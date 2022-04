Me Naiset

Tommi Jääskelä ja Hanna Mehtälä sanoivat toisilleen tahdon 22.2.2022 Saariselällä. Päivänä vihittiin ennätysmäärä pareja, mutta avioliiton suosio laskee. Mistä se kertoo?

”Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään.”

Helmikuisena iltana puoli yhdeksältä Saariselällä on jo pilkkopimeää, mutta tunturikappelissa on juhlavalaistus päällä. Inarin kirkkoherra Tuomo Huusko lausuu Tommi Jääskelälle ja Hanna Mehtälälle Ruutin kirjan 1. luvun 16. jaetta.

Kohta Tommi, 45, ja Hanna, 27, sanovat toisilleen tahdon seurakunnan järjestämässä Hääyö-tapahtumassa. Kirkonpenkit morsiusparin takana ovat kuitenkin tyhjillään, sillä vieraita on paikalla vain kaksi: Hannan ystävä Mia ja isoveli Matte. He toimivat samalla todistajina.

Vielä muutama tunti sitten Tommi ja Hanna olivat töissä, kuten tavallista. Baarimikkona paikallisella panimolla työskentelevä Hanna havahtui illan vihkimiseen, kun hänen työpaikallaan keikalla ollut duo soitti Vaskikellot-kappaletta. ”Kahdestaan me kohta kirkkoon astellaan, hetki tää toistu ei milloinkaan...”

Fuck, fuck, fuck, enää kuusi tuntia! Hanna muistaa ajatelleensa.

Tommi puolestaan oli töistä päästyään soittanut vanhalle ystävälleen ja kertonut puhelimessa menevänsä illalla naimisiin. Silloin Tommille oli tullut itku.

Ravintola-alalla työskentelevät Hanna ja Tommi ovat keikkatöissä Saariselällä. Vihkipäivänä Tommi lopetti työt poikkeuksellisesti vähän etuajassa.

Töiden jälkeen pari kävi kotona vaihtamassa vaatteet. Hanna parturoi vessassa Tommille sivusiilin ja kiepautti tämän loput hiukset nutturalle. Mia tuli meikkaamaan Hannan. Iltaan valmistautuessa kuunneltiin Spotifysta Amorphista.

Sitten olikin jo aika lähteä kappelille.

Itsestään selvä askel

Liitto on Tommille ja Hannalle kummallekin ensimmäinen. Pari on seurustellut neljä vuotta. Naimisiinmeno tuntui itsestään selvältä askeleelta, kun suhteessa kuitenkin vakavissaan oltiin.

Sitä se ei kuitenkaan kaikille pareille enää 2020-luvulla ole. Tilastokeskuksen datan mukaan avioliiton suosio on laskenut tasaisesti. Kun vuonna 2008 avioliiton satamaan purjehti 32 947 paria, vuonna 2021 avioliittoja solmittiin enää 19 428.

Voimakkaimmin avioliiton suosio laskee alle 40-vuotiaiden joukossa, mutta myös 40–50 -vuotiaiden ikäryhmässä.

Itä-Suomen yliopiston sosiologian apulaisprofessori Anna-Maija Castrénin mukaan on mahdotonta sanoa yhtä selkeää syytä sille, miksi avioliittoluvut laskevat. Asiasta huolestuneita Castrén haluaa kuitenkin toppuutella: laskevista luvuista huolimatta suurin osa suomalaisista menee yhä jossain elämänsä vaiheessa naimisiin.

” Avioliitto on osoittautunut kestäväksi instituutioksi.

Castrén työskentelee parhaillaan hankkeessa, joka käsittelee nuoria heteropareja ja perheuran alkuvaiheita.

– Avioliitto on osoittautunut kestäväksi instituutioksi, vaikka sen kuolemaa on povattu sadan vuoden ajan. Avioliitossa on jotain hyvin elinvoimaista, Castrén sanoo.

