Heli Mäenpää pyörittää design-kodissaan rescue-koirien vanhain- ja saattohoitokotia. Helin mielestä jokainen koira ansaitsee kuolla arvokkaana ja rakastettuna.

Sergellä on selkärangan rappeuma, nivelrikko ja hauli olkapäässään.

Alman syöpä on levinnyt koko vartaloon.

Valolla on sydänvika. Sen voi kuulla sen hengityksen raskaasta rohinasta.

Mortilla on suussa enää murto-osa hampaista.

Luckyllä on vain yksi silmä.

Serge, Alma, Valo, Mortti ja Lucky ovat kaikki enemmän tai vähemmän elämänsä loppumetreillä ja asuvat Heli Mäenpään kanssa salolaisessa omakotitalossa. Tai ei Helin koti oikeastaan mikään tavallinen talo ole: hän pyörittää siellä rescue-koirien vanhain- ja saattohoitokotia.

Ensimmäisenä tuli Serge Moskovasta. Kun kolmijalkainen vanhaherra ja Heli kohtasivat ensimmäisen kerran loppuvuodesta 2019, Serge oli vielä niin lihava, että kävely oli vaikeaa.

Sitä ei enää Sergestä uskoisi – sen verran solakasti kaveri nyt liikkuu ja hakeutuu rapsutettavaksi. Kuin se olisi Helin huomassa nuorentunut.

Alku Sergen kanssa ei ollut kuitenkaan helppo.

– Se repi vaahtomuovipatjan palasiksi nenäni edessä. Ajattelin, että hirveä koira, ei yhtään minun oloinen. Nyt Serge on yksi rakkaimmistani.

Heli ei valitse adoptoitavaa koiraa ulkoisin perustein. Heli ajattelee, että hänen tehtävänään on valita koira, joka tarvitsee häntä eniten.

– Koira valitsee minut, minä en valitse koiraa.

Moskovalaisella Sergellä on hauli olkapäässä. Hauli kertoo, että sitä on jossain vaiheessa sen elämää ammuttu.

Arvokas loppu, kaikille

Helin elämä muuttui vuoden 2019 lopussa, kun hän, Kalliossa Toisella linjalla asunut citysinkku, päätti ostaa talon Salosta, Lahnajärven rannalta.

Markkinoinnin ja brändäyksen parissa yrittäjänä työskentelevä Heli halusi omien sanojensa mukaan ”downshiftata pysyvästi”, mutta yksi isoimmista syistä muutolle oli Helin haave. Hän oli jo pitkään halunnut asua paikassa, johon voisi ottaa asumaan sellaisia kodittomia koiria, joita kukaan muu ei halua – eli vanhoja ja sairaita. Syntyi ajatus vanhain- ja saattohoitokodista.

– Näen, että koirien pitäisi kuolla arvokkaasti ja rakastettuna. Syödä herkkuja loppuelämänsä.

Helin luona asuu kahdeksan rescue-senioria: Leika, Bambi, Serge, Lucky, Mortti, Alma, Siro ja Valo.

Leika oli Helin ensimmäinen rescue, ja se tuli Helin Kallion kotiin puolivuotiaana. Heli kuvailee Leikaa lempeäksi ja pehmeäksi, rauhalliseksi laumanjohtajaksi.

Leika ja Bambi asuivat Helin kanssa jo Kalliossa, mutta muut ovat tulleet Helille viimeisen kahden vuoden aikana. Kaksi koirista on suomalaista kodinvaihtajaa, ja loput kuusi ovat tulleet rescue-koirajärjestöjen kautta Venäjältä tai Romaniasta.

Kukaan ei tiedä koirien tarkkaa syntymäpäivää, mutta kaikki ovat kymmenen vuoden hujakoilla. Ihmisen iässä ne olisivat noin seitsemänkymppisiä.

Kehnoista oloista

Rescue-koiralla tarkoitetaan koiraa, joka on sijoitettu uuteen kotiin kodittomuuden jälkeen. Koiran menneisyydestä ei useinkaan tiedetä juuri mitään, ja usein sen elinolot ovat olleet kehnot.

Koira on voinut olla katukoira, elänyt koiratarhalla koko ikänsä, tai sitten sen omistajat ovat hylänneet sen, syystä tai toisesta. Esimerkiksi Baltian maissa maaseuduilla on yleistä, että koiran nähdään kuuluvan tiettyyn taloon. Kun muutto tulee, koiraa ei oteta mukaan, vaan se jätetään entiseen kotiin.

Suomeen kodittomia koiria tuodaan Baltian lisäksi muun muassa Espanjasta, Venäjältä ja Romaniasta vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen toimesta. Pelkästään Romaniassa kulkukoiria arvellaan olevan yli kaksi miljoonaa, ja Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan koko maailmassa elää koiria kaduilla yli 200 miljoonaa. Koirien lukumäärä kasvaa jatkuvasti, sillä niiden lisääntymistä on mahdotonta estää esimerkiksi steriloimalla.

