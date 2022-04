Me Naiset

Me Naiset

Janna Ström, 28, haluaisi kipeästi äidiksi, mutta hänellä ei ole kohtua. Myös Anu on syntynyt ilman kohtua, ja hän on saanut kaksi lasta lähipiiriin kuuluvan sijaissynnyttäjän avulla. Sijaissynnytys on Suomessa laitonta, mutta niitä tapahtuu silti täälläkin.

Janna Ström on haaveillut lapsesta jo vuosia. Toteutuuko unelma koskaan?

Kun Janna Ström oli teini-ikäinen, hän odotti, että kuukautiset alkaisivat. Äiti oli luvannut, että hän pääsee merkkipaalun kunniaksi katsomaan teatteriin kaksi elokuvaa putkeen.

Kuukautiset eivät koskaan alkaneet.

17-vuotiaana Janna meni tutkimuksiin, joissa selvisi, ettei hänellä ole kohtua.

Se on harvinaista. Vuosittain kokonaan tai osittain ilman kohtua syntyy noin yksi tyttö 4000–5000 vastasyntynyttä kohden.

Diagnoosi oli Jannalle järkytys. Hän oli aina tiennyt haluavansa lapsia, mutta nyt oli selvää, että hän ei voisi koskaan kantaa lasta itse. Kun Janna oli 18, göteborgilaisessa sairaalassa valmisteltiin maailman ensimmäistä kohdunsiirtoa. Janna otti yhteyttä sairaalaan: voisikohan hänellekin tehdä kohdunsiirron?

Nyt Janna on 28-vuotias, eikä haave lapsesta ole haihtunut. Jannalla ja hänen puolisollaan Tinolla on kaksi vaihtoehtoa: adoptio tai sijaissynnytys. Jannalla on toimivat munasarjat, joten biologinen lapsi olisi sijaissynnyttäjän avulla mahdollista. Sijaissynnytykseen tähtäävät hoidot ovat kuitenkin Suomessa laittomia.

Ensimmäisissä seurustelusuhteissaan Janna ei halunnut kertoa kohduttomuudestaan. Kumppaneille oli helpompi vain todeta, että hän syö ehkäisypillereitä.

Tinolle Janna kuitenkin kertoi asiasta jo ensimmäisten seurustelukuukausien aikana. Heille on ollut suhteen alusta asti selvää, että he haluavat yhteisen lapsen.

” ”Toivon, että sijaissynnyttämisestä tulisi Suomessa laillista.”

Jannaa jännittää edelleen puhua kohduttomuudestaan julkisesti, mutta hän ajattelee, että hänen on pakko.

– Toivon, että voisin vaikuttaa kokemuksellani päättäjiin ja sijaissynnyttämisestä tulisi Suomessa jälleen laillista.

Toivoa on. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on tehty kirjaus, jonka mukaan tämän hallituskauden aikana on tarkoitus selvittää ei-kaupallisen sijaissynnyttämisen salliminen tietyissä tilanteissa. Oikeusministeriön mukaan selvityksen valmistelu on aloitettu vuoden 2021 tammikuussa, mutta sen loppuunsaattaminen on lykkääntynyt. Hallituskausi loppuu ensi vuoden helmikuussa.

Janna ei vain enää jaksaisi odottaa. Elämässä on ollut hyvä hetki vauvalle jo jonkin aikaa. Janna ja Tino ovat seurustelleet kuusi vuotta, ja pari asuu Espoossa omistusasunnossa.

Janna työskentelee digimarkkinointialalla. Tieto siitä, että lapsen hankkiminen tulee maksamaan hänelle todennäköisesti useita kymmeniä tuhansia, on ohjannut hänen uravalintojaan.

– Olen aina tiedostanut, että jos haluan joskus saada lapsen, minun on saatava ura ja talous kuntoon.

Sijaissynnyttäjä ulkomailta?

Sijaissynnyttäjän käyttäminen oli Suomessa sallittua, kunnes syyskuussa 2007 hedelmöityshoitolakiin lisättiin eduskunnan päätöksellä pieni, mutta merkittävä virke: Hedelmöityshoitoa ei saa antaa, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa adoptiolapseksi.

