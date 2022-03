Kolumni: Ukrainan sota teki näkyväksi ihmisten auttamishalun – mutta auttaako Eurooppa kaikkia?

Me Naiset

Euroopan hurjan auttamistahdon alla piilee rosoja, kirjoittaa Anette Kärkkäinen.

Refugees welcome, pakolaiset tervetuloa, julisti Perussuomalaisten poliitikko Laura Huhtasaari Twitterissä pian sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Yksityishenkilöt ovat lähteneet hakemaan ukrainalaisia pakolaisia busseilla turvaan Suomeen.

Ukrainassa on hätä, ja ihmisiä pitää auttaa. Eurooppa on osoittanut solidaarisuutensa upealla tavalla. Hurjan auttamistahdon alla piilee kuitenkin rosoja.

Vuoden 2015 sana oli pakolaiskriisi. Tuolloinkin nähtiin poikkeuksellista auttamistahtoa, kun muun muassa pääministeri Juha Sipilä lupasi antaa Kempeleen-kotinsa turvapaikanhakijoille. Laura Huhtasaari suhtautui pakolaisiin toisin ja totesi Ylelle, että Euroopan ulkopuolelta Suomeen pyrkivät pakolaiset on saatava käännytettyä ”keinolla millä hyvänsä”. Sisäministeriö arvioi pakolaisia saapuvan Suomeen tuolloin 50 000, kun taas ministeriön arvio tänä vuonna Ukrainasta saapuvista pakolaisista on 40 000 – 80 0000. Toiveikas voisi ajatella, että nyt, kun sota on tullut näin lähelle, ymmärtäisimme viimeinkin ihmisten ahdingon ja osaisimme auttaa ihan kaikkia sotaa pakenevia. Näin ei kuitenkaan ole.

The Guardianin mukaan puolalaiset nationalistit ovat pahoinpidelleet ei-valkoisia Ukrainasta pakenevia ihmisiä Puolan ja Ukrainan rajalla. Time-lehti puolestaan kertoo, että Ukrainasta pakenevia on jaoteltu evakuointijuniin heidän ihonvärinsä perusteella. Tätä on rasismi.

Poliitikko Nazima Razmyar totesikin Twitterissä Ukrainan sodan konkretisoivan, että pakolaisuus on ollut jo pitkään synonyymi ei-valkoisuudelle. Afganistanissa syntynyt Razmyar kertoi, että Euroopan rajat ovat olleet hänen kaltaisiltaan kiinni piikkilankojen lisäksi rahakkailla sopimuksilla.

” Sota ei kysy titteliä, eikä titteliä määritä ihmisen etnisyyskään.

Ehkä osasyy suureen auttamishaluun on se, että näemme ukrainalaisissa omat pahimmat pelkomme ja samaistumme heidän kohtaloonsa. Voisiko meillekin käydä noin? Lähi-idän konflikteihin moni länsimaalainen on turtunut, vaikka kriisi jatkuu yhä. Maantieteellisesti se ei kuitenkaan tule yhtä lähelle kuin Ukraina. Ikään kuin olisi väistämätöntä, että jossain soditaan aina. Ei kai sodan ja ihmisten kuoleman pitäisi olla missään päin maailmaa ihan peruskauraa.

Kyse ei ole siitä, että apua ei olisi nyt saanut antaa, tai että sitä olisi annettu väärin. Mutta kun Ukrainasta tulevat pakolaiset kuvataan sivistyneiksi, koulutetuiksi ja meidän kaltaisiksemme, tullaan samalla aliarvioineeksi muita kotinsa jättäneitä. Sota ei kysy titteliä, eikä titteliä määritä ihmisen etnisyyskään. Koti jää taakse koulutustasosta riippumatta.

Haluaisin sellaisen maailman, jossa ihan kaikki auttaisivat arvottamatta. Auttamisen perusteena pitäisi olla toisen ihmisen hätä, ihan aina.