Suomalaisen korvaan se, että koira hylätään muuton vuoksi kuulostaa absurdilta. Tämä on kuitenkin muun maailman todellisuus.

Helin mukaan Suomessa koirat nauttivat poikkeuksellista arvostusta.

– Suomessa koira on perheenjäsen, mutta esimerkiksi Romaniassa ei. Siellä koirat ennemmin hylätään kuin lopetetaan, Heli sanoo.

Bambi tuli Helille aluksi Kallion asuntoon kotihoitoon kuntoutumaan, sillä sen molemmat takajalat olivat murtuneet. Lopulta Heli päätti adoptoida Bambin pysyvästi.

Heli on vieraillut venäläisillä koiratarhoilla ja nähnyt, kuinka huonokuntoisia koiria niissä pahimmillaan on. Suomessa sairaan eläimen lopettaminen nähdään palveluksena koiralle, jos sen elämä ei sairauden vuoksi ole enää riittävän täysipainoista.

– Venäjällä ja Romaniassa ei haluta leikkiä jumalaa – ajatellaan, että luonto hoitaa kyllä.

Korkea arvostus näkyy Suomessa Helin mielestä kuitenkin ainoastaan koiria kohtaan. Suomen eläinsuojeluyhdistyksen mukaan kissoja hylätään Suomessa vuosittain ainakin 20 000.

– Tämä on surullista. Kohtelemme Suomessa kissoja samalla tavalla, kun muualla maailmassa kohdellaan koiria.

Mistä hyvä koti koiralle?

Helin koti on upea: tällaisessa vanhainkodissa kuka tahansa viettäisi mielellään elämänsä viimeiset vuodet. Seinät on maalattu trendikkäällä tummanvihreällä ja design-kalusteet houkuttavat levähtämään kahvikupin kera. Kodin erottaa sisustuslehdestä vain sohvien hento koirankarvaverhoilu sekä koirien pedit, joita on olohuoneessa siellä tällä.

Teräväkorvainen Bambi nukkuu tuolilla, Serge puolestaan leikkii ruokakipon kanssa vaahtomuovipatjalla. Sergen takana olevista isoista terassin ikkunoista avautuu näkymä Lahnajärven jäälle, jolla istuu muutama pilkkijä.

Mustavalkoinen Siro loikoilee Helin jaloissa, mutta sen silmät tuikkivat tarkkaavaisina. Siro on suomalainen kodinvaihtaja. Sillä on ollut monia ongelmia, muun muassa eroahdistusta.

– Tämä on Sirpan neljäs ja viimeinen koti, Heli sanoo.

Hänellä on koiralle lempinimi.

Heli on aina ollut koiraihminen. Ennen rescueita hänellä oli dalmatiankoira Lempi, joka eli 15-vuotiaaksi. Kuvassa taka-alalla Bambi, ja etummaisena Serge.

Suomessa on eläinsuojelulaki, jonka tarkoitus on suojata eläimiä kivulta ja kärsimykseltä. Helin mukaan on kuitenkin naiivi ajatus, etteivätkö jotkut silti kohtelisi Suomessa koiria kaltoin.

Helin mukaan kaltoinkohtelua voi olla ihan tavallisessa kodissa: koiran tarpeiden laiminlyöntiä, heitteillejättöä, huutamista ja myös fyysistä väkivaltaa.

Koira on saatettu ottaa hetken mielijohteesta, eikä sen tarpeita ymmärretä. Koiraa saatetaan myös kouluttaa väkivallan keinoin.

Helin mukaan yksi suurimmista ongelmista ihmisen ja koiran välillä on se, että ihminen ei puhu enää ”koiraa”.

– Yritämme sopeuttaa ne meidän elämäämme. Ihmettelemme, kun koira kärsii yksinolosta, vaikka olemme päivittäin tuntikausia poissa. Koira kaipaa enemmän ihmistä kuin toista koiraa, Heli sanoo.

Heli toivookin, että koirasta haaveilevat olisivat realistisia omia resurssejaan ja voimavarojaan kohtaan. Hänestä koiraa pohtiessa pitäisi ottaa huomioon myös koiralle lajityypilliset ominaisuudet olipa kyseessä sitten rotukoira tai sekarotuinen. Eli ei mietittäisi vain perheelle sopivaa koiraa, vaan myös sitä, millainen perhe sopii koiralle.

Yksisilmäinen Lucky nauttii päivänokosista Helin makuuhuoneen koirien sohvalla. Tosin, mikään muukaan sohva ei ole koirilta kielletty.

