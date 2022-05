Aiemmin Hiru, 28, eristettiin joka kuukausi menkkamajaan, jossa olosuhteet olivat karut – näin vesihana muutti hänen elämänsä

Me Naiset

Me Naiset

Länsi-Nepalissa sijaitsevan Khandesworin kylän naisten elämä on mullistunut sen jälkeen, kun kylän saatiin juokseva vesi. Samalla on alkanut väistyä ikivanha perinne, jonka mukaan nainen on kuukautisten aikaan saastunut.

Hiru Bohara on onnellinen uudesta vaaleanpunaisesta hanastaan, jonka ansiosta hänen elämänsä on nykyään paljon helpompaa.

Vielä muutama vuosi sitten nepalilainen Hiru Bohara, 28, joutui kuukautisten ajaksi eristyksiin “menkkamajaan”. Se oli lehmille tarkoitettu vaja, jossa Hiru nukkui maalattialla, joskus yksin, joskus muiden naisten kanssa.

Yöt olivat kylmiä. Talvisin lämpötila vuoristossa painuu pakkasen puolelle, ja Hirun kotikylässä voi sataa paljon lunta.

– Etenkään talvella meillä ei ollut tarpeeksi vaatteita ja olimme usein kuumeessa tai flunssassa. Vajassa oli myös likaista eikä meille aina tuotu tarpeeksi ruokaa, Hiru kertoo.

Kuukautiset ovat Länsi-Nepalissa yhä tabu, ja niin kutsuttu chhaupadi-perinne on voimissaan monin paikoin, vaikka se kiellettiin Nepalissa jo vuonna 2005.

Chhaupadi tarkoittaa käytäntöä, jossa jokin asia tai henkilö on niin epäpuhdas, ettei siihen voi koskea.

Naisten on ajateltu olevan sellaisia kuukautisten aikaan. Kaikki, mihin epäpuhdas henkilö koskettaa, muuttuu myös epäpuhtaaksi.

Siksi naiset eivät ole saaneet laittaa ruokaa, syödä maito- tai lihatuotteita eivätkä käydä edes hakemassa vettä kylän yhteisestä lähteestä. Jopa lehmän on ajateltu saastuvan, jos epäpuhdas nainen käyttää sen maitoa.

Ruoka Nepalissa on riisi- ja linssipainotteista, ja ilman eläintuotteita naiset kärsivät usein kuukautisten aikana energiavajeesta. Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen on ollut myös vaikeaa.

Vielä viime vuosinakin naisia on jopa kuollut Nepalissa eristyksen seurauksena.

Kylän naiset ovat alkaneet käyttää viime vuosina kuukautissuojia ja he ovat opetelleet tekemään itse kestositeitä.

Vettä vartin matkan päästä

Hiru asuu Nepalin länsiosassa, kaukaisessa 1 700 asukkaan vuoristokylässä nimeltään Khandeswori.

Kylä ei ole näppärien kulkuyhteyksien päässä: lähimmästä pienestä kaupungista Marmasta pitää ensin ajaa autolla pari tuntia serpentiinitietä, jonka jälkeen on edessä viiden kilometrin vaellus – 800 metrin nousulla.

Khandeswori on noin 2 800 metrin korkeudessa, ja vielä perilläkin polut viertävät jyrkästi. Kylän asukkaat pinkovat kuitenkin mäkiä ylös tottuneen näköisesti.

Chhaupadi-perinne ei ole ollut ainoa raskas taakka seudulla naisten kannettavaksi. Nepalin maaseudulla muuttavat perinteisesti naimisiin mentyään miehen kotiin, jossa myös appivanhemmat yleensä asuvat. Kotityöt jäävät naisten harteille.

Niihin kuuluu myös veden sekä polttopuun kantamista.

– Aiemmin lähin vesilähde oli yli 15 minuutin kävelymatkan päässä. Tavallisena päivänä saatoin hakea vettä kolme kertaa, ja useamminkin, jos piti käyttää vessaa tai peseytyä, Hiru kertoo.

Kuukautisten aikaan Khandesworin naiset ovat hakeneet veden muista, pienemmistä ja yleensä vielä kauempana olevista lähteistä.

Mutta nyt muutoksen tuulet puhaltavat! Viime vuodesta lähtien kylän jokaisessa talossa on ollut oma vesihana että vessa.

Hanat on rakennettu Rural Village Water Resource Management Project -hankkeen tuella. Suomi on yksi hankkeen rahoittajamaista.