Lääketieteellisen Duodecim-seuran mukaan siihen mennessä Suomessa oli hoidettu sijaissynnyttäjän avulla parinkymmenen parin lapsettomuutta.

Yleisimmin sijaissynnytykseen tähtäävät hoidot toteutetaan IVF- eli koeputkihedelmöityksellä. Hoito tehdään lasta toivovan parin sukusoluilla, jolloin lapsi on myös geneettisesti heidän. Sijaissynnyttäjä ei siis ole lapsen biologinen äiti, vaan hän vain ”lainaa” kohtuaan yhdeksän kuukauden ajan.

Kun sijaissynnytys ei ole Suomessa sallittua, jotkut ovat hakeneet apua sieltä, missä se on. Monissa muissa maissa, kuten esimerkiksi Ukrainassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa, kaupallisia sijaissynnytyksiä järjestävät yksityiset hedelmöitysklinikat, jotka hoitavat maksusta kaiken aina synnyttäjästä lähtien.

Ulkomaisen sijaissynnyttäjän käyttäminen kuitenkin arveluttaa monia.

Esimerkiksi Ukrainassa sijaissynnytykset ovat olleet miljoonabisnes, mutta Venäjän hyökättyä maahan aiotut vanhemmat eivät ole päässeet hakemaan vauvojaan. Muun muassa MTV3 kertoi maaliskuussa kiovalaisesta hedelmöityshoitoklinikasta, josta arvioitiin, että kuun loppuun mennessä vanhempiaan odottavia vauvoja olisi klinikalla jo sata. Synnyttäjille sodan pakeneminen on mahdotonta, sillä protokollan mukaan Ukrainassa alkunsa saaneen vauvan on myös synnyttävä maassa.

Sota on tietenkin peloista äärimmäinen esimerkki. Useimmiten sijaissynnyttäjän käyttämistä pohtivia mietityttää yrityksen luotettavuus. Tai se, miten asiat hoituvat ilman yhteistä kieltä.

Janna on säästänyt lapsihaavettaan varten pitkään sillä hän tiedostaa, että prosessin hinnaksi voi tulla kymmeniä tuhansia euroja.

Tapahtuu myös Suomessa

Sijaissynnytyksiä tapahtuu kuitenkin myös Suomessa. Tällöin sijaissynnyttäjä on usein läheinen ystävä tai sukulainen, ja raskaus on saatettu alkuun hedelmöityshoidoissa ulkomailla. Tässä järjestelyssä ei ole mitään laitonta, näin voi tehdä. Hoitoja ei vain tehdä Suomessa.

Kun raskaus on alkanut, sitä seurataan Suomessa tavalliseen tapaan, ja neuvolassa voikin käydä kahden aikuisen sijasta kolme, kertoo nelikymppinen Anu.

Myös Anu on syntynyt ilman kohtua, ja hän on saanut kaksi lasta lähipiiriin kuuluvan sijaissynnyttäjän avulla. Esikoinen syntyi ennen hedelmöityshoitolain muutosta, ja lapsen synnytti Anun oma äiti. Kuopuksen, nyt jo kouluikäisen, synnytti Anun hyvä ystävä.

– Emme voineet enää ikämme puolesta jäädä odottelemaan sijaissynnytyksen laillistamista, Anu sanoo.

Hedelmöityshoidot tehtiin Pietarissa yksityisklinikalla. Ennen prosessia Anu otti yhteyttä lastenvalvojaan ja kotimaisia adoptioita organisoivaan Pelastakaa Lapset ry:hyn ja selvitti, miten adoptiokuviot etenisivät. Hän kertoi puhelimessa suoraan, että kyse oli sijaissynnytyksestä. Ensimmäisistä puheluista lapsen syntymään kului aikaa kolmisen vuotta, ja rahaa kului liki 50 000 euroa.

” Kolmikko kertoi neuvolassa avoimesti järjestelystään.

