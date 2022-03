”Intohimosta ei ole jäljellä hippuakaan” – seksuaaliterapeutti vastaa, miten kadonneet halut voi löytää uudelleen

On tavallista, että halu omaa puolisoa kohtaan katoaa. Yleistä on sekin, että joku toinen voi kiinnostaa.

"Olen ollut puolisoni kanssa yhdessä pian 20 vuotta. Tuntuu, että olemme yhdessä lähinnä asuntolainan ja lastemme takia, koska perheen arjen pyörittäminen on näin helpompaa. Intohimosta ei ole jäljellä hippuakaan. Seksillä ei kai koskaan ole ollut suurta roolia suhteessamme, mutta nykyään en tunne lainkaan halua puolisoani kohtaan. Hänkään ei tee aloitteita. Yhä useammin mietin, millaista seksi jonkun toisen kanssa olisi."

Nainen, 47

Seksuaalinen halu vaihtelee ja välillä tuntuu jopa katoavan kokonaan. Se ei ole edes yllättävää, sanoo seksuaaliterapeutti Nonna Huotarinen.

– Olisi pikemminkin merkillistä, jos omat halut eivät olisi aaltoliikkeessä elämän aikana, koska seksuaalisuus ei ole muuttumaton ominaisuus.

Halu kumppania kohtaan voi siis hävitä – mutta tulla myös takaisin.

Sekin on Huotarisen mukaan epärealistinen uskomus, että ihminen fantasioisi pelkästään omasta kumppanistaan.

– Seksuaalisuus ei ole pelkästään geneettisesti määräytyvä ominaisuus, kuten silmien väri, joten totta kai se vaihtelee. On tärkeää kuunnella itseään ja tiedostaa, mitä haluaa ja mitä ei. Jokainen omistaa oman seksuaalisuutensa.

Olennaista on miettiä, häiritseekö tilanne itseä ja haluaisiko haluta puolisoaan. Jos tilanteeseen toivoo muutosta, on ryhdyttävä miettimään, mistä haluttomuus johtuu. On hyvä alku, jos puolisoaan on joskus himoinnut. Silloin halu on Huotarisen mukaan helpompi löytää uudelleen.

” On hyvä alku, jos puolisoaan on joskus himoinnut.

Haluttomuuteen voi vaikuttaa moni syy.

– Taustalla voi olla se, että on liikaa kuormaa: vanhemmuuden haasteita, talous- tai terveyshuolia. Entä mitä parisuhteessa on tapahtunut? Millaisia loukkauksia yhteiselämässä on ollut, missä on kokenut tulleensa jätetyksi yksin? Lähtisin tarkkaan tutkimaan, mitä on tapahtunut.

– Tilanteet eivät useinkaan mene niin, että simsalabim, nyt halu hävisi.

Omasta seksuaalihistoriasta kannattaa tehdä aikajana, Huotarinen kehottaa. Milloin seksi toimi, ja milloin himoitsin kumppaniani? Millaista elämä oli silloin muutoin? Millainen kumppanini oli? Miten itse voin?

Tämän jälkeen kannattaa havainnoida, milloin seksi tai siitä nauttiminen väheni. Mitä muuta silloin tapahtui elämässä? Muutuinko minä itse tai puoliso?

Usein voi tuntua, että halua kyllä olisi, mutta ei omaa puolisoa kohtaan. Sekin on täysin normaalia, Huotarinen muistuttaa.

” Muutuinko minä itse tai puoliso?

– Voi olla helpompi ajatella jotakin toista ihmistä, joka ei ole vielä loukannut minua, jonka kanssa ei ole kokenut pettymyksiä tai sitä, että arki on hankalaa.

Yksi syy haluttomuuteen voi olla itse seksikin. Ehkä kumppanin kanssa on aiemmin kokeiltu erilaisia asioita ja paikkoja, mutta sittemmin seksi on alkanut kulkea samalla käsikirjoituksella. Se ei ehkä enää miellytä.

Oma kokemus nautinnollisesta seksistä on voinut muuttua – ja se voi olla erilainen eri päivinä. Monilla seksiin liittyy yhä uskomus, että seksi on yhtä kuin yhdyntä, vaikka itse nauttisi enemmän vaikkapa hyväilystä. Omat halut ja tarpeet on syytä miettiä, ja käsikirjoitusta on lupa muuttaa, Huotarinen sanoo.

Seksistä ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista puhuminen on monille vaikeaa, ja moni pelkää loukkaavansa puolisoaan.

” Monilla seksiin liittyy uskomus, että seksi on yhtä kuin yhdyntä.

Mutta mikä on vaihtoehto, jos ei puhu kumppanille? Huotarinen kysyy.

– Vaihtoehtona on jäädä seksuaalisuudessaan yksinäiseksi, erota ilman, että yrittää muuttaa tilannetta, tai kenties päätyä rinnakkaissuhteeseen, josta on yleensä negatiivisia seurauksia.

Uskottomuuteen liittyvä salailu ja valehtelu voi viedä puolisoita yhä etäämmäs toisistaan. Jos pettäminen tulee ilmi, on sekin rikkovaa. Myös pettäjä tuntee usein syyllisyyttä ja muita raskaita tunteita.

Huotarinen on nähnyt paljon tilanteita, joissa pariskunta on lähes valmis eroamaan, mutta kun puhehanat on saatu auki ja molemmat kertovat ensimmäistä kertaa, mitä todella ajattelevat, käykin aivan päinvastoin.

Keskustelemalla voi löytyä myös kokonaan uusia ratkaisuja. Parisuhde voi toimia hyvin ilman seksiä tai avoimena suhteena niin, että toinen tai molemmat hakevat seksiä sovitusti muualta. Ratkaisun täytyy kuitenkin olla yhteinen ja aidosti molemmille sopiva. Puolisoiden pitää kyetä säätelemään myös mahdollisia mustasukkaisuuden ja ulkopuolelle jäämisen tunteita.

” Parisuhde voi toimia hyvin ilman seksiä tai avoimena suhteena.

Joskus käy niin, että yrityksistä huolimatta yhteistä säveltä ei vain löydy. Saattaa olla, että omat tai kumppanin seksuaaliset tarpeet ovat muokkautuneet erilaisiksi eikä niitä suhteessa enää onnistuta yhdistämään. Keskustelu ei silloinkaan ole mennyt hukkaan.

– Tutkimusten mukaan he, joilla on ymmärrys eron syistä, toipuvat erosta helpommin, Huotarinen sanoo.

Lopulta kumpikin voi olla onnellinen siitä, että asia otettiin puheeksi.

