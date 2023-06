Me Naiset

Tunnistatko nämä 2000-luvun julkkikset kuvista, joissa osa kasvoista on peitetty? Vain tositietäjä saa kaikki 12 oikein

Taas arvuutellaan Ruutuysin malliin! Testaa naamamuistiasi ja 2000-luvun tuntemustasi Me Naisten testin avulla.

Seurasitko julkkisuutisia vuosituhannen alussa? Kuuluvatko 2000-luvun eli nollarin artistit, näyttelijät ja muut tutut tyypit suosikkeihisi? Jos vastasit myöntävästi, saatat saada täydet pisteet tässä Me Naisten visassa.

Laadimme testin, joka muistuttaa 1980-luvun hittivisa Ruutuysiä (myöhemmin Ruutuässä). Tehtävänäsi on tunnistaa suomalaiset julkkikset vain yhden kuvan perusteella. Se ei ole aivan helppoa, sillä osa kuvasta on peitetty ruuduilla. Testissä mukana olevat julkkikset ovat yhä esillä viihdemaailmassa, mutta he nousivat koko kansan tuntemiksi juuri 2000-luvulla.

Onnea testiin!

Jos testi ei näy, voit tehdä sen tästä.

