Näillä vinkeillä kosteutat ja tasapainotat ihoa ja ehkäiset kosteuden haihtumista varmasti.

Tiesitkö, että mikä tahansa ihotyyppi voi kuivua ja tulla pintakuivaksi? Iho kuivuu myös ikääntymisen myötä, koska keramidien määrä ihossa vähenee. Kuivan ihon tunnistaa karheudesta, kiristelystä ja jopa hilseilystä. Ihosta voi tulla myös samea.

1. Saako ihosi vettä?

Iho voi olla kuiva kahdella tavalla: joko ihotyyppi on kuiva tai iho on kosteusköyhä eli siitä puuttuu kosteutta ihotyypistä riippumatta.

Siksi ihon ihanteellinen kosteutus koostuu kahdesta osasta. Tarvitaan sekä vesikosteutusta että kosteuden sitomista ihoon. Englanniksi näistä käytetään kosmetiikassa termejä hydrating ja moisturising. Käytännössä ihoon viedään ensin vettä ja sitä ihoon sitovia ainesosia nestemäisellä tuotteella. Sitten kosteuden haihtuminen estetään rasva-aineita eli lipidejä sisältävällä voiteella, balmilla tai öljyllä. Paraskaan voide tai öljy ei siis kosteuta ihoa, jos ihoon ei vie ensin vesikosteutta.

Monen iho tarvitsee molempia tapoja, tai kosteustasapaino järkkyy. Mitä kuivempi ihotyyppi, sen tärkeämpää on ehkäistä kosteuden haihtuminen. Kuiva ihotyyppi tuottaa vähän talia, joten myös sen rasva-aineet eli lipidit ovat vähissä. Rasvainen iho taas tuottaa kyllä rasvaa mutta haihduttaa sekin kosteutta ja kaipaa vesikosteutusta. Kosteuden haihtumisen estäjäksi rasvaiselle iholle sopii usein öljyä paremmin tasapainottava voide.

Jos oma iho tuntuu siltä, että ”mikään kosteutus riitä”, vesikosteutta ei ole riittävästi tai sitä pääsee haihtumaan liikaa. Ihon nestehukkaa kiihdyttävät esimerkiksi lämpötilavaihtelut. Kun ihosi on janoinen, kokeile kahden kosteuttavan vaiheen taktiikkaa tai varmista, että käyttämäsi kosteuttaja sisältää humektantteja, jotka hoitavat molemmat hommat. Tunnettuja humektantteja ovat raaka-aineista muun muassa hyaluronihappo, glyseriini, betaiini, kaura ja aloe vera. Suosi myös ihon pintaa pehmentäviä emollientteja, kuten skvalaania ja kasviöljyjä.

Täyteläinen kasvovesi ehkäisee ihon kuivumista aloe veralla. Patyka Soothing Milky Toner, 19,90 €.

Kasvovoide ehkäisee kuivuutta hyaluronihapolla, kauraksylitolilla ja fermentoidulla variksenmarjalla. Kaura tulee elintarviketeollisuuden sivuvirrasta. Herbina Kosteuttava päivävoide, 6,90 €.

Yönaamio vähentää ihon nestehukkaa skvalaanilla ja glykoproteiinilla. Kiehl’s Ultra Facial Overnight Rehydrating Mask with 10,5 % Squalane, 35 €.

2. Puhdista öljyllä

Valitse putsari ihotyyppisi mukaan. Koostumuksella ei ole suurta väliä, kunhan se sopii ihollesi. Vältä silti esimerkiksi voimakkaita tensidejä sisältäviä, runsaasti vaahtoavia putsareita, ellei niihin ole lisätty kosteuttavia ainesosia.

Vaikka ihon puhdistaa hellävaraisesti, meikin ja epäpuhtauksien on lähdettävä kunnolla. Esimerkiksi öljymäinen tuote irrottaa meikin tehokkaasti. Muista pyöritellä putsaria iholla vähintään 20 sekuntia, jotta se ehtii tehota. Käytä pesun jälkeen kasvovettä, joka tasapainottaa ihon pH:n.

Jos ihosi on todella kuiva, kokeile vedetöntä pesua. Puhdista ihosi ilman vettä puhdistusöljyllä tai -balmilla ja pyyhi tuote pois kasvopaperilla tai musliiniliinalla. Viimeistele puhdistus kosteuttavalla kasvovedellä. Sen käyttö on tärkeää, sillä useimmissa puhdistusöljyissä on ainesosia, joita ei ole tarkoitettu jätettäviksi iholle. Kosteuta ihoa kasvoveden jälkeen esimerkiksi öljyseerumilla ja voiteella.

Hajusteeton kauraa sisältävä öljy-vesiemulsio puhdistaa ihon mikrobiomia horjuttamatta. Lumene Lähde Kauramaito-öljypuhdistus, 16,70 €.

3. Kerrospue iho

Kosteuden kerrostaminen iholle hoitonesteellä tai kasvosuihkeella voi tuoda avun kosteusköyhälle iholle. Kevyt tuote antaa sen tarvitsemaa vesikosteutta. Esimerkiksi rasvaiselle iholle hoitoneste voi riittää kesäaikaan myös ainoaksi kosteuttajaksi.

Painele hoitovettä ihoon pieni määrä kerrallaan ja toista muutaman kerran. Useimpien kannattaa levittää päälle kasvoseerumia ja voidetta tai kasvoöljyä, jotta kosteus myös pysyy ihossa.