Myös neuvolassa kolmikko kertoi avoimesti järjestelystään, ja heihin suhtauduttiin kannustavasti. Suurimmat haasteet tulivat vastaan synnytyssairaalassa. Ystävä olisi halunnut lähteä pian synnytyksen jälkeen omien lastensa luokse ja Anu jäädä sairaalaan vastasyntyneen kanssa. Tätä ei meinattu ymmärtää.

Ensimmäisen yön Anu, hänen ystävänsä ja vauva viettivät kolmestaan perhehuoneessa.

– Olimme molemmat tosi hyvillä mielin, ja ystäväni pumppasi maitoa vauvalle.

Lapsensa äiti Anusta tuli näin: ensiksi lapsen äidiksi merkittiin hänet synnyttänyt Anun ystävä ja isäksi ystävän aviomies. Seuraavaksi mies kiisti lapsen isyyden, ja Anun mies tunnusti oman isyytensä. Sitten synnyttäjänä toiminut ystävä luopui oikeuksistaan lapseen, ja Anu adoptoi puolisonsa lapsen perheensisäisellä adoptiolla.

Synnyttäjänä toimineesta ystävästä tuli lapsen sylikummi.

Liian monimutkaista?

– Tämän hetkinen täyskielto sijaissynnytyksiin ei toimi. Ne parit, joilla on tarve tähän hoitomuotoon, lähtevät ulkomaille, sanoo Tanja Tulonen, kohduttomien vertaistukiyhdistyksen Kohtuuttomat ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja.

Tulosen arvion mukaan yhdistyksen jäsenistä useampi pari saa vuositasolla lapsen samalla tavoin kuin Anu. Tulonen kuitenkin muistuttaa, että hän tietää vain Kohtuuttomien tilanteen. Koko Suomen mittakaavassa määrä voi olla paljon korkeampi, jopa useita kymmeniä pareja. Todellista määrää on mahdotonta selvittää. Perheitä ja elämäntilanteita on erilaisia, ja myös esimerkiksi miesparit voivat hankkia lapsen sijaissynnytyksen avulla ulkomailla tai kotimaassa epävirallisella järjestelyllä.

Sijaissynnytyksen vastustajat pelkäävät usein sitä, että huonosti toimeentulevat naiset ajautuvat rahapulassa myymään kehojaan yhdeksäksi kuukaudeksi vasten todellista tahtoaan.

” Jannalla ja Tinolla on lähipiirissään henkilö, joka voisi mahdollisesti synnyttää parin vauvan.

Janna Strömin mielestä juuri tämä on se syy, miksi sijaissynnytys pitäisi sallia Suomessa – ja nimenomaan ei-kaupallisena. Myös Jannalla ja Tinolla on lähipiirissään henkilö, joka on sanonut, että voisi mahdollisesti synnyttää parin vauvan.

– Täällä prosessiin voisi säätää sellaiset lait ja pykälät, jotka suojaisivat myös synnyttäjää. Kuten sen, että sijaissynnyttäjälle ei korvata muuta kuin hoitoihin, raskauteen ja synnyttämiseen liittyvät kulut. Näin sijaissynnyttäjä synnyttäisi lapsen oikeista syistä, Janna sanoo.

Tulonen on samaa mieltä. Laki turvaisi niin synnyttäjän, aiottujen vanhempien kuin syntyvän lapsen asemaa. Tulosen mukaan toimivista säädöksistä voisi ottaa mallia Iso-Britanniasta tai Hollannista, joissa ei-kaupallinen sijaissynnytys on sallittua.

Kuinka sitten vauvasta, jota on kantanut yhdeksän kuukautta kohdussaan, voi luopua? Mitä se tekee synnyttäjän mielenterveydelle?

Tanja Tulonen kuulee tämän kysymyksen usein.

– Yleensä ihmiset, jotka ovat toimineet sijaissynnyttäjänä, eivät edes halua itse lasta. Sijaissynnyttäjä asennoituu raskauteen alusta saakka niin, että vauva annetaan pois. Sijaissynnyttäjäksi lähtevät vain tietynlaiset persoonat. Henkilöt, jotka miettivät, että eivät ikinä voisi luopua kantamastaan vauvasta, eivät lähde prosessiin.

