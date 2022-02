Mitä onnelliset pariskunnat tekevä toisin? Asiantuntija vinkkaa yllättävän keinon seksielämän piristykseen

Me Naiset

Me Naiset

Onnellisia pariskuntia on monenlaisia, mutta on myös asioita, joita ne tekevät hyvin samalla tavoin.

Parisuhteen onnellisuus ei ole sattumaa. Suhteeseensa tyytyväiset tekevät monia asioita hyvin samaan tapaan.

Tämä käy ilmi monista tutkimuksista, ja saman on huomannut työssään myös Väestöliiton parisuhdetiimin psykologi Jaana Ojanen. Hän tietää, että onnellisessa parisuhteessa elävät esimerkiksi sanoittavat tunteitaan.

– Jos he ajattelevat toisesta hyvää, he kertovat sen. Kukaan ei osaa lukea ajatuksia. Jokainen meistä kaipaa sitä, että meille osoitetaan joka päivä, mitä hyvää meissä on, Jaana Ojanen kertoo.

Onnelliset myös osoittavat päivittäin kiinnostusta kumppania kohtaan. He kysyvät pieniä ja arkipäiväisiä mutta samalla hyvin merkityksellisiä kysymyksiä. Miten päiväsi meni? Missä kävit syömässä tänään?

” Tutkimusten mukaan pariskunnat, jotka eivät riitele ollenkaan, ovat luultavammin kriisissä kuin ne, joille riitoja tulee.

–Tärkeää ei ole se, mitä kysyy, vaan se että kysyy. Se kertoo, että olen kiinnostunut sinusta ja siitä, miten sinulla menee.

Tutkimusten mukaan erityisesti emotionaalisen tuen saaminen yhdistää onnellisia parisuhteita.

Onnelliset viettävät aikaa yhdessä

Parisuhteeseensa tyytyväisillä pariskunnilla on yleensä yhteisiä harrastuksia ja ylipäänsä yhteistä ajanvietettä.

Heille on tärkeää viettää säännöllisin väliajoin kahdenkeskistä aikaa ilman lapsia ja ystäviä. He myös juhlistavat yhdessä vuosipäiviä ja elämän saavutuksia.

– Aika ajoin parit myös päivittävät suhteensa tilan. Missä mennään? Mitä toiveita, haaveita ja parannusehdotuksia kummallakin on tällä hetkellä? Jaana Ojanen kertoo.

Jos keskustelu tuntuu väkinäiseltä, tässä asiantuntijan vinkki: se käynnistyy luontevammin, kun ilmapiiri on kotoisa ja mukava.

– Parisuhteestahan voi puhua vaikka aina suhteen vuosipäivänä viinilasin äärellä.

Seksi paranee, kun saa välillä ikävöidä

Tutkimusten perusteella myös pariskuntien seksielämä on tyydyttävämpää, jos he viettävät aikaa yhdessä muutenkin kuin sängyssä.

– Seksiin liittyy vahvasti tunneyhteys ja turvallisuuden kokemus, mahdollisuus olla avoin oma itsensä. Mitä turvallisemmaksi ihminen kokee kumppanin ja parisuhteen, sitä avoimempaa tämä keskustelu on. Silloin kumppanille pystyy kertomaan omista toiveistaan ja tarpeistaan, Jaana Ojanen sanoo.

Toisaalta myös riittävä erillisyys vaikuttaa seksielämään myönteisesti. Jännite lisääntyy, kun parilla on mahdollisuus välillä ikävöidä toisiaan.

– Ikävää ei voi tulla, jos ei ole koskaan erossa. Yksin ollessa tajuaa kirkkaammin, kuinka paljon toisesta välittää.

Onnelliset riitelevät rakentavasti

Ensin olennainen: myös onnelliset parit riitelevät. Itse asiassa riitelemättömyys on jopa huonompi vaihtoehto.

– Tutkimusten mukaan pariskunnat, jotka eivät riitele ollenkaan, ovat luultavammin kriisissä kuin ne, joille riitoja tulee, Jaana Ojanen kertoo.

Onnelliset parit osaavat kuitenkin todennäköisesti riidellä rakentavasti. Toisin sanoen he aloittavat pehmeästi eivätkä syyttele, vaan käyttävät herkästi minä-puhetta. He eivät sano ”aina sinä teet niin” tai ”mikset sinä koskaan tee näin”. Sen sijaan he sanovat: ”Minusta tuntuu pahalta, koska…”

” Kannattaako pienistä erimielisyyksistä aina ryhtyä valittamaan vai voisiko niiden kanssa vain elää?

Ennen kaikkea he osaavat rauhoittaa itsensä, ennen kuin ryhtyvät riitelemään.

– Jos riidan aloittaa hyvin kiihtyneenä, siihen tuskin löytyy järkevää ratkaisua tai kompromissia. Kiihtyneen ihmisen ajatustoiminta ei pelaa kovin järjellisesti.

Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä: suhteeseensa tyytyväiset parit välttelevät turhia riitoja.

– He ehkä harkitsevat tarkemmin, kannattaako pienistä erimielisyyksistä aina ryhtyä valittamaan vai voisiko niiden kanssa vain elää.

Juttu on ilmestynyt alun perin Kodin Kuvalehdessä vuonna 2018.

Lue lisää: Näin tunnistat tosiystävän – yksi piirre on ylitse muiden, sanoo asiantuntija