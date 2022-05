Testasimme 7 deittisovellusta kuumaa sinkkukesää varten – analyysimme paljastaa, mikä treffiappi sopii juuri sinulle

Tinder ei suinkaan ole ainoa vaihtoehto treffiseuraa etsivälle. Testasimme joukon sovelluksia ja löysimme muun muassa sellaisen, jossa olo on kuin ala-asteen diskossa.

Kaikki tuntevat Tinderin, mutta treffailuun tarkoitettuja sovelluksia löytyy kännykän sovelluskaupasta kymmenittäin muitakin. Toimittaja perusti tilin kuuteen muuhunkin treffisovellukseen ja selvitti, mihin tarpeeseen mikäkin applikaatio vastaa parhaiten.

1. Bumble – naiset vallankahvassa

Tässä deittisovelluksessa vain naiset voivat aloittaa keskustelun.

Luodessani profiilia Bumble kysyy minusta taustatietoja lapsitoiveista alkoholitottumuksiin – ja onhan näillä deittaillessa merkitystäkin, joten miksipä ei. Lisäksi profiiliin voi määritellä muiden nähtäväksi esimerkiksi uskonnon ja poliittisen suuntauksen.

Toisen profiilia tarkastellessani näen myös heti, onko hänen tähtäimessään rennot yhden illan treffit vai parisuhde. Ei enää kiusallisia ”mitä sä täältä etsit”-keskustelunavauksia!

Kun tykkäämme molemmat toisistamme ja yhteys syntyy, minulla on yksinoikeudella 24 tuntia aikaa liukua deittini virtuaaliseen viestilaatikkoon.

Tunnelma sovelluksessa on avarakatseinen ja turvallinen.

Testaa Bumblea, jos haluat pitää langat käsissäsi ja välttyä epätoivotuilta keskustelunavauksilta.

2. Facebook Dating – salaisia ihastuksia kyttäämässä

Näin muita deittailijoita neuvotaan, miten haluaa sovelluksessa tulla kohdelluksi.

Täytyy myöntää: kirjautuessani palveluun olen skeptinen. Ensimmäinen huolenaiheeni on luonnollisesti, saavatko kaikki Facebook-ystäväni ilmoituksen liittymisestäni dating-palveluun. Sovellus kuitenkin ilmoittaa ystävällisesti heti, että ystäviäni ei muistuteta asiasta.

Profiileja selatessani vastaan ei tule yhtäkään Facebook-kaveria. Tämä kielii ehkä siitä, että ainakaan toistaiseksi Facebook-dating ei ole saanut suomalaisten suurta suosiota.

Salainen ihastus -työkalun avulla voin valita Facebook-ystävistäni tai Instagram-seuraajistani tuttuja, joista olen kiinnostunut. Kun lisään jonkun salaiseksi ihastukseksi, hän saa ilmoituksen tapahtumasta, mutta henkilöllisyyttäni ei paljasteta. Jos kuitenkin salainen ihastus lisää myös minut ihastuksekseen, saamme tietää toistemme nimet.

Täällä olo on kuin ala-asteen diskossa.

Sinulle, joka kaipaat kutkuttavaa jännitystä kesääsi, ja jonka kiikarissa on jo kenties mielitietty.

3. Hinge – aidompia kohtaamisia

Nyt huumori huiskimaan, sillä Hinge perustuu pitkälti sukkeliin sutkautuksiin. Sovelluksen slogan ”designed to be deleted” – ”suunniteltu poistettavaksi” lupailee paljon.

Suurin ero muihin treffisovelluksiin on, että kuviin ja videoihin voi liittää hauskoja meemimäisiä letkautuksia, kuten ”tältä deittailu kanssani näyttäisi” tai ”älä näytä tätä äidilleni”.

Deittailemaan päästäkseen on myös jatkettava lauseita, kuten ”tarjoan ensimmäiset drinkit, jos…”. Ja mikä parasta: vastauksen voi jättää myös ääniviestillä, jonka muut voivat kuunnella profiilistani!

Tarjontaa tarkastellessani yllätyn, kuinka moni suomalainen on löytänyt tiensä tämän hetken humoristisimpaan treffipalveluun.

Tähän sovellukseen saatoin jopa koukuttua.

Hinge voi olla juttusi, jos etsit hauskaa ja huumorintajuista ympäristöä deittailulle etkä ota itseäsi liian vakavasti.

4. Tinder – se tuttu ja turvallinen

Treffisovellusten mersu, vai onko sittenkään?

Tässä applikaatiossa on niin sanotusti eniten kaloja meressä, joten valinnanvaraa riittää. Suomen suosituin deittisovellus on entuudestaan tuttu minullekin, ja peli alkaa olla pelattu läpi.