Myös Väestöliitto on ajanut sijaissynnytysten sallimista, ja Lääkäriliiton lausunnon mukaan sijaissynnytyksen täyskielto on kohtuuton.

Tanja Tulosen mukaan sijaissynnytys nähtiin liian monimutkaisena kysymyksenä vuonna 2007, kun hedelmöityshoitolakia uudistettiin.

Myös lääketieteellisen Duodecim-julkaisun artikkelissa vuodelta 2016 pohditaan, että ”vaikutelmaksi jäi, että lain valmisteluvaiheessa päättäjillä oli ratkaistavanaan niin vaikeita asiaan liittyviä kohtia, esimerkiksi luovuttajien rekisteröintikysymys ja itsellisten naisten hoidot, että sijaissynnytyshoitoon perehtymiseen ei ollut riittävästi resursseja.”

– Lain säätämisen sijasta sijaissynnytykset oli yksinkertaisempaa kieltää kokonaan, Tulonen summaa.

Epäreilu asetelma

Janna Strömin mielestä kysymys on myös periaatteesta – ja tasa-arvoisesta kohtelusta. Hänestä on epäreilua, että kohduton ei voi saada Suomessa hoitoa lapsettomuuteensa.

– Niitä, joilla on haasteita saada lapsi luonnollisesti, autetaan hedelmöityshoidoilla. En näe omaa tilaani erilaisena asiana.

Janna yritti muutama vuosi sitten käydä yksityisellä lääkäriasemalla selvittämässä munasolujensa reserviä sillä häntä kiinnosti, kuinka kiire lapsen hankkimisprojektilla on. Kun lääkäri kuuli, että Jannalla ei ole kohtua, hän ei suostunut edes tekemään tutkimusta.

Janna myös ajattelee, että he ansaitsisivat hoitoa julkisella puolella siinä missä muutkin lapsettomuudesta kärsivät.

” ”Haluan vaikuttaa lapsen elämään synnytyssalista lähtien.”

Muutamat tutut ovat kysyneet, että eikö pari voisi vain adoptoida? Periaatteessa kyllä. Jannaa kuitenkin huolettaa se, että adoptiolapset ovat saattaneet joutua kokemaan turvattomuutta elämänsä ensimetreiltä lähtien.

– Haluan vaikuttaa lapsen elämään ja kehitykseen synnytyssalista lähtien. Olen lukenut, että ensimmäiset kuukaudet ovat tärkeitä turvallisen kiintymyssuhteen kehittymiseksi. Haluan olla osaltani vaikuttamassa siihen, ettei lapselle syntyisi traumoja ainakaan siksi, että hänestä ei pidetä huolta ja tarjota syliä ja turvaa.

Jannalle on myös tärkeää, että lapsi olisi geneettisesti hänen ja hänen kumppaninsa. Näin hän voi tietää jo etukäteen, mitä sairauksia suvussa on ja ovatko ne sellaisia, joista pitää olla huolissaan tulevaisuudessa. Toki Janna tiedostaa, että jokaisessa raskaudessa on omat riskinsä, eikä lapsen terveyttä ikinä voi taata. Hän kuitenkin luottaa suomalaiseen terveydenhuoltoon.

– Tiedän, että kaikki tehtäisiin oikein ja turvallisesti, jos se tehtäisiin täällä.

Kallis unelma

Viime aikoina Janna on miettinyt paljon, voisiko adoptio sittenkin olla hänen ja Tinon tie vanhemmiksi.

Ulkomaisen sijaissynnyttäjän käyttäminen tuntuu mahdottomalta ajatukselta pandemian ja Ukrainan tapahtumien jälkeen.

– Mitä jos lasta ei pääsisi hakemaan pois?

Kohdunsiirrot eivät ole vakiintunutta terveydenhuoltoa vielä missään päin maailmaa.

Hedelmöityshoitolain muutoksen odottelu turhauttaa, varsinkin kun lakimuutoksen sisällöstä ei ole varmuutta. Vaikka ei-kaupalliset sijaissynnytykset Suomessa sallittaisiinkin, tehtäisiinkö hoitoja siltikään julkisen terveydenhuollon puolella? Yksityisellä hoidot ovat kalliita.