Castrénin mukaan hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi se, miten voimakkaasti Suomessa taisteltiin vuonna 2017 voimaan astuneen tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Taistelussa oli tietenkin kyse myös yhtäläisistä oikeuksista kaikille pareille sukupuoleen katsomatta; epäromanttisesti tarkasteltuna avioliitto on kahden ihmisen välinen juridinen sopimus, jossa on monia etuja verrattuna avoliittoon.

Avio-oikeuden myötä avioparilla on esimerkiksi automaattisesti oikeus toistensa omaisuuteen. Ja jos toinen kuolee, lesken on mahdollista saada leskeneläkettä ja lasten perhe-eläkettä. Avioliittoon syntyviä lapsia ei tarvitse isän käydä erikseen tunnustamassa toisin kuin avoliitossa.

Vapaasta tahdosta

Avioliiton merkitys itsessään on kuitenkin muuttunut. 1970-luvulle saakka avoliitossa elävää ”susiparia” paheksuttiin. Suhdemuodot ovat kuitenkin nykypäivänä paljon vapaampia, eivätkä yhteiset lapsetkaan enää pakota naimisiin samalla lailla kuin muinoin.

Tänä päivänä avioon astellaankin Suomessa pitkälti pariskunnan omasta halusta eikä siksi, että niin kuuluisi yhteiskunnan painostamana tehdä.

– Avioliiton merkitys ei enää tule tästä pakosta mennä naimisiin. Ne, jotka naimisiin menevät, arvostavat avioliittoa itsessään. Se mielletään edelleen siirtymäksi perheeseen, ja avioliitto on tapa nostaa suhde erityiseksi, Castrén sanoo.

” Haluan, että suhde Hannan kanssa on virallinen.

Niin ajattelevat Tommi ja Hannakin.

– Minulle avioliitto on instituutiona tärkeä. Haluan, että suhde Hannan kanssa on virallinen, ylä- ja alamäessä, Tommi sanoo.

Kun Tommi vuonna 1976 syntyi, hänen vanhempansa eivät olleet naimisissa.

– Isänisä totesi, että tähän sukuun ei aviottomia lapsia synny: että se on naimisiin tai ei mitään. Vanhempani vihittiin samana päivänä, kun minut kastettiin.

Myös Hanna on aina ajatellut, että menee joskus naimisiin.

– Minulla on siinä mielessä vanhanaikainen ajattelumalli, että kun jonkun kanssa ollaan, niin ollaan sitten kunnolla. Avioliitto on ikään kuin piste i:n päälle. Johtuuko tuo lapsena katsotuista Satuhäistä vai mistä, Hanna sanoo nauraen.

Me Naiset kysyi verkossa lukijoiden ajatuksia avioliitosta. Kyselyyn vastasi reilut 1 800 lukijaa ja vastaajista 62 prosenttia oli sitä mieltä, että naimisiinmeno ei ole pitkässä parisuhteessa pakollista. Jokaisen oma valinta, totesi moni.

Kyselyyn vastanneista lukijoista 45 prosenttia oli valinnut avioliiton suhdemuodokseen rakkaudesta, 25 prosenttia käytännön syistä kuten yhteisten lasten tai juridisten seikkojen vuoksi.

Anna-Maija Castrénin mukaan avioitumishaluihin vaikuttavat myös lähipiirin kuten omien vanhempien, sisarusten tai ystävien esimerkki. Usein kaveripiirissä saatetaan juhlia yhden vuoden aikana useammat häät. Tutkimusten mukaan taas eroperheiden lapset avioituvat harvemmin kuin muut.

Tommin ja Hannan häissä oli kaksi vierasta: Hannan hyvä ystävä Mia sekä Hannan isoveli Matte.

Saa pussata!

Hanna ja Tommi eivät halunneet tehdä avioon astumisesta isoa numeroa. Pandemian vuoksi isot juhlat eivät olleet vaihtoehto. Vanhemmilleenkin he kertoivat avioaikeistaan edellisenä aamuna.

Siksi Hääyö-tapahtuma tuntui sopivalta tavalta mennä naimisiin. Päivämääräkin houkutteli.

