Yksi sanonta paljastaa, puuttuuko parisuhteestasi tärkeä elementti – pariterapeutti vinkkaa kolme arkista tapaa, jotka lujittavat suhdetta

Pari- ja perhepsykoterapeutti Kaisa Humaljoen mielestä parisuhde voi hyvin, kun muistaa toiselle puhuessaan kolme asiaa.

1. Rakkauspuhe ja omat hellittelysanat sitovat parin yhteen

”Parisuhteessa on hyvä olla rakkauspuhetta: ihana olet, rakastan sinua, on ikävä sinua. Usein pareille muodostuu omanlainen kieli, joka voi olla hyvinkin intiimiä. Puolisosta saatetaan käyttää hellittelysanoja, joita kukaan muu ei tiedä. Se on parin oma juttu, joka sitoo heidät yhteen.

Nykypäivänä rakkauspuhe voi usein olla myös viestittelyä. Kirjoitettu teksti, jopa Whatsapp- tai Messenger-viesti, on aina vähän painavampaa kommunikaatiota kuin spontaani puhe. Viesti on jalostetumpi, sillä siinä ei ole turhia välisanoja.”

2. Tuo esiin erimielisyytesi, mutta älä huuda ja hauku

”On hienoa, jos pari ei riitele. Riitely on usein huutamista ja haukkumista, se särkee ja saa loukkaantumisia aikaan. Ristiriitoja ja erimielisyyksiä pitää kuitenkin pystyä käymään läpi ja tuomaan ilmi. Puolisot ovat varmasti keskenään eri mieltä miljoonista asioista, sillä molemmilla ei voi mitenkään olla aina sama mielipide samaan aikaan samasta asiasta.

On olemassa sanonta, joka kiteyttää hyvin sen, mikä jokaisessa parisuhteessa on tärkeää: Puhu toiselle niin, että hän haluaa kuunnella sinua. Kuuntele toista niin, että hän haluaa puhua sinulle.

Parisuhde elää ja hengittää, kun kommunikaatio on vastavuoroista ja kiinnostunutta.”

3. Kaikkea ei tarvitse puida yhdessä – salli erillisyys ja erilaisuus

”Suurin osa pariskuntien keskusteluista on arkista puhetta, ja hyvä niin. Sen ansiosta asiat sujuvat. Niinkin arkinen tapa kuin hyvän huomenen ja yön toivottaminen tai heippojen sanominen vahvistaa parisuhdetta. Se saa toisen tuntemaan, että hän on tärkeä ja että erot ja jälleennäkemiset ovat merkityksellisiä.

On hyvä muistaa, että puolisot ovat aina keskenään erilaisia vuorovaikuttajia – ei huonoja tai hyviä, vaan erilaisia. Toinen on kenties jo lapsuudenkodissaan tottunut puhumaan avoimesti, kun taas toisen perheessä ei ole puhuttu kuin urheilusta, jos siitäkään. Toinen puhuu ääneen keskeneräisiä ajatuksia, ja toinen lausuu valmiiksi ajatellun, painavan lauseen.

Kaikkea ei toki tarvitse puida puolison kanssa. On myös asioita, joista jutellaan ystävien, pelikavereiden, työkavereiden tai sukulaisten kanssa. Parisuhteessa on kaksi itsenäistä aikuista, joilla saa myös olla omat privaattielämänsä.

Ruuhkavuosia elävän pariskunnan arjessa on päiviä, jolloin hädin tuskin ehtii tai jaksaa puhua toisen kanssa mitään. Sitä elämä on. Se ei haittaa, jos pariskunta tietää, että joskus tulee viikonloppu, vapaapäivä tai hetki, kun jutellaan. Otetaan lasi viiniä ja katsotaan yhdessä Sohvaperunoita.”

Juttu on ilmestynyt alun perin Kodin Kuvalehdessä vuonna 2020.