Minna Tervamäki on joutunut tsunamiin, saanut hyttysenpiston seurauksena hirveät nivelkivut ja lentänyt hengenvaarallisesti pyörällä – ”Olen sellainen banaaninkuoreen liukastelija”

Tanssija Minna Tervamäki tietää, mitä kipu on. – Olen kokenut niin paljon kipuja, että hiukseni ovat ainoat, missä kipua ei ole ollut!

Balettitanssija Minna Tervamäki, 53, jäi kymmenisen vuotta sitten eläkkeelle Kansallisbaletista, mutta on jatkanut tanssia ja esiintymistä oman yrityksensä alla.

Minna kertoo, että on elämässään joutunut moniin läheltä piti -tilanteisiin. Eräs niistä tapahtui Thaimaan Khao Lakissa vuonna 2004, kun Minna joutui puolisonsa Mikan kanssa keskelle tsunamia.

– Oli ihmeellistä, että löysimme toisemme kaaoksen keskeltä ja me molemmat selvisimme. Mieheni oli suuremmassa vaarassa kuin minä, koska hän loukkaantui pahemmin.

Jälkeenpäin Minnasta on ollut mielenkiintoista, miten järjellisesti hän pystyi käsittelemään tapahtuneen ja puhumaan siitä.

– Kehooni jäi silti pitkäksi aikaa muisto, voimakas tärinä, joka aktivoitui vähänkin jännittävissä tilanteissa, hän sanoo.

– En voi ajatella, että suojelusenkeli olisi meitä suojellut. Miksi sellainen ei sitten suojellut kaikkia?

Minna sanoo oivaltaneensa, että ikinä ei voi tietää, onko kulman takana hyökyaalto vai lottovoitto.

– Minulla on ollut muitakin läheltä piti -tilanteita. Olen vertauskuvallisesti sellainen banaaninkuoreen liukastelija.

” Olin niin kipeä, etten saanut puseroa pois päältäni.

Vuonna 2015 Minna kaatui hengenvaarallisesti fillarilla. Rengas jämähti kiinni Helsingin keskustassa ratikkakiskoihin, ja hän lensi pää edellä päin betoniporsasta.

– Minulla ei ollut kypärää päässäni, ja sairaalassa lääkäri totesi, että olisin voinut halvaantua tai kuolla. Selvisin ruhjeilla ja nenänmurtumalla. Sen jälkeen olen käyttänyt pyöräillessäni aina kypärää.

Kivut ovat tanssijalle muutenkin arkipäivää.

– Olen kokenut niin paljon kipuja, että hiukseni ovat ainoat, missä kipua ei ole ollut! Tanssi on ollut monissa kivuissani provosoiva tekijä, mutta minulla on myös taipumusta hermokipuihin ja hermostolla reagointiin.

Vuonna 2009 Minna sai hyttysenpistosta chikungunya-kuumeen esiintymismatkalla Singaporessa.

– Kärsin hirveistä nivelkivuista ja nivelten turvotuksesta. Olin niin kipeä, etten saanut puseroa pois päältäni tai avattua avaimella ovea.

Pahin vaihe kesti pari kuukautta, mutta nivelkipuja kesti vielä pitkän aikaa sen jälkeen. Stressi hankaloitti oireita. Minna ajattelee, että se oli keholta tavallaan hyvä palaute. Hän ehti olla jo todella huolestunut, kunnes parani vuosien saatossa.

– Suurin vastustaja urani aikana on ollut nimenomaan kipu. Tanssi on kuitenkin laastarilappuni, koska olen saanut tehdä sitä, mitä rakastan, hän sanoo.