Khandesworin kylä on vuorten ympäröimä, eikä sinne ole autotietä.

Hirun talon pihalla nököttää iso vaaleanpunainen möhkäle, jonka kyljessä on hana. Kylät valitsevat yhteisesti hanojen värin, ja kaikki maalataan samanvärisiksi. Hiru on onnellinen omasta pinkistä hanastaan.

– Nyt voin käyttää niin paljon vettä kuin haluan, ja peseytyminen on paljon helpompaa.

Khandeswori on yksi noin 1 400 kylästä, joihin on hankkeen avulla rakennettu vesihanoja, vessoja ja kasvihuoneita.

Yhteensä noin 70 miljoonan euron hankkeesta Suomen rahoitusta on noin 15 miljoonaa. Myös EU on rahoittanut hanketta 20 miljoonalla eurolla. Yksi vesijärjestelmän rakentamisen ehdoista on ollut se, että myös Nepalin valtio ja kunnat osallistuisivat sen rahoittamiseen.

Hanke toteutettiin pääosin paikallisen työvoiman avulla, jolloin myös osaaminen jää kylään.

Tavat muuttuvat hitaasti

Hanojen lisäksi jokaiseen kotiin on omakustanteisesti rakennettu kyykkyvessa, ja uloste johdetaan asialle tarkoitettuun kuoppaan. Aiemmin vessana käytettiin esimerkiksi riukuja ja lähimetsää, jolloin ulostetta joutui helposti myös lähteisiin ja sitä kautta juomaveteen.

Nyt on päästy siitäkin ongelmasta.

Vesiprojektin yhteydessä on kampanjoitu myös naisten oikeuksien edistämiseksi. Kaikissa hankkeeseen liittyvissä työryhmissä oli vaatimuksena, että puolet osallistujista olisi naisia. Projektin paikalliset työntekijät ovat käyneet kodeissa juttelemassa muun muassa kuukautisperinteistä ja niiden haittavaikutuksista.

– Aiemmin kukaan ei kritisoinut chhaupadia, joten en tullut ajatelleeksi, että asiat voisi olla toisin. Nyt olen ymmärtänyt, että asiat voi tehdä toisinkin. Olen onnellinen siitä, että olen oppinut jotain uutta, Hiru sanoo.

Uudet ajatusmallit ovat tärkeitä, sillä usein vanhempi sukupolvi – ja varsinkin anopit – vaativat että perinteitä kunnioitetaan.

– Jos minulla on kuukautiset, appivanhempani eivät vieläkään syö laittamaani ruokaa. En myöskään saa käydä temppelissä kuukautisten aikaan, vaikka ei se minusta olisi ongelma, Hiru sanoo.

Hiru toivoo tyttärelleen Syaralle helpompaa elämää kuin hänellä itsellään on ollut ja että Syaralla olisi mahdollisuus opiskella.

Hirulla on kaksi lasta, 6-vuotias poika ja 6 kuukautta vanha tyttö. Hän on kokenut kaksi erilaista synnytystä; esikoisen syntyessä kylään ei tullut vielä vettä, ja chhaupadi-perinne oli voimissaan. Naisten on ajateltu olevan epäpuhtaita myös synnytyksen jälkeen, eivätkä he saaneet toipua kotona. Naisten piti kantaa itse vetensä ja polttopuunsa nopeasti heti synnytyksen jälkeen, ja se johti usein komplikaatioihin.

Sukupolvien välinen kuilu

Vaikka ajat ja tavat muuttuvat Khandesworissakin, sukupolvien välillä on yhä kuilu. Se tulee nopeasti ilmi, kun jututtaa kylän vanhempaa väkeä. 88-vuotias Jasima Bohara (ei lähisukua Hirulle) istuu polun varrella ihmettelemässä muuttuvaa maailmaa.

Hänestä oli hyvä asia, että naiset pidettiin erillään kuukautisten ajan.

– Kuukautisten ajan naiset ovat epäpuhtaita, ja heidän ei pitäisi koskea mihinkään. Tabut ovat jumalten luomia ja ihmisten pitäisi noudattaa niiden käskyjä. Mutta ajat ovat outoja, Jasima virkkoo.

Jasima asui itse aikoinaan aina kuutismajassa tavan vaatimat viisi päivää. Hänen miniänsä ei noudata enää perinnettä, mutta se ei ainakaan Jasiman mukaan ole aiheuttanut suurempaa eripuraa heidän välilleen.

– Minkä minä sille voin, jos toinen ei halua seurata tabuja?