” Tinder on vähän kuin Linkedin.

Tinderiin on kuitenkin viimenäkemältä ilmestynyt uusia ominaisuuksia. Omat vibat -välilehdellä deittejä voi selata heidän mielenkiinnonkohteidensa perusteella. Käyttäjiä on niputettu ryhmiin, kuten ”luovat tyypit” ja ”herkuttelijat”.

Oma kokemukseni sovelluksesta on, että vaikka Tinder on käyttäjämääriltään suosituin, käyttäjien motivaatio todelliseen livetreffailuun on alhainen. Tinder on vähän kuin Linkedin – siellä pyöritään muistuttamassa omassa olemassaolosta ihan vain siksi, että kaikki muutkin ovat siellä.

Tinder on oiva valinta, jos tärkein kriteerisi on helppokäyttöisyys, ja kaipaat runsaasti valinnanvaraa.

5. Flirtini – juttuseuraa kesäiltoihin

Tämä sovellus on todella ulkonäkökeskeinen, sillä luodessani profiilia minun täytyy määrittää etnisyyteni sekä vartalonmuotoni. Vaihtoehdot ovat hoikka, keskikokoinen, muodokas, urheilullinen, kookas & kaunis tai ’mieluiten en kerro’. Valitsen viimeisimmän.

Seuraavaksi sovellus kysyy, millaisella vartalotyypillä ja etnisyydellä varusteltua deittikumppania sivustolta etsin. Minulle sopivia deittejä ehdotetaan siis puhtaasti ulkonäkömieltymysteni pohjalta.

Sovellus on selkeästi nimensä mukaisesti suunnattu flirttailuun, ja viestin voi lähettää jo ennen yhteyden syntymistä. Tämä ei välttämättä ole hyvä ominaisuus, sillä chattiin saattaa kilahtaa myös epätoivottuja viestejä.

Täältä en ehkä tulevaa aviopuolisoa lähtisi saalistamaan – ja vaikka lähtisinkin, tuskin löytäisin, sillä paikallinen tarjonta on parilla pyyhkäisyllä nähty.

Testaa Flirtiniä, jos ulkonäkö on sinulle tärkein osa deittailua, ja etsit vain kevyttä juttuseuraa.

6. Badoo – turhat roskiin samantien

Jackpot! Pääsen suodattamaan deittikumppaneita erilaisten ominaisuuksien perusteella. Sovellus näyttää minulle halutessani vain esimerkiksi parisuhdetta etsivät deittailijat, jotka ovat horoskooppimerkiltään jousimiehiä. Filtteriominaisuus on useissa kilpailijoiden sovelluksissa maksullisen tilauksen takana, joten yllätyn positiivisesti.

Voin seurata myös oman suosioni kehitystä muiden deittailijoiden keskuudessa suosio-mittarista – brutaalia mutta mielenkiintoista. Tykkäyslistalta näen kaikki minusta tykänneet, ja voin antaa heille halutessani vastatykkäyksen.

Tällä sovelluksella näyttää olevan paljon käyttäjiä, sillä keskustelupyyntöjä ja tykkäyksiä tulee heti runsaasti.

Kokeile Badoota, jos arvostat läpinäkyvyyttä ja tiedät tasan tarkkaan, millaista tyyppiä haet.

7. Happn – sijainti ratkaisee

Tämä deittiapplikaatio perustuu siihen, että se suosittelee minulle ensisijaisesti ihmisiä, joiden läheisyydessä olen hiljattain oleskellut. Happn näyttää pelottavan tarkasti myös kartalla sijainnin, jossa kohtaaminen on todennäköisesti tapahtunut.

Jostain syystä sovellus kysyy ensimmäisenä kokkaustaidoistani, ja vastaan olevani ”microwave master” eli mikromestari.

Applikaatio tarjoaa myös yhden ilmaisen videopuhelun deittini kanssa – ihan hyvä tapa selvittää, onko tyyppi varmasti kadulla kohtaamani komistus. Myös valikoimaa riittää, vaikka tästä applikaatiosta en ollut aiemmin kuullutkaan!

Happn on sinua varten, jos et uskalla lähestyä söpöä ohikulkijaa, vaan toivot löytäväsi ihastuksesi myöhemmin internetistä.

+ 3 muuta maininnan arvoista deittisovellusta:

HER: seksuaalivähemmistöille ja etenkin naisille suunnattu kohtaamispaikka.

Grindr: Maailmanlaajuisesti suosituin LGBTQ+-deittiappi, jossa erityisenä ominaisuutena mahdollisuus lähettää kuvia yksityisviesteillä.

Valo: Suomen suurin kristillinen deittipalvelu, josta löytää kristillisen arvomaailman jakavia treffikumppaneita.

