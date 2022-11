Sari ryhtyi äitinsä omaishoitajaksi, koska kotihoito mokasi pahemman kerran – sitten hän joutui taloudelliseen kuoppaan

Me Naiset

Omaishoitajista enemmistö on naisia. Väestön ikääntyessä yhä useampi työssäkäyvä nainen voi löytää itsensä hoitamasta iäkkäitä vanhempiaan. Se voi kuitenkin ajaa naiset talousahdinkoon, mikäli työstä joutuu jäämään sen myötä osittain tai kokonaan pois.

Keravalaisen Sari Liukkosen äidillä todettiin muistisairaus vuonna 2015. Kun hänen isänsä pari vuotta myöhemmin kuoli, äiti jäi yksin asumaan omaan kotiinsa Pohjois-Savoon.

Pesulassa työskennellyt Liukkonen matkusti kahden vuoden ajan joka kuukausi vajaat 500 kilometriä äitinsä luokse.

– Siihen paloi kaikki kuukauden vapaapäiväni, hän kertoo.

Lisäksi hän soitti joka päivä aamuin ja illoin äidilleen ja muistutti tätä ottamaan lääkkeensä. Sari huomasi nopeasti, että yksinolo ei tehnyt äidille hyvää ja hänen muistisairautensa paheni.

Kerran äitinsä luona käydessään Sari huomasi, että lääkkeiden annosteluun tarkoitettu dosetti oli täysi. Tämän jälkeen äidin luona alkoi käydä kotihoito kaksi kertaa päivässä.

Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes kerran kävi ilmi, että kotihoito oli jättänyt antamatta äidin reumalääkkeen kolmen kuukauden ajan. Äidin jalat olivat sen seurauksena menneet huonoon kuntoon.

– Silloin minulta paloi pinna, Sari puuskahtaa.

Sari alkoi järjestellä äitinsä muuttoa Keravalle. Hän löysi kaupungin vuokra-asunnon läheltä omaa kotiaan ja haki äitinsä omaishoitajaksi. Päätös tuli nopeasti. Helmikuussa 2021 hänestä tuli virallisesti äidin omaishoitaja.

Harva kunta maksaa minimiä enemmän

Omaishoitolain mukaan omaishoitaja on oikeutettu hoitopalkkioon, silloin kun omaishoitaja on jatkuvasti päivittäin sidottu hoitoon. Palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Palkkion taso on myös sidottu indeksiin ja vuonna 2022 se on vähintään 423,61 euroa. Kunnat ja jatkossa hyvinvointialueet voivat kuitenkin maksaa sitä halutessaan lain minimiä enemmän. Siten palkkion taso voi vaihdella suuresti.

Käytännössä aika harva kunta näin tekee, kertoo Omaishoitajaliiton Sari Tervonen.

Omaishoitajuuteen vaikuttaa omaishoitolain lisäksi myös monet muut lait. Esimerkiksi nykyisen työsopimuslain mukaan työssäkäyvillä omaishoitajilla on oikeus viiteen vapaapäivään vuodessa. Se on kuitenkin palkatonta, minkä vuoksi moni pienituloinen ei voi tätä vapaata käyttää.

Moni joutuukin etsimään erilaisia keinoja, miten omaishoitajana toimiminen olisi taloudellisesti mahdollista.

– Sosiaaliturvaa ja toimeentuloa koskeva lainsäädäntö on varsinainen himmeli. Työssäkäyvistä jotkut päätyvät hakemaan vaikkapa vuorotteluvapaata, toiset etsivät muita keinoja, Tervonen kertoo.

Sarin äiti sairastaa muistisairautta, joka paheni tämän jäätyä leskeksi.

Sari sai Keravalla minimimäärän omaishoidon tukea, josta hänelle jäi hänen mukaansa verojen jälkeen käteen 311 euroa kuukaudessa. Tämä siitä huolimatta, että Liukkonen kävi äitinsä luona joka päivä.

– Tunsin äitini, eikä hän olisi missään nimessä halunnut muuttaa aikuisen tyttärensä luokse asumaan, Sari kertoo.

