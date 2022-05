Listasimme 15 asiaa, joista tulee tänä vuonna kuluneeksi 10 vuotta – osa tuntuu tapahtuneen suurin piirtein eilen

Listasimme vuoden 2012 ikimuistoisia asioita, joista osa on jo vaipunut unholaan – ja toiset muistaa edelleen kuin eilisen.

Nyt on aika palata ajassa kymmenen vuotta taaksepäin ja sukeltaa pää edellä vuoteen 2012.

Vieläkö muistat nämä – ja uskoisitko, että niistä on kulunut kokonainen vuosikymmen?

1. Gangnam Style

Vuoden 2012 kiistaton korvamato. Korealaisbändi PSY:n musiikkivideolla nähtiin myös internet-hitiksi muodostunut rodeo-ratsastusta muistuttava tanssi. Harmi, ettei Tiktok-tansseista tiedetty tuolloin vielä mitään.

2. Tupakat piiloon

Suomen tupakkalaki kiristyi, ja aikaisemmin kaupan kassalla esillä olleet savukkeet siirtyivät sermien taa.

3. Fifty Shades of Grey -trilogia

Tänä päivänä valkokankaaltakin tunnettu Fifty Shades of Grey -sarja ihastutti etenkin naislukijoita kiihottavilla kohtauksillaan, kun kirjatrilogia ilmestyi kaupan hyllyille kymmenen vuotta sitten. Ykkösosa päihitti Harry Potter- ja Twilight-kirjasarjojen teokset nopeiten myytynä kirjana.

4. Peplum-paidat

Catwalkeilla ja punaisella matolla nähdyt peplum-paidat tulivat kymmenen vuotta sitten jäädäkseen, sillä usean nettikaupan valikoimasta tämän trendin mukaisella helmaleikkauksella varustettuja paitoja saa edelleen. Viimeksi peplum-paita nähtiin Kate Middletonin päällä maaliskuussa.

5. Taylor Swiftin legendaarinen eroalbumi

Red-albumilla Taylor vannoo, ettei enää ikinä palaa yhteen exänsä kanssa. Fanit samaistuivat raastaviin erosanoituksiin, sillä albumi nousi iTunesin listaykköseksi 31 maassa jo julkaisupäivänä. Ja mitä sitä kieltämään: albumin erohitit toimivat edelleen!

6. Pussy Riot

Kymmenen vuotta tulee kuluneeksi myös siitä, kun venäläinen feministinen punk-yhtye Pussy Riot esitti Putinin vastaisen ”Punk-rukouksen” Venäjän ortodoksisessa katedraalissa.

7. Maya-kalenterin maailmanloppu

Amerikan alkuperäiskansoihin kuuluvien mayojen kalenteri ennusti maailmanloppua talvipäivänseisaukselle 21.12.2012. Ennen tuomionpäivää kävi kuitenkin ilmi, että maya-kalenteri jatkuukin miljoonia vuosia eteenpäin – elämä maapallolla kuitenkaan tuskin aivan näin pitkään.

8. Suosikki-lehti unholaan

Suomalaisia nuoria 1960-luvulta lähtien ihastuttanut Suosikki-lehti hävisi kiskojen hyllyiltä joulukuussa 2012, kun lehti lopetettiin kannattamattomana. Käsi ylös, jos kaipaat Suosikkia edelleen!

9. Kim Kardashianin ja Kanye Westin tarinan alku

Viime vuoden kohueron ainekset saivat alkunsa jo kymmenen vuotta sitten, kun Kanye West kutsui avioerosta toipuvan Kim Kardashianin muotinäytökseensä Pariisiin. Pian tämän jälkeen pari julkisti suhteensa ja jo saman vuoden joulukuussa alkoi odottaa esikoislastaan.

10. YOLO

”You only live once” – ”elät vain kerran” -motto löysi tiensä kanadalaisräppäri Draken sanoituksista paitaprintteihin, tatuointeihin, ja internetin meemeihin. Myönnä pois, tämä lausahdus on päässyt vuosien varrella sinunkin suustasi.

11. Call me maybe

Jos kuuntelit radiota vuonna 2012, et voinut olla välttymättä Carly Rae Jepsenin kappaleelta Call me maybe, jota jakoivat Twitterissä myös Justin Bieber ja Selena Gomez.

12. Sauli Niinistö presidentiksi

Vuoden 2012 alussa tasavallan presidenttinä toimi vielä Tarja Halonen, mutta saman vuoden maaliskuussa virkaan astui Sauli Niinistö.

13. Laskuvarjohyppy avaruuden rajalta

Kotikatsomoissa Suomessakin jännitettiin, kun itävaltalainen laskuvarjohyppääjä Felix Baumgartner hyppäsi 39 kilometrin korkeudesta ja rikkoi ensimmäisenä ihmisenä äänivallin ilman ajoneuvoa.

14. Whitney Houstonin kuolema

R&B- ja soul-musiikin fanit kohtasivat surullisen uutisen alkuvuodesta 2012, kun amerikkalaismediat uutisoivat Whitney Houstonin kuolemasta. Laulaja hukkui Los Angelesissa hotellin kylpyammeeseen päihteiden vaikutuksen alaisena 11. helmikuuta 2012.

15. Grumpy cat -meme

Kissameemien edelläkävijä räjäytti internetin jöröllä naamallaan kymmenen vuotta sitten. Tardar Sauce -nimisen kissan harvinaisesta sairaudesta johtuvat kasvonilmeet yhdistettynä hauskoihin teksteihin olivat maailmanlaajuinen menestys, ja vaikka Tardar Sauce kuoli vuonna 2019, elää kissa Instagramissa edelleen.

Lue lisää: 20 asiaa, joista on jo 30 vuotta – vaikka sitä on käsittämättömän vaikea uskoa