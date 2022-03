Johanna, 31, rakentaa taloa Portugaliin – talopaketti ja tontti rannan tuntumasta kustansivat 150 000 euroa

Me Naiset

Me Naiset

Johanna Maldonadon, 31, olkitalo nousee Portugalin Lagoa De Albufeiraan.

”Se varmaan palaa helposti! Tämä on yleensä ensimmäinen asia, jonka ihmiset sanovat, kun kuulevat, että rakennamme taloa oljista.

Ekologisuus on minulle ja kumppanilleni Josélle tärkeää. Syömme enimmäkseen vegaaniruokaa ja kierrätämme kaiken mahdollisen. Suurin paheemme on autoilu: Portugalin maaseudulla auton omistaminen on pakollista.

Meille oli alusta asti selvää, että haluamme myös rakentaa ekologisesti. Aluksi pohdimme hirsitaloa, mutta sitten löysimme yrityksen, joka rakentaa taloja olkipaalitekniikalla.

Olkipaalielementeissä oljet on puristettu tiiviiksi massaksi. Oljet toimivat hyvänä eristeenä rannikkoilmastossa.

Talo pystytetään tiiviiksi massaksi puristetuista, puurunkoisista olkipaalielementeistä. Ne kestävät itse asiassa tulta hyvin, sillä tiiviyden ansiosta olkien väliin ei pääse ilmaa. Paalien päälle tulee vielä savirappaus. Olki on hyvä materiaali rannikkoilmastossa: kylmällä ilmalla talo pysyy lämpimänä, kesällä viileänä. Erillistä ilmanvaihtojärjestelmää ei tarvita, joten talon hiilijalanjälki on pieni. Rakennustapa sopi myös budjettiimme. 150 000 eurolla saimme 86-neliöisen talopaketin sekä 500-neliöisen tontin.

Halusimme rakentaa talon, jota voimme vuokrata lomakodiksi turisteille ja välillä lomailla siellä itsekin. Tontti sijaitsee rannan lähellä rauhallisella omakotitaloalueella, joka on ideaalisijainti lomavuokrausta ajatellen.

” Olen aina unelmoinut talon rakentamisesta.

Talon rakentamisesta olen unelmoinut aina. Unelma konkretisoitui, kun José sai rahaa isoisänsä eukalyptusplantaasin myynnistä.

Talon rakentaminen on ollut hidasta, eikä kommelluksilta ole vältytty. Rakentamisen luvattiin kestävän muutaman kuukauden. Nyt on mennyt jo vuosi. Kärsivällisyyteni on ollut koetuksella, ja tunteeni ovat vaihdelleet innostuksesta epätoivoon.

Raksaväsymys on vaivannut useaan otteeseen. Olen herännyt öisin ajattelemaan taloon liittyviä asioita. Suomalaisena olen tottunut siihen, että asiat tapahtuvat silloin, kun on luvattu.

Talossa on ollut kaikki vähän vinossa: ovet, pistorasiat ja ikkunat. Joka asian kohdalla on pitänyt tarkistaa, että se tehdään oikein. Porrastasannekin rakennettiin aluksi keskelle ikkunaa, vaikka luonnollisesti tasanteen olisi pitänyt tulla ikkunan alle. Toisaalta urakka on opettanut kaltaiselleni kontrollifriikille portugalilaista asennetta. Ei se ole niin justiinsa!

Muutamia juttuja olemme tehneet suomalaisittain. Halusimme yläkerran kylpyhuoneeseen lattiakaivon – täkäläisissä taloissa ei niitä yleensä harrasteta. Portugalissa ovet aukeavat sisäänpäin, myös ulko-ovet. Minusta siinä ei ole mitään järkeä: eihän aukeavan oven eteen ei voi laittaa edes kynnysmattoa. Siispä pyysimme asentajia asentamaan ovet aukeamaan ulospäin.

Johannan ja Josén ekotalo on pian valmis.

Nyt olemme pikku hiljaa pääsemässä rakentamisen inspiroivimpaan vaiheeseen eli sisustamiseen. Talon sisustuksesta on tulossa skandiboheemi, vähän rustiikkinen. Tunnelma on luonnonläheinen, mutta ei kuitenkaan mitään hiihtomökkifiilistä. Uskon, että tulemme erottumaan sisustuksella alueen muista vuokrakohteista, sillä niissä on käytetty tummaa puuta ja räikeitä värejä.

Pihasta haluan tehdä viidakkomaisen: ajatukseni on istuttaa talon ympärille hedelmäpuita, palmuja ja eksoottisia kasveja. Ehkä rakennamme ulos jossain vaiheessa myös pihasaunan. Tällä hetkellä pihassa kasvaa pari vanhaa mäntyä, jotka tuovat kesäkuumalla hiukan varjoa pihaan.

Tontissa meidät hurmasi alun perin pihalla oleva vanha rautaportti ja kaivo. Nekin saavat jäädä paikoilleen.

Tällä hetkellä asumme Portugalin Sesimbrassa, mutta ehkä joskus muutamme asumaan taloon pysyvästi.”