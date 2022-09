11 loistavaa luonnonkosmetiikan tuotetta – ”Tällä putsarilla irtoaa niin vedenkestävä ripsiväri kuin kestohuulipunakin”

Luonnonkosmetiikkahyllyt notkuvat nyt valikoimaa. Mihin ihonhoitotuotteisiin kannattaa sijoittaa? Esittelemme 11 löytöä kasvojen ja vartalon iholle.

Kasvojenpuhdistusaine

Frantsila Puna-apila puhdistusgeeli, 18,50 €.

Kun haluat löytää kasvoillesi kevyen mutta tehokkaan puhdistustuotteen, kokeile tätä geeliputsaria. Sen puna-apilalla on desinfioiva ja uudistava vaikutus, ja fermentoitu karpalo hillitsee talin eritystä. Tuote on helppo levittää iholle, ja se huuhtoutuu hyvin helposti pois. Mikä parasta, se jättää iholle vain puhtaan, raikkaan ja pehmeän tunteen, ei öljyisyyttä eikä kireyttä. Hellästi puhdistava tuote ei kuivata kuivaakaan ihoa, mutta erityisen hyvin se sopii sekaiholle ja rasvaiselle iholle. Kotimainen.

Silmämeikinpoistoaine

Mossa Juicy Shake Eye Makeup Remover, 11,95 €.

Etsitkö tehokasta ja helppokäyttöistä silmämeikinpoistoainetta, joka poistaa voimakkaankin meikin nopeasti muttei ärsytä silmiä eikä silmänympärysihoa? Tällä putsarilla irtoaa niin vedenkestävä ripsiväri kuin pysyvin kestohuulipunakin. Voipa vadelmaa ja tyrniä sisältävällä nesteellä halutessaan poistaa vaikka koko meikkipohjan. Tuote kosteuttaa ihoa muttei jätä sitä häiritsevän öljyiseksi. Riittoisampi kuin moni kalliimpi kollegansa. Muista ravistaa kerrokset kunnolla sekaisin ennen käyttöä!

Kasvosuihke

Weleda Cactus Hydrating Facial Mist, 19,95 €.

Tästä kosteuttavasta kasvosuihkeesta on moneksi: sitä voi käyttää kasvoveden tapaan puhdistuksen jälkeen, kosteuttajana päivän mittaan tai meikin freesaajana työpäivän jälkeen ennen iltamenoja. Ennen ihonhoitotuotteita käytettynä suihke voi auttaa seerumia ja voidetta levittymään ja imeytymään paremmin. Rauhoittavan vaikutuksensa ansiosta se on myös mainio after sun ja after ski -tuote. Raikas koostumus tuoksuu ja tuntuu virkistävältä. Jääkaappikylmänä se on täydellinen herättäjä kesän jälkeiseen arkeen.

Kosteuttava seerumi

Esse Hyaluronic Serum, alkaen 47 €.

Tämä vedetön, kevyt seerumi on kuin kasvojen ihon ensiapupakkaus. Se kosteuttaa hyaluronihapolla ja tasapainottaa ihon mikrobiomia tehokkailla pro- ja prebiooteilla, siis tukee ihon hyvinvointia kaikin puolin. Seerumissa on suojaavia antioksidantteja ja salisyylihappoa, joka torjuu epäpuhtauksia. On vaikea keksiä, kenelle tuote ei sopisi: sillä voi hoitaa niin epäpuhdasta kuin ikääntynyttä ihoa. Koostumus humahtaa ihoon nopeasti, rauhoittaa ihoa ja luo napakoittavan efektin. Erinomainen myös meikin alla.

Käsivoide

Moi Forest Forest Dust After Care Hand Cream, 13,95 €.

Harmaa käsivoide ei ehkä houkuttele, mutta kun se lupaa vahvistaa ihon suojakerrosta, hillitä kutinaa ja pehmentää, ääni voi muuttua kellossa. Ihon mikrobiomia tukevaa metsäpölyä eli Reconnecting Nature -mikrobiuutetta sisältävä hyväntuoksuinen käsivoide ”upottaa kätesi multaan”, vaikket olisi lähelläkään kukkapenkkiä tai metsää, eli tuo päiviin annoksen luonnon hyviä pöpöjä. Kun voiteen hieroo käsiin, harmaa väri katoaa ja jäljelle jää pehmeä muttei yhtään tahmea tuntu. Kotimainen.

Ikääntyvän ihon seerumi

La Provencale Bio Extract of Youth Anti-Age Serum, 17,90 €.