Tullakseen taloudellisesti toimeen Sari jatkoi työskentelyään pesulassa. Arki kulki siten, että aamulla ennen töihin menoaan hän meni ensin äitinsä luo, jossa hän auttoi tätä ottamaan lääkkeensä ja pukemaan. Lounastauolla hän soitti äidilleen ja muistutti tätä syömään välipalaa. Töiden jälkeen hän meni uudelleen äitinsä luokse. Omassa kotonaan hän oli vasta myöhään illalla.

Vapaapäiviä hänellä oli yksi kuukaudessa. Silloin äidin luona kävi sijaishoitajana eräs Sarin tuttu. Tämä sai käynnistä noin sata euroa.

– Se oli nurinkurista. Hoidin äitiä enimmän osan ajasta ja sain tästä käteen vain hieman häntä enemmän, Sari sanoo.

Omaishoidon tukea tulisikin hänen mielestään pikimmiten korottaa.

– Omaishoidon tuki on nykyisellään todella pieni. Siitä tulee olo, että yhteiskunta ei arvosta omaishoitajien työtä.

Omaishoitajuus on myös naiskysymys

Omaishoitajuus koskettaa erityisesti naisia. Kunnan kanssa sopimuksen tehneistä 50 000 omaishoitajista jopa 70 prosenttia on naisia.

– Omaishoitajuus on siksi myös mitä suurimmissa määrin tasa-arvokysymys, Omaishoitajaliiton Tervonen sanoo.

Hoivavastuut kasautuvat erityisesti yli 45-vuotiaille naisille. Lähes puolella 45–54-vuotiaista naispalkansaajista on kotitalouden ulkopuolisia hoivavastuita. Miehillä vastaava osuus on 37 prosenttia.

– On hyvin tyypillistä, että etenkin naiset työssäkäynnin ohella hoitavat joko omia vanhempiaan tai muita sukulaisiaan, Tervonen kertoo.

Kaikki omaishoitajat eivät kuitenkaan ole oikeutettuja omaishoitolain mukaiseen korvaukseen. Tutkimuksen mukaan EU-maiden työssäkäyvät naiset tekevät palkatonta hoivatyötä keskimäärin 22 tuntia viikossa, kun taas työssäkäyvät miehet alle 10 tuntia.

Arki kävi liian raskaaksi

Puolen vuoden kuluttua Sari huomasi, että työn ja päivittäisen hoidon yhdistäminen oli liian raskasta. Hän yritti hakea vuorotteluvapaata äitinsä hoitamiseen, mutta ehdot täyttävää sijaista ei löytynyt.

–Mietin epätoivoisena, pitääkö minun irtisanoutua kokonaan, hän kertoo.

Kävi kuitenkin ilmi, että toisella pesulan työntekijällä oli samankaltainen elämäntilanne. Liukkonen ehdotti, että he tekisivät töitä vuoroviikoin. Työnantaja suostui ehdotukseen.

Vaikka hänen tulonsa puolittuivat, järjestely oli Sarille kuitenkin helpotus. Hän pystyi järjestämään esimerkiksi lääkäri- ja laboratorioajat niin, että pystyi viemään äitinsä sinne. Vapaaviikoillaan hän ehti auttaa äitinsä suihkuun ja vei tätä ulos. Siivosi ja hoiti kauppareissut.

Järjestelyä kesti muutaman kuukauden, kunnes eräänä aamuna äitinsä luokse mennessään Sari ei löytänytkään tätä. Hän hätääntyi.

–Vaatteet ja kengät olivat paikallaan, vain yksi peitto oli hävinnyt, hän kertoo.

Kävi ilmi, että äiti oli lähtenyt tuntemattomasta syystä yöllä harhailemaan rappukäytävään, josta aamulehden jakaja oli hänet löytänyt aamuyöstä ja soittanut ambulanssin. Äiti oli viety sairaalaan.

Äidille järjestyi hoitopaikka

Omaishoidosta vastaava sosiaalityöntekijä totesi, ettei äiti selviäisi enää kotona ja tälle alettiin järjestellä hoivapaikkaa. Kesti vielä puoli vuotta, mutta lopulta äidille järjestyi hoitopaikka, joka Sarin mukaan on ollut kullanarvoinen.

