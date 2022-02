Kasmirin nerokas vinkki saa tofun maistumaan – katso helppo resepti, josta sekasyöjäkin tykkää

Me Naiset

Pyysimme kokin koulutuksen saanutta muusikko Kasmiria eli Thomas Kirjosta kertomaan, miten tofusta saa hyvää. Hän teki työtä käskettyä.

Muusikko Kasmir on koulutukseltaan kokki, joten hän jos joku tietää, miten tofun saa maistumaan.

Tofu – kas siinä ruoka, jota pitäisi syödä enemmän. Se tekisi hyvää niin keholle kuin ilmastollekin. Ongelmana kuitenkin on, että monen taviskokkaajan on vaikea saada raaka-aineeseen makua. Ei auta, vaikka kuinka yrittäisi vakuutella itselleen, että tämähän on kuin halloumia. Ei kuulkaa ole.

Pitää siis kääntyä itseään kyvykkäämmän kotikokin puoleen. Muusikko Kasmir eli Thomas Kirjonen kertoo nyt, miten hän taikoo tofuun makua:

Kasmirin tofupelti

”Ensin leikkaan savutofun pieniksi kuutioiksi. Parista paketista saa jo aika määrän kuutioita.

Sitten laitan tofun yön yli marinadiin, johon tulee rennolla ranteella, oman maun mukaan vaahterasiirappia, soijaa, seesamiöljyä, savupaprikaa, murskattua valkosipulia ja riisiviinietikkaa. Tofun pitää peittyä marinadiin.

Seuraavaksi levitän tofuhakkeen pellille ja paahdan sen kuumassa uunissa rapeaksi: 185 astetta noin 10–15 minuuttia.

Syntyy crunch, joka sopii esimerkiksi bowl-tyyppisiin ruokiin tai salaatteihin. Hyvää!”