Kosteuttavan seerumin ja kasvosuihkeen sekoitus auttaa kosteuttamaan ihoa kevyesti. Glow Hub Nourish & Hydrate Serum Mist, 15,50 €.

Hoitoneste kosteuttaa, kirkastaa ja tasapainottaa herkkää aikuista ihoa. Atopik Anti-Age Hoitoneste, 18,50 €.

4. Kosteat etkot ja jatkot

Jos hoidat ihoasi trendikkäillä raaka-aineilla, kuten retinolilla tai hedelmähapoilla, muista kosteuttaa iho entistäkin huolellisemmin. Ainesosat nimittäin uudistavat ihoa tehokkaasti, mutta myös kuivattavat sitä.

Levitä kosteuttava voide tai yönaamio retinoli- tai AHA-happoseerumin päälle. Kosteuta lisäksi kasvojen iho aamuisin hoitonesteellä tai seerumilla ja voiteella. Illalla voit helliä kasvoja kangasnaamiolla ennen yötuotteiden käyttöä.

Kosteuttavat ainesosat toimivat myös jarruna, kun totutat ihoasi retinoliin eli A-vitamiiniin: levitä iholle puhdistuksen jälkeen ensin kosteuttavaa seerumia tai voidetta ja vasta sitten retinolia sisältävää tuotetta, niin ainesosan vaikutus on miedompi. Erinomainen valinta päiväkäyttöön on puolestaan kosteusvoide, jossa on aurinkosuojakerroin, sillä sekä retinoli että hapot herkistävät UV-säteille. Aurinko kuivattaa ihoa myös itsessään, joten valitse mahdollisimman kosteuttava aurinkosuojatuote ja helli ihoa kosteudella auringossa olon jälkeen.

Kaikille ihotyypeille sopiva kotimainen seerumi kosteuttaa ihoa tehokkaasti luomukoivunmahlalla. Natuk Hydra Boost Hydrating Serum, 23,90 €.

Päivävoide ehkäisee ihon kuivumista, täyteläistää sitä ja antaa suojakertoimen 30. Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Day SK 30, 43 €.

Kosteuttava kangasnaamio vaikka kerran viikossa auttaa tasapainottamaan ihon bakteerikantaa ja ehkäisee siten myös kuivumista. LuLuLun Pure Balance Sheet Mask, 14,90 €/7 kpl.

5. Juota akneihoa

Rasvaista tai aknesta kärsivää ihoa ei kannata jättää janoiseksi – tai siitä voi tulla yhä rasvaisempi ja tulehtuneempi. Kosteuta seerumilla ja lisää öljytön voide, joka tasapainottaa talintuotantoa.

Herkälle akneiholle tarkoitettu voide kosteuttaa ihoa ja rauhoittaa punoitusta. Ei tuki huokosia. Bioderma Sébium Sensitive Soothing Anti-Blemish Care, 22,90 €.

6. Varo pikakuivattajaa

Jos hoidat yksittäisiä epäpuhtauksia liian isolla kädellä, voit kuivattaa koko ihoa. Käytä näppyhoitoja paikallisesti tai pyyhi salisyylihappoa sisältävällä kasvovedellä vain rasvoittuvat alueet, kuten otsa, nenä ja leuka.

Levitä sinkkioksidia ja salisyylihappoa sisältävä hoitoneste näppyihin yöksi pumpulipuikolla tai kestovanupuikolla. My Clarins Clear-Out Targeted Blemish Lotion, 17 €.

7. Tehokosteuta täsmästi

Silmänalusten ohut iho kuivuu herkästi ja on kovilla meikinpoistossa. Helli silmänympäryksiä tehokosteuttavalla seerumilla, voiteella tai naamiolla. Mitä kosteutetumpi iho, sitä paremmin se heijastaa valoa ja juonteetkin häivyttyvät. Suurin osa silmänympärystuotteista on hajusteettomia. Vältä hajusteita, jos silmäsi vetistävät tai turpoavat helposti.

Myös huulten iho kaipaa runsaasti kosteutta – varsinkin, jos nuolet huomaamattasi huulia pitkin päivää. Varmista pehmeät huulet kuorimalla huulet esimerkiksi sokerin ja hunajan sekoituksella. Levitä sitten reilusti täyteläistä voidetta, öljyä tai huulinaamio. Muista, että punakin pysyy paremmin kosteutetuilla huulilla.

Silmänympärysseerumi kosteuttaa hyaluronihapolla sekä virkistää ihoa ja torjuu turvotusta. Pure=Beauty Eye Serum Roll On, 19,90 €.

Huuliöljy pehmentää ihoa laventelihunajalla ja camelinaöljyllä. Kokeile yönaamiona! Nuxe Reve de Miel Honey Lip Care 19,90 €.

Huulten oma kangasnaamio kosteuttaa ja täyteläistää ihoa vartissa. Garnier SkinActive Lips Replumping 15 min Sheet Mask Cherry, 2,99 €.

8. Miten meikata?

Kun teet heleää meikkiä kuivalle iholle, levitä kosteuttava pohjustustuote iholle puhtaalla meikkivoidesiveltimellä ja painele perään kosteuttava meikkivoide samalla siveltimellä. Voit myös sekoittaa meikkivoiteeseen pari pisaraa kasvoöljyä tai taputella sen meikin päälle.

Riittoisa kosteuttava meikinpohjustaja tuo hehkua kuivaihoisen meikkiin. Kjaer Weis The Beautiful Primer, 60 €.