Mutta vaikka häät ovat pienet, ne ovat kuitenkin tunnelmalliset. Kun kirkkoherra Tuomo Huusko kehottaa Hannaa ja Tommia ”kulkemaan loppuelämänsä lähellä toisiaan”, sulhanen siirtyy vaistomaisesti lähemmäs morsianta.

Huusko sanoo rakkauden vaativan samanlaista voimaa kuin Lapin luonto tarvitsee selvitäkseen läpi karujen vuodenaikojen vaihtelun.

– Lempeät tuulet eivät ole itsestäänselvyys.

Tommi ja Hanna kuuntelevat vakavina, mutta tunnelma rentoutuu, kun Huusko kehottaa paria ”vähän pussaamaan”.

Tommi kääntyy hymyillen tuoreen vaimonsa puoleen, tarttuu tätä kasvoista kiinni ja suutelee. Huusko ojentaa parille Raamatun. Hanna hymyilee, Tommi näyttää herkistyneeltä.

– Tästä se lähtee. Ei – vaan tästä se jatkuu, tuore aviomies sanoo kätellessään Huuskoa.

Kahdeksan minuuttia kestänyt seremonia on ohi.

Hannan isoveli Matte Niskanen (vas.) ja Tommi ovat nuoruuden ystäviä. Maten kautta Hanna ja Tommi aikoinaan tapasivat. Häiden jatkot vietettiin Hannan työpaikalla paikallisessa ravintolassa.

Kirkkohäät vai siviilivihkiminen?

Hääyö-tapahtumaa on järjestetty kirkoissa ympäri Suomen jo vuodesta 2009. Sen ideana on tarjota naimisiin haluaville pareille simppeli tapa avioitua. Parin tarvitsee itse tehdä avioliiton esteiden tutkinta ja varata vihkiaika, mutta kaiken muun järjestää kirkko, tarvittaessa se hoitaa paikalle myös todistajat.

Pareja vihitään yhden illan aikana jopa useita kymmeniä. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin päivämäärällä, joka tiedettiin häiden suhteen supersuosituksi: 22.2.2022.

Pelkästään siviilivihkimisiä järjestettiin Digi- ja väestötietoviraston mukaan tuolloin 354. Luku on yhdelle talvipäivälle huima, sillä viraston mukaan vilkkaimpana hääsesonkina eli kesällä siviilivihkimisiä on viikossa enimmillään 300. Kaiken kaikkiaan avioliiton satamaan purjehti tuona helmikuisena tiistaina yhteensä 731 paria.

Kirkkohallituksen kasvatuksesta ja perheasioista vastaava johtaja Jarmo Kokkonen sanoo, että Hääyö-tapahtumalla kirkko haluaa tarjota mahdollisimman stressittömän ja helpon tavan kirkolliselle vihkimiselle.

– Suuret ja prameat kirkkohäät eivät ole ainoa vaihtoehto. Tuntuu pahalta jos pari ajattelee, että heillä ei ole varaa mennä naimisiin, Kokkonen sanoo.

” Miksi emme järjestäisi sellaista vihkimisen tapaa, joka palvelee nykypareja?

Tapahtuma ei siis ole vain kirkon tapa lobata avioliittoa?

Ei, sanoo Kokkonen.

– Onhan meillä ollut jo vuosikymmenten ajan erilaisia tapoja käydä rippikouluakin, joten miksi emme järjestäisi sellaista avioliittoon vihkimisen tapaa, joka palvelee nykypareja, Kokkonen sanoo.

Tommille ja Hannalle Hääyö sopi myös aikataulusyistä. Pari asuu normaalisti Oulaisissa Pohjois-Pohjanmaalla, mutta talvisesongin he viettävät töissä Saariselällä. Hiihtolomakaudella kiirettä riittää, ja täyteen tupatuista työvuorolistoista oli vaikea löytää rakoa vihkimiselle.

