joka itse suunnittelee mieluusti mahdollisimman paljon. Kauris on loistavaa seuraa esimerkiksi matkalla, sillä hän on huolella rakentanut ohjelman ja reitin. Matkaystävänä hän tarkistaa, että kaikki menee suunnitelmien mukaan ja että tovereilla on kaikki hyvin.

Ystävyys on kauriille sopimus, jossa luvataan pitää toisten puolta ikuisesti. Itsenäinen luonne voi tehdä sen, että kauris ei välttämättä soittele ja ota yhteyttä kovin usein. Mutta sitten kun kaurisystävällä on aikaa ja halua sosiaalisiin suhteisiin, hän on niissä läsnä sataprosenttisesti.

Vesimies (21.1.–19.2.)

Vesimies on lojaali ystävä ja hyvä kuuntelija. Hän vaatii lojaaliutta myös kavereiltaan ja saattaa olla jopa mustasukkainen ystävyyssuhteissaan. Jos vesimiehen pettää kerran, hän ei todennäköisesti päästä enää lähelle. Lisäksi hän kaipaa ystäviltään säännöllistä yhteydenpitoa. Juttu vesimiehen kanssa voi jatkua kuukausienkin päästä siitä, mihin se viimeksi jäi.

Hauskat ja huumorintajuiset ystävät miellyttävät vesimiestä. Tärkeintä on, että hän saa olla oma itsensä. Parhaan ystävän kanssa vesimies voi helposti maata hiljaa vaikka tunteja selaten puhelinta, koska se on ihan ok.

Vesimies rakastaa syvällisiä juttuja ja lautapelejä keittiönpöydän ääressä. Samalla hän on aina valmis seikkailuihin. Yksin vesimies ei osaa mennä minnekään, joten ystävän seura on tärkeää. Toisaalta vesimies nauttii yksinolosta ja kaipaa omaa aikaa tasaisin väliajoin.

Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten sivuilla heinäkuussa 2019.