Suomalaisia kodinvaihtajia

Lauman toinen suomalainen kodinvaihtaja on kotoisin husky-tarhalta. Kun koronapandemia alkoi, pitkälti turistien varassa olevat vetokoiratarhat jäivät ilman asiakkaita. Isoilla tarhoilla koiria saattaa olla satoja. Koirille etsittiin uusia koteja muun muassa sosiaalisessa mediassa. Ja niin yksi koirista tuli Helille.

– Pyysin koirista vanhinta. Tarhan pitäjä tarjosi koiraa, joka oli hänelle kuulemma yksi tärkeimmistä.

Kun koira marraskuussa 2020 saapui Lahnajärvelle, se oli laiha ja pelokas, ja sen suu haisi kamalalta ja hampaita piti poistaa.

– Mietin, että jos tämä oli tarhan pitäjälle koirista kaikista rakkain, missä kunnossa ne muut koirat sitten ovat.

Heli vastustaa eläimillä tehtyä viihdettä. Hän on nähnyt sen, miten huonoon kuntoon ihmisten viihdytykseen käytettävä eläin voi huonoimmillaan mennä.

– Tämä vetokoira ei käyttäydy enää lajilleen tyypillisesti. Ulkona se ei haistele, vaan tekee tarpeensa vauhdissa. Se on tottunut vain menemään eteenpäin, Heli sanoo.

” Mikä minä olen sanomaan, mikä eläin saa elää.

Helin rakkaus eläimiin näkyy kodin seinillä olevassa valokuvataiteessa ja tapeteissa, mutta myös hänen arvoissaan. Heli on itse vegaani, ja hän pyrkii syöttämään koirillekin mahdollisimman paljon vegaaniruokaa. Helistä tuntuisi tekopyhältä arvottaa koiria muita eläimiä korkeammalle.

– Mikä minä olen sanomaan, mikä eläin saa elää, Heli pohtii.

Vähän huonompia koiria?

Mutta nyt Mortilla on asiaa. Se seisoo keskellä olohuonetta ja haukahtelee kuuluvasti, kuono koholla.

– Sillä on tylsää ja se komentaa, selventää Heli.

Ihan kuin se sanoisi: Täällä se emäntä vain löpisee ja juo kahvia vieraiden kanssa.

– Mortti oli ollut minulla 10 kuukautta, ennen kuin se uskalsi ensimmäisen kerran komentaa. Puolisokeana se ei oikein tiedä, mihin päin sen pitäisi komento osoittaa.

Pian Mortti jo kiehnää Helin jalkaa vasten.

– Hieno poika, Heli juttelee ja silittää Mortin otsaa.

Heliltä on joskus kysytty, miksi hän – tai muut rescue-koiran haluavat – eivät sitten adoptoi koiraa Suomesta, jos meilläkin kerran on kotia kaipaavia koiria. Helin mukaan Suomessa kotia etsiviä koiria on kuitenkin sen verran vähän, että niitä ei riitä kaikille halukkaille. Tämä on toki myös positiivinen asia.

– Yleensä Suomessa kiertoon laitettavat koirat ovat isoja kooltaan eivätkä välttämättä sovellu jokaiseen kotiin, esimerkiksi kerrostaloon tai lapsiperheeseen.

Heli sanookin, että rescuen kanssa on varauduttava kaikkeen, tuli se sitten Suomesta tai ulkomailta. Koska kodittoman koiran menneisyydestä ja kohtelusta ei tiedetä juuri mitään, vanhat traumat saattavat näkyä koiran käytöksessä vuosienkin päästä. Tästä syystä rescue-koira ei sovi kaikille, vaan koiran adoptointia on harkittava tarkkaan.

Tämä on yksi syy, miksi Heli päätti kirjoittaa rescue-koirista kirjan. Toukokuussa ilmestyvä tietokirja Etsii omaa ihmistä (Johnny Kniga) kertoo 25 koiran tarinan.

Helistä kodittomista koirista tarvitaan enemmän tietoa.

– Joillakin on se ajatus, että rescue on rotukoiraa huonompi koira. Tieto on ainoa tapa muuttaa asenteita ja lisätä ymmärrystä.

Jotkut pelkäävät ulkomailta tulevan koiran tuovan mukanaan tauteja. Rescue-koirien kohdalla puhuttaa usein antibiooteille vastustuskykyisten multiresistenttien bakteerien leviäminen. Näiden bakteerien aiheuttamiin tulehduksiin on vaikea löytää toimivaa hoitoa, sillä tavalliset antibiootit eivät toimi.

Herkkuheti! Nameja maistelemassa Lucky ja Serge (oik.). Takaa kurkkaa Mortti.

Useat rescue-järjestöt kehottavatkin koiran omistajia testauttamaan koiran näiden bakteerien varalta sen saavuttua Suomeen. Multiresistentit bakteerit ovat kuitenkin maailmanlaajuinen ongelma, ja ne leviävät eläinten lisäksi matkustelevien ihmisten mukana maasta toiseen.