Janna ja Tino ovat varautuneet maksamaan sijaissynnyttämiseen tähtäävistä hedelmöityshoidoista, mutta pahimmillaan prosessin hinnaksi voi tulla kymmeniä tuhansia euroja. Jonkin verran on jo tavoitesummasta kasassa, mutta vielä menee aikaa, että potissa on varmasti tarpeeksi.

Parilla onkin Eurojackpot jälleen vetämässä.

– Sanon aina Tinolle, että emme tarvitsisi päävoittoa. 50 000 euroa riittäisi. Mutta mitä jos haluamme vielä toisenkin lapsen?

Anun nimi on muutettu hänen lastensa yksityisyyden suojelemiseksi, mutta hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa. Hän on myös esittänyt lastensa adoptiotodistukset.

”Se on se auttamisen halu” 38-vuotias Pia on tarjoutunut sijaissynnyttäjäksi ystävälleen Annikalle ja tämän puolisolle Jaakolle. Annikalla on jo lapsia aiemmasta liitostaan, mutta hänen kohtunsa on poistettu lääketieteellisistä syistä. Munasarjat toimivat kuitenkin yhä. Jaakolla ei ole lapsia, ja pari haluaisi yhteisen, biologisen lapsen. Kun Pia kuuli tästä, hän tarjoutui itse sijaissynnyttäjäksi. – Spontaanisti se tuli, koska siihen ei ole mitään estettäkään. Kun tietää, että pystyy itse tuommoisessa asiassa toisia auttamaan ja olemaan siinä mukana niin en koe sitä mitenkään hirveänä. Pialla on neljä lasta, ja hän on vakuuttunut siitä, että oma lapsiluku on täynnä. Raskaudet ovat sujuneet aina alun pahoinvointia lukuun ottamatta hyvin. Pia sanoo, että hän näkee oman roolinsa vähän kuin "apuvälineenä". Hän olisi osa lapsen elämää, mutta lapsi olisi Annikan ja Jaakon. Sijaissynnytysten vastustajat perustelevat näkemyksiään usein huolella naisten hyväksikäytöstä. –Hölmöltä se suoraan sanottuna kuulostaa. Kaikilla on itsemääräämisoikeus, ja kyllähän asiaa miettii perinpohjaisesti ennen kuin siihen lähtee. Kolmikko on käynyt asiaa läpi moneen otteeseen. Perimmäinen syy on pysynyt Pialla koko ajan samana: –Se on se auttamisen halu. Mutta kenellekään muulle kuin Annikalle Pia ei lasta odottaisi. Naiset ovat lapsuudenystäviä. –Ajattelen, että tämän toisen puolesta tekisin mitä vain. Toistaiseksi kolmikon vauvaprojekti on kuitenkin jäissä. Suunnitelma oli tarkoitus panna alun perin toteen Ukrainassa, mutta he peruivat sen jo ennen sotaa nähtyään dokumentin maan ”vauvatehtaista” ja lapsista, joita suunnitellut vanhemmat eivät päässeet pandemian vuoksi noutamaan. Nyt he siis vain odottavat, että ei-kaupalliset sijaissynnytykset sallittaisiin myös Suomessa. Ja toivovat, ettei ennen sitä Pialla ja Annikalla ehdi tulla ikä vastaan. Mari Uusivirta Pian, Annikan ja Jaakon nimet on muutettu, mutta heidän henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Lue lisää:

Anna, 36, maksoi lapsestaan yli 17 000 euroa – kertoo nyt, miten eriarvoista vanhemmuus on Suomessa: ”Vauvalainoja ei pankista saa”

Lue lisää: 10 vuoden lapsihaaveesta tuli adoptiossa vihdoin todennäköistä – Ellen Jokikunnas kertoo nyt käänteentekevästä hetkestä: ”Hatara toive muuttui varmuudeksi”

Lue lisää: Moni ajattelee että lasta pitäisi yrittää viimeistään 35-vuotiaana – asiantuntija kertoo, mitä siinä iässä tapahtuu oikeasti