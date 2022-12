Esteettisiin hoitoihin erikoistunut sairaanhoitaja Elina kertoo, millainen on hyvä iho – ja mitä suomalaiset tällä hetkellä eniten kasvoilleen toivovat

Millainen on hyvä iho – ja onko se jotain, mitä kaikkien kannattaa tavoitella? Esteettisiin hoitoihin erikoistunut sairaanhoitaja Elina Lähdetie kertoo.

Istun kosmetologin hoitotuolissa kirkkaan hoitolampun alla. Hän pyytää kertomaan, mikä minua kasvojeni ihossa häiritsee. Lyhyen listaukseni päätteeksi hän kysyy: eikö mikään muu?

Kokemuksesta on vuosia, mutta muistan sen yhä kirkkaasti. Ehkä ihonhoidon ammattilainen asetteli sanansa vahingossa hassusti. Silti minulle jäi kuva, että hän olisi mielellään jatkanut listaani. Hämmennyin ja närkästyinkin. Koko hoidosta karisi hohto.

Olenko liian tyytyväinen ihooni? Pitäisikö ymmärtää hoidattaa jotain, mitä en edes miellä ongelmaksi?

Mikä on hyvä iho?

Mitä enemmän ihonhoitotuotteita ja kauneuspalveluita tulee markkinoille, sitä helpommin syntyy ajatus, että ihoissamme on paljon korjattavaa. Mitä oikeastaan tarkoitamme, kun puhumme hyvästä ihosta?

– Hyvä iho on vaikea määritellä, koska jokainen elää niin erilaisen ihon kanssa, sairaanhoitaja Elina Lähdetie sanoo.

Lähdetie on erikoistunut medikaalisiin esteettisiin hoitoihin, kuten mikroneulaukseen, mesoterapiaan, happokuorintoihin ja pistoksiin.

– Jotakin voi häiritä jo yksi näppy. Jos taas kärsii usein iho-ongelmista, kuten tulehduksesta, hyvä iho voi tarkoittaa jo sitä, että tilanne korjaantuu hieman.

Aukottomia kriteereitä hyvälle iholle ei Lähdetien mukaan ammattilaisenkaan silmin ole. Ihon pitää silti olla riittävän terve valittuun hoitoon, jotta se ei pahenna tilannetta. Hän huomioi aina asiakkaan lähtötilanteen ja tavoitteet yksilöllisesti, jotta osaa valita sopivan hoidon – tai jättää sen tekemättä.

– Runsas kosmetiikan käyttö ja eri tuotteiden kokeilu voivat saada ihon pH-arvon heittelehtimään. Se voi aiheuttaa ihon punoitusta ja ärtymistä. Pahimmillaan pH-arvon epätasapainosta puhkeaa isompi tulehdus, kuten ruusufinni, akne tai suunympärysihottuma.

Lähdetiestä hoitajalla pitää olla uskallusta sanoa myös, jos jokin hoito ei sovi tai ihon kannattaisi antaa rauhoittua ennen hoitoja. Tarvittaessa hän ohjaa asiakkaita matalalla kynnyksellä ihotautilääkärin luokse. Tulehdus on aina hyvä hoitaa jo terveyden vuoksi, tavoittelee hyvää ihoa tai ei.

Suomalaisten yleiset ihotoiveet

Tällä hetkellä moni nainen mieltää hyvän ihon mittariksi kuulauden, ja se onkin tällä hetkellä asiakkaiden yleisin tavoite. Osa kokee, että juuri sameudesta on erityisen vaikea päästä eroon pelkin kotikonstein.

Ryppyjen häiritsevyys vaihtelee. Tietyt ilmerypyt voivat herättää kysymyksiä muissa – mikä voi vaikuttaa siihen, miten paljon ne kantajaansa vaivaavat.

– Olen tavannut naisia, joilta kysytään toistuvasti, ovatko he vihaisia, vaikka he eivät ole. Siksi kulmakarvojen väliin tuleva pystyjuonne eli sibeliusryppy on alkanut häiritä, vaikka he eivät itse olleet edes ajatelleet sitä aiemmin.

Lähdetie kysyy aina, mihin asiakas itse toivoo apua. Sitten pyritään löytämään sopiva hoitokokonaisuus.

– Asiakkaan ei tarvitse tietää, millaiseen hoitoon hänen kannattaa varata aika. Valinta ja suosittelu ovat ammattilaisen tehtäviä asiakkaan budjetti huomioiden.

Tehtäviin ei sen sijaan kuulu kenenkään ihon virheiden luettelu.

– Tiedän, että jotkut listaavat vikoja, mutta minusta se on väärin. Tarkoitus on kuitenkin tehdä hyvää ja tuoda parannusta tilanteeseen. Harvalla meistä on joka päivä täydellinen iho.

Aivan tavallinen riittää

Välillä Lähdetie huomaa, että asiakkaalla on tarkka käsitys siitä, millainen ihon tulisi olla. Hän tietää, että nälkä voi myös kasvaa syödessä, jolloin mikään tulos ei täysin tyydytä.

– Toivon, ettei kenellekään tulisi painetta tavoitella täydellistä ihoa. Ihoa kannattaa hoitaa ja hoidattaa armollisesti oman kauneusihanteen, ihonhoitoinnon ja budjetin puitteissa.

Lähdetie muistuttaa, että somesyötteessä vilahtelevat upeat ihot ovat usein filttereiden ansiota. Myöskään suurta purkkiarsenaalia ei tarvita, vaikka joku sellaista suosittelisikin. Yksinkertaisella hoidolla pääsee pitkälle.

– Ihon hyvinvointi voi tuottaa paljon iloa, mutta tärkeintä on olla itse tyytyväinen peilikuvaansa. Elämä ja elämänviisaus saavat näkyä. Hyvän ihon määrittelee aina lopulta ihminen itse.