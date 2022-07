Vaihdoitko maidon kaurajuomaan? Asiantuntija kertoo, mitä silloin kannattaa huomioida

Me Naiset

Kaurapohjaisissa tuotteissa on yksi tärkeä ero lehmänmaitoon verrattuna. Siksi kannattaa olla tarkkana siitä, milloin niitä syö.

”Olemme vaihtaneet lähes kaikki maitotuotteet kaurapohjaisiin, koska ajattelemme, että esim. kauramaito ja kaurakerma sisältävät huomattavasti vähemmän tyydyttyneitä rasvahappoja. Syömme myös aamuisin kaurapuuroa ja käytämme runsaasti täysjyväkauraleipää. Haittaako runsas kauran käyttö esimerkiksi raudan imeytymistä ja onko muita haittoja?”

Asiantuntija vastaa:

Kysyjä on oikeassa ajatellessaan, että kaurapohjaisten maitovalmisteiden tyyppisten tuotteiden rasvan laatu on parempi kuin rasvaa sisältävien maitovalmisteiden. Kauratuotteiden rasva on yleensä kauran sekä rapsi- tai rypsiöljyn rasvaa eli pääosin pehmeää tyydyttymätöntä rasvaa.

Hammasterveyden vuoksi kauratuotteet on hyvä nauttia aterian yhteydessä, sillä niissä on niin sanottuja vapaita sokereita toisin kuin makeuttamattomissa maitovalmisteissa.

Vapaat sokerit aiheuttavat hampaiden reikiintymistä.

Täysjyväviljatuotteilla on kaksijakoinen rooli raudan suhteen. Toisaalta ne sisältävät rautaa, mutta toisaalta niissä olevat fytaatit heikentävät raudan imeytymistä. Kasvikunnan rauta on huonosti imeytyvää verrattuna eläinkunnan rautaan. Elimistön rautatila vaikuttaa sen imeytymiseen siten, että jos rautatila on huono, imeytyminen tehostuu.

Kasvikunnan raudan imeytymistä edistävät C-vitamiini, eläinproteiini ja orgaaniset hapot, joita on mm. hapankaalissa. Siis esimerkiksi marjat puurossa tai lihaleikkele leivällä edistävät raudan imeytymistä niin kaurasta kuin muistakin viljoista.

Viljatuotteista suositellaan täysjyvätuotteita niiden monipuolisen ravintosisällön vuoksi eikä haittoja niiden käytöstä ole osoitettu, päinvastoin. Poikkeuksen muodostavat harvinaisia suolisto-ongelmia sairastavat henkilöt, joille viljatuotteiden käyttö ohjeistetaan terveydenhuollossa heidän tilanteeseensa sopivaksi.

Asiantuntijana Ursula Schwab, ravitsemusterapian professori.

Juttu on ilmestynyt Hyvä Terveys -lehdessä.