Hannalle ja Tommille oli kuitenkin tärkeää mennä juuri kirkossa naimisiin. Vaikka he eivät ole uskonnollisia, heistä on tärkeää, että kirkko on mukana elämän tärkeissä hetkissä kuten kasteessa, häissä ja hautajaisissa.

Moni muu on siinäkin eri linjoilla. Sillä jos avioliiton suosio laskee, niin laskee myös kirkkohäiden. Kun rippikoulu tavoittaa vielä 80 prosenttia suomalaisista, kirkollisen vihkimisen valitsee enää vain tästä puolet, sanoo Kokkonen. Digi- ja väestötietoviraston ennakkotietojen mukaan vuonna 2021 solmituista avioliitoista reilu 40 prosenttia oli kirkollisia vihkimisiä ja vajaa 60 prosenttia siviilivihkimisiä.

– Tietysti olemme tästä huolissamme ja toivoisimme, että kirkolliset toimitukset kautta linjan olisivat suomalaisille merkityksellisiä.

Vuoden 2021 tilastoihin saattaa toki vaikuttaa myös korona: moni pari on lykännyt häitään.

” Papin kalenteri ei ole enää tupaten täynnä – edes kesällä.

Kirkollisten vihkimisten väheneminen näkyy Kokkosen mukaan papin työssä siten, että kalenteri ei ole enää tupaten täynnä, edes kesällä. Myös yleinen tapakulttuuri häiden järjestämisessä on muuttunut. Nykyään hääkausi levittäytyy eri vuodenajoille.

– Naimisiin mennään pienemmällä porukalla, ja vihkiminen saattaa tapahtua vaikka illalla. Musiikkiin ei välttämättä liity kirkollista aspektia: kanttorilta saatetaan kysyä, että millaisen sovituksen tästä Star wars -tunnarista saa.

Parista perheeksi

Kappelista Hanna ja Tommi suuntaavat häävieraidensa Mian ja Maten kanssa jatkoille 600 metrin päähän Hannan työpaikalle Saariselän Panimolle.

Heti ovella työkaveri tiukkaa Hannalta, miksi hänellä on meikkiä ja Tommilla puku. Kun pari kertoo menneensä juuri naimisiin, kollegat ryntäävät onnittelemaan. Olisitte kertoneet, niin olisimme tilanneet samppanjaa, harmittelee yksi.

Hannan ja Tommin ensimmäinen yhteinen tanssi avioparina on Sir Elwoodin hiljaisten värien kappale Älä mee, jonka Matte laulaa karaoksessa. Se on omistettu vastavihityille.

Hetki on Hannalle ja Tommille tärkeä.

Vastavihityn parin ensimmäistä tanssia säesti Maten laulu.

Ilta jatkuu rauhallisissa tunnelmissa. Seuraavana päivänä hääparilla on harvinaista herkkua: vapaapäivä.

Jotkin perinteet pitävät silti yhä pintansa: suurin osa naisista ottaa yhä miehen sukunimen avioituessaan. Me Naisten verkkokyselyn vastauksista selvisi, että 73 prosentilla avioliitossa olevista vastaajista on yhteinen sukunimi, ja 90 prosentissa heteroliitoista sukunimi on miehen. Koko maassa linjaus on samanlainen: vuonna 2017 sulhasen sukunimen otti 66,1 prosenttia vihityistä, kun taas morsiamen sukunimen otti vain alle kaksi prosenttia avioliiton solmineista. 31,9 prosenttia naimisiin menneistä säilytti oman sukunimensä.

Anna-Maija Castrénin mukaan avioliitto edustaakin eräänlaista sosiaalista siirtymää. Avioliiton myötä parista tulee oma yksikkönsä, perhe.

– Avioliitto muuttaa sen, miten muut ihmiset näkevät parin. Avioitumiseen liittyy paljon ulkoisia merkkejä, joilla avioituminen tehdään näkyväksi, kuten sormukset, juhlat ja usein myös sukunimen vaihto.

Sitoutumisesta tulee näiden merkkien myötä julkista.