– Äidille tarjottiin ensin toista paikkaa, mutta se ei olisi hänelle sopinut. Nyt äidistä näkee, että hänen on hyvä olla, hän kertoo.

Sarilla on valokuva äidistään lapsena. ”Meillä on aina ollut läheiset välit”, hän kertoo.

Sari olisi nyt voinut palata takaisin pesulatyöntekijäksi, mutta kokemukset äitinsä omaishoitajana toimimisesta innoittivat hänet uudelle alalle: Hän opiskelee aikuiskoulutustuella lähihoitajaksi.

Hän aikoo erikoistua sairaanhoitoon ja työskennellä vanhainhoidon parissa. Ensimmäinen harjoittelupaikka järjestyi vanhusten palvelutaloon.

– Äidin tilanne sai minut huomaamaan, että siellä tarvitaan hoitajia. Laskeskelin, että minulla on vielä työvuosia jäljellä ja ehdin työskennellä useamman vuoden vielä uudessa ammatissakin, nyt 58-vuotias Sari sanoo.

Vaikka omaishoitajuus jäi Sarin kohdalla väliaikaiseksi, pienet tulot omaishoidon ajalta kuitenkin vaikuttavat myös hänen tuloihinsa edelleen. Esimerkiksi hänen saamansa aikuiskoulutustuki on nyt huomattavasti alempi, mitä se olisi, jos hän olisi ollut täysipäiväisesti töissä ennen opintojaan.

Yhteiskunta säästää pitkän pennin

Omaishoitajuus ajaa yhä useammin naisia taloudelliseen kuoppaan. Hoivatyön epätasainen jakautuminen sukupuolten kesken vaikuttaa enemmän naisten urakehitykseen, ansiotuloihin sekä eläkekertymään, Omaishoitajaliiton Tervonen kertoo.

– Omaishoitajan ansiotyöhön tulee usein katkoksia tai työstä voi joutua luopumaan kokonaan.

Tervosen mielestä yhteiskunnan tulisikin tukea naisia työelämän ja omaishoidon yhteensovittamisessa.

Hän muistuttaa, että väestön ikääntyessä omaishoitajien tekemästä hoivatyöstä tulee yhteiskunnallisesti yhä merkittävämpää. Se hyödyttäisi koko Suomea, jos heille maksettaisiin siitä nykyistä parempaa korvausta.

– Yhteiskunta säästää pitkän pennin siitä, että naiset hoitavat omaisiaan oman työnsä ohella ja etenkin pienituloiset naiset ajautuvat jopa köyhyyteen jättäytyessään tai vähentäessään omaishoidon vuoksi ansiotyötään, Tervonen sanoo.

Omaishoitajille tulisikin Tervosen mukaan korvata ansionmenetyksiä omaishoitovapaasta nykyistä paremmin. Esimerkiksi Ruotsissa työntekijällä on oikeus jäädä palkallisena maksimissaan 100 päivän ajan pois töistä hoitamaan läheistään, oli tämä sitten lapsi tai esimerkiksi saattohoitovaiheessa oleva iäkäs aikuinen.

– On hienoa, että meillä on järjestelmä, jossa pienten lasten vanhemmat voivat jäädä hoitamaan lapsiaan perhevapaan turvin, mutta yhteiskunnan tulisi huomata, että hoivatarpeita voi olla myös muussa elämänkaaressa, Tervonen sanoo.

Omais- ja läheishoitajien aseman parantamiseen auttavat liiton mielestä vain lainsäädännön muutokset.

Sari sanoo, että hän oli valmistautunut toimimaan äitinsä omaishoitajana vaikka tämän loppuelämän, vaikka se olisi vaikuttanut heikentävästi hänen talouteensa.

– Olemme aina äidin kanssa olleet läheisiä ja ymmärtäneet toisiamme.

Tällä viikolla Me Naisten teemana verkossa, somessa, lehdessä ja Me Naiset Radiossa on lainsäädäntö. Kysymme, miksi laki ei toimi. Julkaisemme aiheeseen liittyviä juttuja joka päivä 7.–13.11.2022.