Kun etsit aikuiselle iholle hyvää seerumia kohtuuhintaan, tässä on pätevä kandidaatti. Oliiviöljyä ja hyaluronihappoa sisältävä kevyt seerumi imeytyy hämmästyttävän nopeasti ja sen heleyttävän vaikutuksen huomaa heti. Seerumi kosteuttaa, kiinteyttää ja heleyttää ihoa. Erityismaininta hyvästä mutta silti miedosta tuoksusta. Tätä voi käyttää aamuin illoin kasvoilla, kaulalla ja dekolteella kasvovoiteen alla tai vaikka tehokuurina silloin, kun iho kaipaa hieman enemmän huomiota.

Päivävoide

Mádara SOS Hydra Recharge Cream, 36,90 €.

Kukapa ei tarvitsisi hyvää kosteusvoidetta, ja tämä on kuivan, stressaantuneen, väsähtäneen ja kiristävän ihon paras kaveri. Tehon huomaa jo sormissa: voide ei ole aivan kevyt vaan ravitsevan tuntuinen. Se sulaa kasvoille nopeasti ja jättää ihon pinnalle kauniin hehkun. Aamu- ja iltakäyttöön sopiva voide suojaa antioksidanteilla ja auttaa sitomaan ihoon kosteutta. Erinomainen syys- ja talvivoide pintakuivalle iholle. Sopii hyvin myös meikin alle, koska ei jätä liukasta pintaa.

Kasvoöljy

Djusie Fruit Glaxe Vitalizing & Brightening Face Oil, 49 €.

On kasvoöljyjä ja sitten on tällaisia todella hyviä kasvoöljyjä. Nopeasti imeytyvä ylellisen tuntuinen öljy ravitsee, pehmentää, kiinteyttää ja kirkastaa ihoa sekä vahvistaa sen suojakerrosta. Kevyt öljy ei tuki huokosia, vaan päinvastoin hillitsee liiallista talineritystä. Kasvoöljyä voi käyttää iholle sellaisenaan, ennen voidetta tai voiteen jälkeen. Kokeile myös meikin alle tai sekoita muutama pisara meikkivoiteeseen, niin saat lisää hehkua. Erityisen hyvä pipetti, jolla on helppo annostella sopivan vähän. Kotimainen.

Yönaamio

Patýka Pro-Collagen Lift Mask, 72,90 €.

Tiesithän, että yövoiteen voi korvata välillä ravitsevalla kasvonaamiolla, kun kaipaa tehohoitoa? Tämä ylellinen, miellyttävän kevyt ja hennosti tuoksuva voidemainen yönaamio lupaa vilkastaa ihon luontaista kollageenintuotantoa, joka hidastuu ikääntyessä. Erityisesti huomaa tehokosteuttavan ja täyteläistävän vaikutuksen. Aamulla iho näyttää siltä kuin olisi nukkunut poikkeuksellisen hyvin eikä tyynyn painaumia näy missään. Hemmottele itseäsi pari kolme kertaa viikossa. Riittoisa koostumus.

Vartaloöljy

Florame Infusion Divine Dry Beauty Oil, 34 €.

Jos arvostat laadukasta monitoimituotetta, 30 kasviöljyn seos on sitä parhaimmillaan. Samettista kuivaöljyä voi käyttää kasvoille, vartalolle ja hiuksiin tai vaikka ylelliseen hierontaan. Eteeristen öljyjensä ansiosta öljy toimii myös luonnollisena tuoksuna, josta aistii muun muassa setriä, ruusua ja appelsiinia. Kuivaöljyn etu on, että se imeytyy äkkiä mutta ravitsee silti tehokkaasti. Ihosta tulee todella pehmeä! Käytä sellaisenaan tai lisää muutamia tippoja kasvo- tai vartalovoiteeseen tai hiuksiin jätettävään hoitoaineeseen.

Vartalokuorinta

Kaurilan sauna Kuoriva sitruunaruohosaippua, 15,90 €.

Kuoriva palasaippua on näppärä tapa varmistaa, että vartalon iho tulee kuorittua säännöllisesti eikä kuiva ihosolukko estä kosteusvoiteen imeytymistä. Sitruunaruohosaippua pehmentää ihon pintaa tehokkaasti mutta raapimatta merisuolalla ja minikokoisilla hiekanjyvillä. Lisäksi se tuoksuu taivaallisen hyvältä ja raikkaalta. Kokeile kuorivaa saippuaa myös käsien kuorintaan esimerkiksi ennen kotimanikyyriä tai marjastuksen tai kalaruuan valmistamisen jälkeen. Riittoisa ja helppo ”annostella” iholle. Kotimainen.