Aikuisuuden merkki

Monelle nykypäivän parille kuitenkin sitoutumisen merkiksi riittää yhteinen koti, asuntolaina – tai vaikkapa kihlat. Esimerkiksi Me Naisten kyselyssä 10 prosenttia vastaajista sanoi kihlauksen olevan tapa virallistaa suhde ilman avioliittoa.

Tämä on Castrénin mukaan mielenkiintoinen ilmiö. Hänen mukaansa kihlautumisella tai avoliitolla ei kuitenkaan välttämättä ole parisuhteelle samanlaista merkitystä kuin avioliitolla.

– Avoliitto yhdessä olemisen muotona kertoo vain vähän siitä tavasta, miten ihmiset elävät yhdessä. Ei ole itsestään selvää, että yhdessä asuvat parit ajattelevat toisiaan puolisoina, vaan enemmänkin poika- tai tyttöystävänä. Esimerkiksi pk-seudulla parit muuttavat nopeasti yhteen asumiskuluja säästääkseen. Avoliitossa elävissä pareissa on paljon variaatioita, eivätkä kaikki avoliitot rinnastu avioliiton kaltaiseen sitoutumiseen.

Toisaalta myös avoliitossa olevalla parilla saattaa olla yhteisiä lapsia ja yhteinen asuntolaina, ja he ovat saattaneet huolehtia suhteen juridisesta puolesta testamentin avulla.

” Hyvä parisuhde on tärkeämpää kuin suhdemuoto.

– Tyypillistä tänä päivänä on se, että hyvä parisuhde on tärkeämpää kuin suhdemuoto.

Castrén kutsuu osaa avoliitoista eräänlaisiksi koeavioliitoiksi, joista siirrytään myöhemmin virallisiksi aviopuolisoiksi.

Ja koska kumppaneja ja avoliittoja voi olla useita peräkkäin, naimisiin mennään aiempaa iäkkäämpänä. Naiset solmivat nykyään avioliiton 32,6-vuotiaina, miehet puolestaan 34,7-vuoden iässä. 2000-luvun alussa naiset solmivat ensimmäisen avioliiton tyypillisesti 29-vuotiaana.

Esimerkiksi morsiamen Hannan ikätovereista, eli vuonna 1990-1994 syntyneistä suomalaisista naisista, vain 22 prosenttia on solminut ensimmäisen avioliiton. Sulhasen Tommin ikäryhmän miehistä kuitenkin jo 60 prosenttia on mennyt jossain elämänsä vaiheessa naimisiin.

– Tutkimuksissa puhutaan pidentyneestä nuoruudesta: ihmiset voivat jatkaa nuoren aikuisen elämää aika pitkäänkin. Avioliitto saa tällöin merkityksen aikuisuuden askeleena, Castrén kertoo.

Tommi ja Hanna ovat olleet suhteen alusta asti tiiviisti yhdessä. ”Kuin paita ja peppu”, kuvailee Hanna.

Hanna ja Tommi ovat tämän lehden ilmestyessä olleet kuukauden päivät naimisissa. Onko mikään muuttunut avioitumisen myötä?

Ei. Arkiset rakkaudenosoitukset jatkuvat samalla tavalla kuin aiemmin: Tommi antaa aamu-unisen Hannan nukkua pidempään ja vie tälle kahvit sänkyyn pari tuntia oman heräämisensä jälkeen.

Muiden silmissä Tommin ja Hannan liitto on muuttunut.

– Kaverit kutsuvat Hannaa nykyään rouvaksi, kertoo Tommi.

Uusi siviilisääty tuntuu hyvältä.

– Varmaan tämän jälkeen tulee puhuttua enemmän asioita, pari pohtii.

– Ehkä pitää panostaa parisuhteeseen vielä enemmän kuin ennen.

Ja kun pari seuraavan kerran menee kotiin Oulaisiin, ovessa lukee vain yksi nimi: Jääskelä. Se on nyt parin yhteinen.

Juttuun on haastateltu myös väestötutkija Marika Jalovaaraa.

