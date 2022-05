Koko viikko vain itselle – testasimme hyvinvointiloman, jollaiselle yhä useampi nyt haluaa

Joogaa aamuin illoin, välissä hyvää ruokaa ja pötköttelyä aurinkotuolissa – siinäpä resepti hyvän olon lomaan.

Kello ei ole vielä aamukahdeksaa, mutta Mallorcan Capdeperan kylän hiekkarannalla jo tervehditään nousevaa aurinkoa.

Jos olisin Suomessa, kääntäisin vielä kylkeä sängyssä. Mutta olenkin joogaryhmämatkalla parinkymmenen muun suomalaisen kanssa, ja nyt otetaan hiki pintaan heti aamusta.

– Uloshengityksellä krokotiili, sisäänhengityksellä baby-kobra… Tavataan alaspäin katsovassa koirassa!

Punnerran krokotiiliksi hiekkaiselle joogamatolleni ja avaan rintakehän ylös kobraan. Pinkki aurinko nousee horisontissa, ja aallot lyövät rantaan.

Olen joogannut jo vuosia eri tunneilla, mutta nyt vasta tunnen tekeväni todellista aurinkotervehdystä.

– Hiekkaa se vain on! Saat samalla ihokuorinnan, jooga-opettaja Titta Skofelt kannustaa.

Viikon aikana luvassa on kaksi joogatuntia päivittäin: aamulla haastavampaa voimajoogaa, illalla palauttavaa yin-joogaa.

Olen joogaryhmämatkalla ensimmäistä kertaa, mutta moni muu ryhmässämme on jo konkari: joillakin on takana neljäkin saman matkanjärjestäjän joogamatkaa eri kohteisiin.

Ensimmäisenä päivänä en jaksa vielä edes kannatella käsivarsia suorina vaakatasossa soturissa. Mutta joogan loppurentoutus eli savasana on erilainen elämys kuin hämyisessä joogastudiossa: taivas on sininen ja ihoa hivelee lämmin tuuli.

Myös yin-joogan pitkiin venytyksiin on ihanaa antautua nurmikon kannattelemana.

Jännä nähdä, millaisen olon intensiivinen joogaaminen tuokaan ja voiko iltakukkujasta kehkeytyä viikon aikana aamuvirkku.

Pitkiin venytyksiin taipuminen tuntui ihanalta ulkoilmassa.

Stressiä pakoon

Jos etelään lähdettiin ennen rellestämään ja rötköttämään aurinkotuolissa, nykyään erilaiset aktiivi- ja hyvinvointilomat ovat yhä suositumpia.

Aurinkomatkojen ennen pandemiaa tekemän kyselyn mukaan 36 prosenttia suomalaisista haluaa pysyä aktiivisena lomallaankin.

Myös joogaopettaja Annukka Salonen on huomannut, että aktiivilomien suosio vain kasvaa. Annukka järjesti ensimmäisen joogamatkansa kymmenkunta vuotta sitten, jolloin hän veti 1–2 matkaa vuodessa. Juuri ennen pandemiaa hän veti jo 16 joogamatkaa vuodessa.

” Joogalomalla saa elää koko viikon täysin itselleen.

Minun joogamatkastani Mallorcalle on nyt jo pari vuotta aikaa – tein sen juuri ennen kuin pandemia sulki koko maailman.

Nyt matkailu on alkanut taas elpyä, ja joogamatkoja tulevalle kesälle on tarjolla niin matkatoimistoilla kuin joogakouluillakin.

Joogaloma on aina kokonaisvaltainen hyvinvointielämys. Joogan lisäksi lomalla oleellisia seikkoja ovat hyvä ruoka, uni ja aistielämykset kauniissa luonnossa.

– Ihmisten arki on yhä stressaavampaa, kun töissä ja kotona vaaditaan paljon. Joogalomalla saa elää koko viikon täysin itselleen, Annukka Salonen sanoo.

Joogalomia on joka lähtöön, joten matkaa varatessa itseltään kannattaa kysyä, miten helpolla haluaa päästä reissuun.

Joogaloman voi toki järjestää omatoimisestikin, mutta valmiille ryhmämatkalle on huomattavasti helpompi lähteä. Samalla välttyy turhalta stressiltä, kun matkajärjestelyjä ei tarvitse itse tehdä.

Kyllä tämä näkymä aina joogasalin voittaa!

Yksin vai yhdessä?