Jasima Boharan mielestä vanhoja tabuja ei kannattaisi murtaa, mutta hänestä jokainen saa silti tehdä mitä itse haluaa.

Jasima ei myöskään ole täysin tyytyväinen uusiin vesihanoihin. Hän piti enemmän vesilähteestä, josta hän haki vettä nuorempana – siitäkin huolimatta, että lähde kuivui välillä auringossa niin, että vettä piti hakea öisin.

– Lähteen vesi oli puhdasta, mutta epäilen, että näissä vesisäiliöissä ui sammakoita.

Jasima kuitenkin myöntää sen olevan hyvä asia, että vanhukset ja muut huonosti liikkuvat ihmiset saavat nykyään helpommin vettä.

Kuukautissiteitä automaatista

Kurkataan Khandesworin kylän kouluun, joka on iso kivirakennus. Huoneet ovat askeettisia opetustaulua ja penkkejä lukuun ottamatta.

Indra Rukaya, 18, käy koulun viimeistä luokkaa. Hän asuu arkisin setänsä luona Khandesworissa, koska hänen kotinsa on kolmen tunnin kävelymatkan päässä koulusta.

Ennen kuin kuukautisiin liittyviä sääntöjä höllennettiin, Indra ei saanut tulla kouluun kuukautisten aikana. Silloin hän ei saanut muistiinpanoja oppituntien sisällöstä ja jäi koulussa jälkeen.

Kun Indralta kysyy, onko pojilla epäreilu etulyöntiasema tyttöjen kuukautispoissaoloihin nähden, hän kuitenkin tulistuu.

– Ei se toimi sillä tavalla! Me tytöt pärjäämme yhtä hyvin kuin pojat, ja olemme hyvin kilpailunhaluisia. Onhan sääntöjen höllentäminen helpottanut koulunkäyntiä, mutta pärjäsimme kyllä pojille ennen sitäkin, hän sanoo.

18-vuotias Indra (kolmas vasemmalta) käy viimeistä luokkaa. Koulunkäynti on mukavampaa, kun vessat ovat siistimpiä ja juomavettä ei tarvitse tuoda itse mukana.

Kylän naiset tutustuivat myös kuukautissuojiin vasta vesihankkeen myötä. Niiden puuttuminen oli aiemmin olennainen syy siihen, miksi tytöt jäivät kuukautisten aikana kotiin. Nykyään siteitä voi ostaa marketista, ja vesiprojektin kylkiäisenä kylän naisille on järjestetty kursseja, joilla opetellaan tekemään kestositeitä itse.

Jos kuukautiset alkavat kesken koulupäivän, tyttöjen vessassa on myös automaatti, josta saa siteen ilmaiseksi. Uudet vesihanat helpottavat hygieniasta huolehtimisessa.

– Aiemmin koululla oli yksi iso vesitankki pihalla, ja meidän piti tuoda omat juomavedet kotoa. Myöskään vessassa ei ollut vettä saatavilla, ja me tytöt välttelimme vessaan menemistä, koska se oli ällöttävä, Indra kertoo.

Khandesworin koulun uuden vessan kylkeen on maalattu kuukautishygieniassa opastava taulu.

Ei mikään yksityisasia

Tyttöjen koulutusnäkymät ovat parantuneet Khandesworissa myös toisella tavalla: viime aikoina kylän kouluun on lisätty luokkia aina 12. luokkaan asti, mikä vastaa suomalaisen lukion oppimäärää.

Aiemmin jatko-opintoihin piti lähteä muualle, ja siihen tyssäsi monen tytön koulutaival.

Indra haluaisi lukion jälkeen opiskelemaan Dhangadin yliopistoon, joka on reilun päivän automatkan päässä.

– Opiskelu maksaa, mutta vanhempani ovat puhuneet rahoittavansa opintoni, jos pärjään koulussa hyvin.

Mutta vaikka koulussa asiat ovat muuttuneet, Indran kotona noudatetaan vielä perinteitä.

Kuukautisten ajan hänen pitää pysytellä huoneessaan, eikä hän saa laittaa ruokaa.

– Se on välillä hankalaa, jos olen yksin kotona ja tulee nälkä. Silloin pitää odottaa, että joku tulee kotiin ja voi tuoda minulle syötävää.

Indra ei kuitenkaan riko sääntöjä, edes silloin kun on hyvin nälkäinen. Hän kunnioittaa äitinsä tahtoa. Indran mukaan hänen äitinsä ei ole kovin konservatiivinen, vaikka haluaakin seurata tiettyjä perinteitä.

