Hajamielisyys on normaalia, mutta milloin muistista pitäisi huolestua? Aivoasiantuntija listaa 3 esimerkkiä ja kertoo, mitä aivot tarvitsevat eri ikävaiheissa

Aivoasiantuntija Mona Moisala lohduttaa, että arjen hajamielisyys on yleistä eikä siitä kannata huolestua. Mitkä sen sijaan ovat hälytysmerkkejä?

Kukapa meistä ei olisi kokenut tilannetta, jossa ihmisen nimi ei vain tule mieleen. Tai avaimet unohtuvat kotiin. Tai että etsii silmälasejaan, jotka keikkuvat otsalla.

Aivoasiantuntija, psykologian tohtori Mona Moisala kuitenkin lohduttaa, että arjen hajamielisyys on yleistä eikä siitä kannata huolestua.

– Aivojen työmuisti on rajallinen, joten on luonnollista, että joitakin asioita putoaa pois, jos muistettavaa on paljon, Moisala sanoo.

Nämä sen sijaan ovat hälytysmerkkejä muistin liiasta kuormittumisesta: läheisten ihmisten nimet eivät tule mieleen, puhelin unohtuu esimerkiksi jääkaappiin tai toiset alkavat huolestua ja huomautella unohtelustasi. Tällöin kannattaa jutella asiantuntevan lääkärin kanssa.

” Yksikin läheinen ihmissuhde on hyödyllinen aivoterveyden kannalta.

Onneksi aivojen hyvinvoinnista voi huolehtia läpi elämän, sillä aivot pysyvät muovautuvaisina eli kehittyvinä elämän loppuun asti.

Tätä aivosi tarvitsevat eri elämänvaiheissa:

Lapsuudessa ja nuoruudessa: Miten hyvin nukuit viime yönä?

Aivot kehittyvät eniten lapsena ja nuorena, joten ne tarvitsevat paljon unta. On tärkeää sulkea älylaitteet viimeistään tuntia ennen nukkumaanmenoa, jotta nukahtaminen helpottuu ja aivot saavat tarpeeksi laadukasta unta. Somettaminen liian myöhään voi heikentää unen laatua ja myöhäistää nukahtamista. Tämä heijastuu herkästi seuraavaan päivään, jolloin keskittyminen ja uusien asioiden oppiminen on vaikeampaa.

Keski-iässä: Milloin viimeksi näit ystävääsi?

Joidenkin tutkimusten mukaan merkitykselliset ihmissuhteet ovat yksi tärkeimmistä dementialta suojaavista tekijöistä. Yksikin läheinen ihmissuhde on hyödyllinen aivoterveyden kannalta.

Vanhuudessa: Mitä voisit tehdä tänään toisin kuin eilen?

Uudet virikkeet synnyttävät uusia hermoyhteyksiä aivoissa ja suojaavat siten dementian vaikutuksilta. Keksi siis itsellesi pieniä, arkisia aivohaasteita ja riko säännöllisesti rutiineja: kävele eri reittiä kauppaan tai tee asioita toisella kädellä kuin tavallisesti.

Läpi elämän:

Riittävä, hyvälaatuinen uni, päivittäinen liikunta, monipuolinen ravinto, sosiaaliset kontaktit ja mahdollisuus oppia uusia asioita ovat tärkeitä aivoterveydelle läpi elämän.

Juttu on alun perin julkaistu Kodin Kuvalehdessä maaliskuussa 2021.