Joogamatkalle on helppo lähteä yksinkin, sillä juttuseuraa ja uusia ystäviä saa halutessaan helposti. Samanhenkiset ihmiset ovatkin joogamatkan suola.

Minäkin olen lähtenyt matkaan yksin. Aamupala-pöydässä juttelen vantaalaisen äidin ja tyttären kanssa. Äiti on ostanut matkan tyttärelleen valmistujaislahjaksi, mutta mielessä on ollut ollut omakin etu.

Äidin ja tyttären on tarkoitus on nautiskella joogasta, hyvästä ruuasta, hoidoista ja hieronnoista, mutta ennen kaikkea viettää aikaa yhdessä.

Rantaravintolassa taas tutustun ystävyksiin Minnaan ja Satuun, jotka ovat jooganneet yhdessä jo kaksikymmentä vuotta. Mallorcan-reissu on heidän ensimmäinen yhteinen joogamatkansa. Lapset ja miehet on jätetty kotiin. Joskus joogamatkat voivat olla hiljentymiseen keskittyviä retriittejä, mutta vielä Minna ja Satu eivät olleet valmiita sellaiseen. He halusivat loman, jolla voi puuhata muutakin kuin joogata ja meditoida.

Naiset kertovat, että haluavat panostaa omaan hyvinvointiin. Satu lisää, että hänestä on ollut hienoa huomata, että kroppa jaksaa ja vielä monen vuoden harrastamisenkin jälkeen voi oppia uutta.

Oman voiman lähteillä

Joogaopettaja on varoittanut etukäteen, että kolmas päivä on yleensä se haastavin. Itselleni vaikein päivä on kuitenkin ensimmäinen, kun kroppa on vielä lentomatkasta kankea.

Sen jälkeen olo vain paranee. Jo neljäntenä päivänä kädet pysyvät nätisti tärisemättä soturissa. Keho tuntuu vahvalta ja liikkuvalta.

Mutta joogalomallakaan kaikki ei aina mene kuin zen-oppikirjassa.

” Joinakin aamuina saamme joogata autiolla rannalla, toisina taas traktori kauhoo merilevää samalla, kun saksalaisturistit saapuvat aamu-uinnilleen.

Silti aurinko aina nousee ja minä hengitän. Saan itse päättää, kumpaan keskityn: ulkoisiin muuttuviin tekijöihin vai pysyvään, elämää ylläpitävään voimaan sisälläni ja taivaalla.

Oivallan, että ilman haasteita ei voi kehittyä – oli kyseessä sitten mielenhallinta tai joogasoturi.

Jos haluaa löytää oman voimansa ja todellisen hyvän olon, on kestettävä pientä epämukavuutta.

Tämä oivallus on minulle viikon tärkein anti.

Pakollinen lomavarvaskuva joogamatolla.

Mitä jäi käteen?

Huomaan myös, että joka-aamuinen jooga on herätellyt keskivartalon voiman eloon ja tehnyt ihmeitä: olen oppinut luottamaan kehoni voimiin – vieläpä ennen auringonnousua!

Hyvän olon lisäksi olen saanut kotiin viemisiksi liudan tekniikkavinkkejä, joilla saatan syventää omaa harjoitustani.

Viimeisenä lomapäivänä herätyskelloni soi jo kuuden jälkeen. Kävelen aamun pimeydessä joogamatto kainalossani rantaan.

Vaikka taivas on vielä pilvessä, meren pauhu kutsuu meditoimaan ennen viimeistä aamujoogaa. Suljen silmät, hengitän meren tuoksua ja kuuntelen.

Voisin vannoa, että aallot sanoivat: ”Elämä on nyt – ota siitä kaikki irti!”

Näin päivät soljuivat joogalomalla

Aamu alkoi kello 7.30 dynaamisella voimajoogalla rannalla, minkä jälkeen oli aamiainen.

Päivällä sai tehdä mitä huvittaa: lähteä minijunalla tai kävellen läheiseen Cala Ratja-dan kaupunkiin, makailla hotellin altaalla tai ottaa päiväunet. Jotkut vuokrasivat auton ja hurauttivat pohjoisrannan vuorille tai Mallorcan pääkaupunkiin Palmaan. Itse panostin palautumiseen eli savasanaan aurinkotuolissa. Miten luksusta vain olla!

Kello 17 oli palauttava yin-jooga hotellin nurmikolla ja sen jälkeen ryhmän yhteinen illallinen hotellilla – ja sitten kutsuikin jo uni!