Perinteistä puhutaan tietysti myös koulussa. Indra kertoo, että 8. luokalla heillä oli terveystiedossa luku ihmisen biologiasta, lisääntymisestä ja kuukautiskierrosta. Silloin puhuttiin myös chhaupadista ja tabuista.

Indra näkee perinteessä myös hyviä puolia. Hänen ikäisillään tytöillä on harvoin vapaa-aikaa. Koulupäivän jälkeen tytöt auttavat kotiaskareissa, hoitavat lehmiä ja muita kotieläimiä sekä kasvimaata – paitsi kuukautisten aikana. Menkkatauko voi tuntua pieneltä lomalta.

– Mutta tietenkin haluaisin, että asiat muuttuisivat, Indra sanoo.

Länsimaissa kuukautiset ovat naisten yksityisasia. Nyt, kun Khandesworissakin voi käyttää jo siteitä, naiset voisivat pitää ne salassa. Indran mukaan se ei kuitenkaan ole vaihtoehto.

– Kuukautiset ovat yhteisöllinen asia, ja meiltä odotetaan, että kerromme, kun meillä on ne, Indra sanoo.

Koulun vessassa on nykyään automaatti, josta saa kuukautissiteitä.

Vuosiansiot 300 euroa

Vesihanke aloitettiin Nepalissa jo vuonna 2006. Tänä vuonna on lopputarkistusten aika. Sen jälkeen suomalaisten panos hankkeessa päättyy.

Hanat on rakennettu paikallisen työvoiman avulla, ja oletus on, että kyläläisillä on sekä taitoa että halua pitää hanat toimivina myös jatkossa.

Vedestä peritään tällä hetkellä pientä maksua, jolla palkataan pari osa-aikaista työmiestä pitämään vesiputket kunnossa.

Vesihanat ovat vapauttaneet naisilta paljon aikaa, mutta niistä ovat hyötyneet myös muut kyläläiset.

Kylissä on pystytty panostamaan viljelyyn, ja niihin on rakennettu kasvihuoneita. Kasvihuoneet ovat ehkä vaatimattomia, mutta sato on monipuolistanut ruokavaliota. Kasvihuoneissa voi kasvattaa myös muita kuin kauden vihanneksia, ja niitä voi yleensä myydä vähän kalliimmalla.

Hirulla ei ole kasvihuonetta, mutta hänellä on kasvimaa ja muutama lehmä. Niillä hän pystyy ruokkimaan perhettään ympäri vuoden, mutta myytäväksi asti ruokaa ei jää.

Perheen taloudellinen tilanne on melko huono, sillä Hirun mies Gaurav on työtön, joitakin pätkätöitä lukuun ottamatta.

Sellaisia tekee myös Hiru.Työt voivat olla kantotöitä tai kivien murskaamista. Hiru kertoo perheen tienaavan yhteensä noin 40 000 rupiaa vuodessa, mikä on vain vähän yli 300 euroa.

– Mutta rahat riittävät meille. Ostan harvoin mitään, koska tuotamme kaiken tarvitsemamme itse.

Kylässä on yleisesti ongelmana, että miehille ei löydy tarpeeksi töitä. Siksi moni lähteekin esimerkiksi Intiaan kausitöihin ja jättää kodinhoidon vaimolleen.

Miehen toimettomuus saattaa myös tarkoittaa jännitteitä kotona, sillä miehelle ei kotitöiden teko perinteisesti kuulu.

Osa miehistä kuitenkin auttaa niissä mielellään, kuten Hirun puoliso Gaurav.

– Gaurav auttaa minua paljon kotona, hän on aina osallistunut, mitä tulee viljelyyn ja eläinten hoitoon, Hiru kehuu.

Tulevaisuudessa Hiru kuitenkin toivoo, että hänen lapsensa saisivat paremmat mahdollisuudet elämään kuin mitä hänellä on ollut. Ja että lapsilla olisi mahdollisuus opiskella, hankkia kunnon ammatit ja turvata niin elantonsa.

Vesihanat ovat jo askel sitä kohti.

Lue lisää: Millaista on olla köyhä nuori nainen Suomessa? Aada, 20, ja Riina, 25, kertovat: ”Ei tästä voi mennä kuin ylöspäin”

Lue lisää: Miksi naisilla yleisiin sairauksiin on yhä vaikea saada apua? ”Ensin ei otettu tosissaan, sitten ei tiedetty mikä minulla voi olla”