Ruokavirasto edellyttää EU-maista Suomeen tuotavilta koirilta raivotautirokotusta sekä lääkitystä heisimatoja vastaan. Tämän lisäksi useat rescue-järjestöt testaavat koiria jo lähtömaassa esimerkiksi sydänmadon ja muiden tautien varalta, usein enemmän kuin EU:n lainsäädäntö vaatii.

Robotti-imurille hommia

Koirat ovat Helille ympärivuorokautinen sitoumus, mutta tyylistään Heli ei ole koirienkaan vuoksi luopunut.

Vieraiden reaktio on aina sama. Heli saa jatkuvasti ihmettelyjä siitä, miten hän uskaltaa pitää kotonaan kalliita design-kalusteita ja mattoja.

– Monesti ajatellaan, että koska minulla on vanhoja koiria, arki on pelkkää pissakakka-hommaa. En välitä siitä, jos koirat naarmuttavat jotain. Mikään tila tai sohva ei ole koirilta kielletty.

Robotti-imuri kyllä kulkee asunnossa kaksi kertaa päivässä.

Helille on tullut tavaksi jakaa työpäivänsä osiin: hän aloittaa työt aamuseitsemältä sängystä, ja lopettaa työpäivän kymmenen aikaan illalla. Tässä välissä hän käy koirien kanssa pitkällä kävelyllä, ja pitää mahdollisesti etäluentoja.

” Tuntuu, kuin olisin jatkuvalla lomalla.

Heli ei koe nykyistä elämäntyyliään kuluttavaksi, päinvastoin.

– Edellisessä työssäni matkustin 120 päivää vuodesta, nyt viihdyn kotona. Tuntuu, kuin olisin jatkuvalla lomalla.

Raskainta arjessa on se, jos joku koirista sairastuu tai käy jotain muuta yllättävää. Kuten sinä yhtenä iltana, kun Heli oli asettautunut sohvalle ja saanut kirjan avattua: yhtäkkiä kaksi koirista riitaantui muutaman kuivaruokanappulan tähden niin pahasti, että Heli joutui iltakymmeneltä viemään toisen riitapukareista päivystävälle eläinlääkärille.

Jaksamista edesauttaa se, että Heli järjestää itselleen säännöllisesti koiravapaita viikonloppuja. Aina muutaman kuukauden välein hän pyytää kotiinsa tutun koirahoitajan ja lähtee itse Helsinkiin tai Tampereelle hotelliin.

Heli ei kuitenkaan vaihtaisi nykyistä elämäntyyliään takaisin Kallion hektisille kaduille.

– Olen todella onnellinen elämääni näin. Koirien kanssa on älyttömän hauskaa. Vaikka se on suuri klisee, olen löytänyt elämäni tarkoituksen. Mitä enemmän minulla on koiria, sitä vähemmän kaipaan ihmisiä.

Vanhus on väsynyt

Olohuoneessa käy tasainen tuhina. Yksi koirista kuorsaa äänekkäästi, toinen pitää pientä sihinää.

Ihmisten olettamus on Helin mukaan se, että kahdeksan koiran kanssa meno olisi jatkuvasti täysin päätöntä. Tämä on kuitenkin kaukana todellisuudesta. Nuoretkin koirat nukkuvat vuorokaudesta valtaosan, seniorikoirat vielä enemmän. Helin koirille unta saattaa tulla jopa 20 tuntia.

– Tämmöistä täällä yleensä aina on, Heli toteaa naurahtaen ja katselee ympäri huonetta nukkuvia koiria.

Mutta se ei Heliä haittaa, ei yhtään.

Heli sanoo, että nukkuvan koiran ja sen syvän unen katsomisessa on jotain hienoa – varsinkin rescuen kohdalla. Huonoista oloista tulleelle koiralle syvään uneen vaipuminen tarkoittaa sitä, että se uskaltaa luottaa ympäristöönsä. Ja se jos mikä palkitsee.

Heli ei koskaan tiedä, kuinka paljon aikaa hänellä on kunkin koiran kanssa. Esimerkiksi saattohoitoon tulleen Alman kohdalla Heli on yllättynyt iloisesti.

– Kun näin Alman ensimmäisen kerran ajattelin, että tämän koiran kohdalla puhutaan viikoista. Nyt Alma on ollut minulla vuoden.

Vielä kukaan Helin vanhuksista ei ole kuollut. Miten Heli ajattelee kestävänsä koiran poismenon?

– En tiedä vielä. Se tulee olemaan hirveää, Heli sanoo hiljaa.

Lattialla vierellä makaavan Alman kylki kohoaa unen mukana.

Silmät ovat tiukasti kiinni. Tassut lepäävät suoraan eteen ja nytkähtävät välillä.

Siinä on nyt hyvä.